Die "Google Wallet"-App speichert jetzt Ausweise, Pässe, Tickets und Deinen Führerschein

Google aktualisiert seinen Wallet-Dienst , der seit letztem Jahr die App Google Pay abgelöst hat. Mountain View gab nun bekannt, dass die "Google Wallet"-App eine Vielzahl von Ausweisen und Reisepässen speichern kann – darunter Zug- und Flugtickets in vielen Ländern bis hin zu Versicherungskarten und Personalausweisen. Sogar das Hinzufügen eines Führerscheins wird in ausgewählten Staaten der USA unterstützt.

Google plante, die Wallet-App zu einem All-in-One-Dienst zu machen, der neben den Bezahldiensten für Smartphones und anderen Geräten mit dem Android-Betriebssystem auch Ausweise und Kreditkarten speichern kann. Offensichtlich beginnt Google, einige dieser Versprechen jetzt einzulösen. So wurde kürzlich das kontaktlose Bezahlen für Wear-OS-Geräte erweitert, mit denen die Nutzer:innen mit ihrer Smartwatch bezahlen können, z. B. mit der Pixel Watch (zum Beitrag).

Pässe über "Google Fotos" zur "Google Wallet"-App hinzufügen

Im neuesten Blogbeitrag wird darauf hingewiesen, dass Nutzer:innen bald weitere Arten von Pässen auf zwei Arten hinzufügen können. Erstens können gespeicherte Fotos von Pässen mit Barcodes oder QR-Codes direkt über die Galerie zur Wallet-App hinzugefügt werden. Beispiele dafür sind Mitgliedschaften in Fitnessstudios, Park- und Fahrkarten, die Ihr digitalisieren könnt, ohne die Gefahr zu laufen, die physischen Originale zu verlieren.

Und für diejenigen, die Googles RCS (Rich Communication Services) nutzen, gibt es die Möglichkeit, empfangene Pässe in der Messaging-App zu speichern, z. B. Zugtickets und Bordkarten von Fluggesellschaften. Ihr müsst zunächst manuell bestätigen, dass Ihr ein Ticket oder einen Pass hinzufügt, bevor es in die App geladen wird. Ähnlich wie bei der ersten Funktion steht die Freigabe in einigen Ländern noch aus. Zum Beispiel bei den Fluggesellschaften in Vietnam und bei der spanischen Bahngesellschaft Renfe. Laut Google ist das recht erfolgreich angelaufene Deutschlandticket ab sofort für Eure "Google Wallet"-App verfügbar.

Google Wallet unterstützt das Hinzufügen von weiteren Ausweisen, Pässen und Fahrkarten. / © Google, Edit by NextPit

Weitere Unterstützung für die "Google Wallet"-App je nach Land

Wenn es um persönliche Ausweise geht, können die Einwohner von Maryland ihre staatlich ausgestellten Ausweise, einschließlich des Führerscheins, in die Wallet-App integrieren und diese später bei der Sicherheitskontrolle vor dem Einsteigen an ausgewählten Flughäfen verwenden. Das Unternehmen sagte, dass dies auch für die Einwohner von Arizona, Colorado und Georgia möglich sein wird, obwohl unklar ist, wann genau.

Ein weiteres ID-Format, das die App unterstützt, ist das für Krankenversicherungskarten. In den USA ist es bereits verfügbar, während Nutzer:innen in Großbritannien es über die HRMC-App nutzen können. Google arbeitet auch mit Humana, einem bekannten Versicherungsanbieter in den USA, zusammen und plant, in Zukunft digitale Krankenversicherungsausweise herauszugeben. Da diese Ausweise sensible Informationen enthalten, ist jedes Mal eine biometrische Authentifizierung erforderlich, wenn ein Nutzer auf sie zugreifen möchte.

Habt Ihr Google Wallet schon ausprobiert? Welche Funktionen sind Eurer Meinung nach besonders nützlich? Wir freuen uns über Eure Antworten in den Kommentaren unten.