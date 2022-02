Google will Tracking einschränken: Privacy Sandbox kommt

Als angehender Technikjournalist ist mein Browserverlauf voll mit allen möglichen Smartphones, Computern, Videospielen und technischen Spielereien. Logisch, dass mir Werbung angezeigt wird, die genau diese Themen aufgreift. So funktionieren die Werbe-Algorithmen nun mal. Allerdings habe ich ehrlich gesagt kaum eine Ahnung, welche Daten genau an Dritte weitergegeben werden, wenn ich beispielsweise mal wieder in eines meiner liebsten Gratis-Games auf dem Smartphone versunken bin.

Genau hier möchte Google mit der Privacy Sandbox ansetzen. Das Unternehmen plant, mit der mehrjährigen Initiative neue und privatere Werbungen einzuführen. Im Fokus steht dabei vor allem die Weitergabe von Daten an Dritte und das damit verbundene Tracking und die Verbesserung der Werbe-ID. Darüber hinaus erforscht Google sichere Möglichkeiten für die Einbindung von Apps in die Werbe-SDK.

We’re also exploring technologies that reduce the potential for covert data collection, including safer ways for apps to integrate with advertising SDKs. - Anthony Chavez, VP Product Management Android

Google möchte die Privacy Sandbox zuerst in verschiedenen Entwickler-Versionen veröffentlichen. Diese veröffentlicht Google das gesamte Jahr über und Ende des Jahres soll dann endlich eine Public-Beta erscheinen. Bereits am 28. Juli 2021 gab es erste Informationen zum Projekt. In einem Blogbeitrag versprach Google bereits damals, dass Google den Datenschutz verbessern wolle. Auf der offiziellen Website der Privacy Sandbox findet Ihr erste Informationen zum Datenschutz-Projekt.

Vor allem das Thema "Werbe-ID" gilt als etwas kritisch. Google möchte diese Funktion nicht gänzlich entfernen, allerdings soll es einige Anpassungen geben. Bei diesen versucht Google einen Kompromiss zwischen dem Schutz der Nutzer:innen und den Anforderungen von Unternehmen zu finden. In dem veröffentlichten Statement findet sich zudem ein kleiner Seitenhieb gegen den Hauptkonkurrenten Apple.

​​We realize that other platforms have taken a different approach to ads privacy, bluntly restricting existing technologies used by developers and advertisers. We believe that — without first providing a privacy-preserving alternative path — such approaches can be ineffective and lead to worse outcomes for user privacy and developer businesses. - Anthony Chavez, VP Product Management Android