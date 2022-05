6 Monate DSL gratis: Aktion bei Sim.de im Tarif-Check

In unserem heutigen Tarif-Check haben wir uns die DSL-Angebote von Sim.de mal etwas genauer angeschaut. Und siehe da: Die Deals sehen wirklich interessant aus. Solltet Ihr Euch für einen der Tarife entscheiden, zahlt Ihr die ersten sechs Monate keine Grundgebühr und eine gratis Festnetz-Flat ist ebenfalls inklusive. Seid Ihr also auf der Suche nach einem neuen Internettarif, erfahrt Ihr alles dazu in unserem Check!