Gratis für kurze Zeit: Diese App schützt Euch vor Betrug

In den beiden App-Stores von Google und Apple, dem Play Store und dem App Store, findet sich eine schier endlose Anzahl an Anwendungen. Einige dieser Apps sind kostenlos, andere wiederum kostenpflichtig. Was viele Nutzer jedoch nicht wissen: Viele kostenpflichtige Apps gibt es zeitweise auch ohne Gebühr, wenn sie Teil eines speziellen Angebots sind. Wir haben einige der spannendsten Apps, die aktuell gratis erhältlich sind, für Euch zusammengestellt.

Kostenlose Pro-Apps (Android)

QR- und Barcode-Scanner PRO ( 4,79 Euro ) – Beim Quishing platzieren Kriminelle gefährliche QR-Codes auf der Straße oder verschicken diese per E-Mail. Wer auf die Masche hereinfällt, dem drohen leere Konten. Es sei denn, man weiß vorab, welche URL sich hinter einem QR-Code verbirgt. Und genau das ermöglicht diese App – im Gegensatz zu so manch einem anderen QR-Code-Scanner. (4,7 Sterne, 19.700 Bewertungen)

Stitch Photos: Long Screenshot ( 3,49 Euro ) – Diese App ermöglicht es Euch, lange Screenshots von Websites oder ganzen Chatverläufen zu erstellen. Zusätzlich bietet die Anwendung zahlreiche praktische Funktionen, wie die Möglichkeit, Werbeblöcke direkt herauszuschneiden oder den Scroll-Balken zu entfernen. (4,6 Sterne, 2.540 Bewertungen)

Der Einsame Hacker ( 2,51 Euro ) – Laut den Entwicklern haben echte Sicherheitsexperten an diesem Spiel mitgearbeitet. Dadurch soll den Spielern ein zumindest ansatzweise realistisches Bild vom Hacker-Alltag vermittelt werden. Doch in erster Linie handelt es sich bei dem Simulator schlichtweg um eine App, die Spaß machen soll. (4,0 Sterne, 17.700 Bewertungen)

Farbkreis ( 2,09 Euro ) – Wer ein gutes Auge für Farben hat, dem vermag es diese App, ordentlich Mehrwert zu bieten. Zum Funktionsumfang gehören unter anderem Farbräder, Farbpaletten, die Möglichkeit, Farben über die Kamera zu erfassen, Regler für Feinabstimmungen und Graustufen. (4,8 Sterne, 1.000 Bewertungen)

Gratis Premium-Apps (iOS)

Tarantula vs Snake ( 1,99 Euro ) – Dieses Mini-Spiel überzeugt mit einer simplen Arcade-Atmosphäre. Im Mittelpunkt stehen dabei eine kleine Spinne und die Aufgabe, ein möglichst großes Spinnennetz zu weben. Und das, ohne von einer hungrigen Schlange gefressen zu werden. (5,0 Sterne, 7 Bewertungen)

ACDSee Pro ( 5,99 Euro ) – Nur wenige Apps können solch gute Bewertungen vorweisen, wie diese hier. Das Tool bietet gleich drei wichtige Foto-Funktionen: eine bequeme Kamera, einen nützlichen Foto-Editor sowie einen praktischen Collage-Maker. Eine klare Empfehlung für alle Foto-Enthusiasten. (4,7 Sterne, 1.542 Bewertungen)

Aqueduct 101 ( 2,99 Euro ) – Ein kreatives Puzzle-Spiel, bei dem Ihr Aquädukte baut und Wasser zum Fließen bringt. Ein echter Spaß für Puzzle-Fans und ein schöner Zeitvertreib für zwischendurch. (4,8 Sterne, 254 Bewertungen)

The Bug Butcher ( 0,99 Euro ) – Hinter dieser App verbirgt sich ein humorvolles Jump 'n' Run-Shooter-Spiel, in dem Ihr riesige Käfer beseitigen müsst. Einfach und spaßig; auch als Beschäftigung für nebenbei. (3,8 Sterne, 11 Bewertungen)

Gratis-Apps mit Fallen – Darauf müsst Ihr achten

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels kostenlos verfügbar. Doch leider ist es häufig so, dass Entwickler nicht angeben, wie lange diese Angebote Bestand haben. Wenn Euch also eine App gefällt, solltet Ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor Ihr eine kostenlose App herunterladet, solltet Ihr jedoch immer einen Blick auf die App-Seite im Store werfen. Denn manchmal gibt es versteckte Stolpersteine, auf die Ihr achten solltet.

In-App-Käufe und Werbung

Die meisten kostenlosen Apps enthalten entweder Werbung oder bieten In-App-Käufe an. Bei einigen kostenpflichtigen Apps bleibt das jedoch ebenfalls nicht aus. Besonders dann, wenn es sich um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist, ist es wichtig, solchen Aspekten die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

App-Berechtigungen

Zahlreiche Apps sammeln Nutzerdaten und verkaufen diese oftmals weiter. Wenn Ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, achtet darauf, dass Ihr nur die Berechtigungen erteilt, die die App wirklich benötigt. Ein Wecker benötigt beispielsweise keinen Zugriff auf Eure Kameras oder Kontakte, und eine Taschenlampe sollte auch nicht an Euren Standortdaten interessiert sein.