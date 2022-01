Gratis statt 1,99 €: Faszinierende AR-Sterne-App für iOS

Schaut Ihr auch manchmal in den Nachthimmel und fragt Euch, was da draußen lauert? Naja, unzählige Sterne und Planeten natürlich! Wo diese genau liegen, zeigt Euch die iOS-App "Starlight". Und das auf ganz besonders intuitive Weise. Denn die derzeit kostenlos verfügbare Anwendung folgt der Bewegung Eures iPhones oder iPads und hat so einen gewissen AR-Charakter. Ich stell' sie Euch kurz vor!