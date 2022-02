Gratis statt 2,69 €: Tower-Defense-Klassiker derzeit kostenlos für Android

Was gibt es Schöneres, als in der Kaffeepause ein paar Minuten eine Runde Defense Zone 3 Ultra HD zu zocken? Eben, denke ich mir auch! Das Tower-Defense-Game ist für Android derzeit kostenlos zu haben.

NEXT PIT TV

Noch ein Tipp: Ihr könnt auch entscheiden, ob eine Waffe den stärksten oder schwächsten Gegner angreift, oder auch denjenigen, der am nächsten am Ausgang ist. Nutzt diese Möglichkeit unbedingt!

Letzteres ist speziell bei diesem Teil des Spiels recht knackig. Ihr könnt Euch für vier verschiedene Schwierigkeitsgrade entscheiden, aber selbst auf "einfach" seid Ihr ohne die richtige Strategie schnell verloren. Ihr müsst Euch also schon Gedanken machen, wo Ihr Eure Waffen platziert und für welche Waffengattung Ihr Euch jeweils entscheidet.

Falls Ihr das Spielgenre nicht kennt: Bei Tower-Defense-Games müsst Ihr in der Regel mithilfe verschiedener Waffen verhindern, dass feindliche Truppen von A nach B gelangen. Es gibt ganze Fantastilliarden von guten und vor allem schlechten Spielen dieses Genres. Die Defense-Zone-Reihe überzeugt dabei auf ganzer Linie. Das gilt dabei sowohl für die Grafik als auch für Gameplay und Schwierigkeitslevel.

Wer gerne Tower-Defense-Spiele zockt, kommt an der Defense-Zone-Reihe von Artem Kotov eigentlich gar nicht vorbei. Die üblicherweise verlangten 2,69 Euro ist das Spiel allemal wert – aber wenn es kostenlos zu haben ist, lohnt sich der Download umso mehr. Wir stellen Euch das Mobile Game im Rahmen unserer Coffeebreak-Reihe kurz vor.

Im Video bekommt Ihr schon einen schönen Eindruck, was Euch erwartet. Der Feind will Euch zu Land, zu Wasser und aus der Luft bezwingen. Ihr könnt (und müsst) Eure Waffentürme upgraden, damit sich die Reichweite und die Wirkung erhöhen. Geht Euch der ganze Spaß nicht schnell genug, könnt Ihr im Menü eine höhere Geschwindigkeit fürs Spiel auswählen. Mit dem letzten Update des Spiels in diesem Monat hat der Entwickler nicht nur ein neues Level hinzugefügt, sondern auch eine neue Speed-Option angeboten: Wenn Ihr wollt, könnt Ihr den Spaß auch 16-fach ablaufen lassen.

Von Werbung bleibt Ihr im Spiel verschont. So könnt Ihr Euch mehr auf die wirklich tolle Grafik konzentrieren. Die wirkt vor allem dann besonders, wenn Ihr ins Geschehen hineinzoomt. Für die Übersicht hingegen ist es lohnenswert, eher so weit wie möglich hinauszuzoomen.

Nimmt Defense Zone 3 Ultra HD Rücksicht auf Eure Privatsphäre?

Es gibt In-App-Käufe, aber Ihr kommt auch ohne diese zurecht. Nochmal: Die Levels sind oft knackig schwer, aber ein Strategiewechsel wirkt da oft Wunder, sodass Ihr keine zusätzlichen Waffen kaufen müsst. Erschreckt Euch nicht, wenn Ihr das Spiel über die Privatsphäre-Plattform Exodus checkt: Neben 6 nicht weiter bedenklichen Trackern werden glatte 26 verlangte Berechtigungen aufgelistet! Die Zahl ist aber nicht so schlimm, wie sie aussieht, weil sich viele davon jeweils auf bestimmte Smartphone-Hersteller und deren Launcher bezieht.

In der Datenschutzerklärung wird Euch recht gründlich aufgelistet, welche Informationen gesammelt werden. Auch diese Liste ist recht umfangreich, aber nicht wirklich ungewöhnlich. Gerade in diesen Tagen interessiert es Euch vielleicht, dass der Entwickler aus Russland kommt. Das muss niemanden vom Download abhalten, aber ich wollte Euch die Info zumindest an die Hand geben.

Nichtsdestotrotz ist Defense Zone 3 Ultra HD für mein Empfinden ein großartiges Spiel, aber dadurch auch ein ganz mieser Zeitfresser. Dass dieser Artikel nicht erst einen Tag später veröffentlicht wird, ist daher ein reines Wunder! Lasst uns in den Comments wissen, was Ihr von dem Spiel haltet und ob Ihr generell gerne Tower-Defense-Games zockt.