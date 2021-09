Gratis statt 2,89: Diese Komfort-App braucht jeder Android-User

Angebot für "Auto-rotate Control Pro" läuft in 13 Stunden ab

App enthält keine Werbung oder In-App-Käufe

Auto-rotate Control Pro hat eine 4,2-Sterne-Bewertung auf Grundlage von 988 Bewertungen bei 50.000 Downloads

Im Google Play Store könnt Ihr Euch aktuell eine Komfort-App herunterladen, die echt jeder Android-Nutzer gebrauchen kann. Denn mit "Auto-Rotate Control Pro" lässt sich die Auto-Rotation des Handy für bestimmte Apps festsetzen oder eben freischalten. Das geht regulär nur App- und System-übergreifen.

Ich werde nicht drei Absätze dafür verschwenden, die Funktionsweise von Auto-Rotate Control Pro zu beschreiben. Konkret könnt Ihr mit Android den Bildschirm automatisch vom Hoch- ins Querformat und wieder zurück schalten. Ihr könnt diese automatische Drehung auch deaktivieren. Dann müsst Ihr auf ein Symbol unten links am Bildschirm tippen, um das Bild doch zu drehen.

Auto-rotate Control Pro macht genau das Gleiche, nur dass Ihr jede (kompatible) Anwendung einzeln und damit separat einstellen könnt, was Android von Haus aus nicht erlaubt.

Die Benutzeroberfläche von Auto-rotate Control Pro ist minimalistisch und übersichtlich. Die App ermöglicht es Euch, die Einstellungen jeder einzelnen App über den Benachrichtigungsbereich zu ändern. Die gewählte Einstellung wird automatisch gespeichert, ohne dass Ihr die App aufrufen müsst. Natürlich ohne Werbung oder In-App-Käufe.

Die Benutzeroberfläche von Auto-rotate Control Pro erfüllt alle Anforderungen / © NextPit

Auto-rotate Control Pro wird von dem in Japan ansässigen HDM Dev Team entwickelt, das bereits mehrere andere Tools entwickelt hat (Diktiergerät, Blaulichtfilter, Bildschirmaufnahme usw.). Alle sind mit mindestens 4 Sternen bewertet. In der Datenschutzerklärung gibt der Entwickler an, dass er Eure "Google Ad ID" zu Analysezwecken sammelt.

Der Entwickler versichert, dass er keine anderen persönlichen Daten sammelt oder mit Drittunternehmen handelt. Das ist recht selten, aber die Richtlinie ist recht klar, wobei der Entwickler sogar jede der für seine App erforderlichen Berechtigungen detailliert aufführt und angibt, wofür sie benötigt werden.

Nach einem kurzen Scan der App über die exodus.org-Plattform wurden nur 2 analytische (also nicht werbende) Tracker zusammen mit den vom Entwickler angegebenen Berechtigungen gefunden. Das Einzige, was mich persönlich stört, ist die Erlaubnis, Systemeinstellungen zu ändern. Das ist sehr aufdringlich und nicht sehr beruhigend, wenn man den Entwickler nicht kennt. Aber der Entwickler versicherte mir, dass seine Anwendung nur die automatische Rotation von Android aktivieren/deaktivieren soll.

Was haltet Ihr von Auto-Rotate Control Pro? Habt Ihr die App schon einmal heruntergeladen? In welchen App-Kategorien sucht Ihr am meisten nach Sonderangeboten? Erzählt mir alles darüber in den Kommentaren.