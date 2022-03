Gratis statt 2,99 €: Absoluter Pflicht-Download fürs Home-Office!

Im Google Play Store gibt es aktuell die App "Dokumentenscanner" von TigerAppsMobile umsonst. Mit dieser könnt Ihr Dokumente ganz ohne Auflegen auf Euren Multifunktionsdrucker oder Scanner in hoher Qualität einscannen. Wir haben für Euch getestet, was die mit 4,3 Sternen von 3.478 Nutzer:innen bewertete App auf dem Kasten hat.

Anwendung "Dokumentenscanner" für Android aktuell gratis statt 2,99 Euro

App lässt Euch Dokumente im Handumdrehen qualitativ hochwertig und akkurat einscannen

Bewertung: 4,3 Sterne von 3.478 Nutzern

Obwohl die Welt immer digitaler wird, schicken Ämter und Unternehmen wichtige Dokumente lieber per Post! Das ist an und für sich gar nicht schlimm, sorgt aber spätestens dann für Probleme, wenn die nächste Steuererklärung ansteht. Denn diese lässt sich digital am einfachsten einreichen und genau das musste ich letztes Jahr zum ersten Mal selbst machen.

Zum Einscannen der wichtigen Dokumente habe ich dabei einen Dokumentenscanner für Smartphone genutzt. Hätte ich damals schon unseren heutigen Gratis-Download genutzt, wäre mir viel Arbeit erspart geblieben. Denn "Dokumentenscanner" von TigerAppsMobile ladet Ihr Euch ohne Werbung und Limits aktuell umsonst herunter. Dabei ist die Handhabung viel bequemer als das Altmodische scannen am PC.

So einfach funktioniert Dokumentenscanner

Um ein Dokument mit "Dokumentenscanner" zu scannen, tippt Ihr zuallererst auf das kleine Symbol unten rechts am Bildschirmrand. Anschließend haltet Ihr die Kamera auf ein Dokument und fotografiert dieses. Nun könnt Ihr die Kanten, die das Programm in der Regel automatisch erkennt, noch ein wenig nachjustieren. Mit einem Tipp auf den Haken oben rechts ist das Dokument fertig eingescannt.

So einfach geht das Scannen von Dokumenten. / © NextPit

Bei mehrseitigen Dokumenten könnt Ihr natürlich mehrere Seiten nacheinander einscannen und diese dann in einem PDF-Dokument speichern. Darüber hinaus bietet "Dokumentenscanner" auch einen Scanner für QR-Codes samt QR-Generator, einen Dark-Mode, eine Texterkennung und eine Möglichkeit, PDF-Dokumente direkt am Smartphone zu unterschreiben.

Ist der Download von "Dokumentenscanner" sicher?

Natürlich fragt Euch "Dokumentenscanner" nach der Installation nach ein paar Berechtigungen. So will die Anwendung auf Eure Kamera zugreifen und auch Daten auf Euren Speicher schreiben. Laut der Webseite Exodus sind es insgesamt neun Berechtigungen, mit denen Ihr bei der App leben müsst. Diese sind aber bei einer derartigen App nichts ungewöhnliches.

Schön ist, dass es in "Dokumentenscanner" keinerlei Tracker gibt, wodurch Eure Daten auch tatsächlich auf dem Handy bleiben sollten. Einziger Nachteil für manche Nutzer: es gibt keine englische Sprachausgabe, was die Bedienung eventuell erschweren kann.

Wie scannt Ihr Eure Dokumente ein und was haltet Ihr von der heutigen Gratis-App? Teilt's mir in den Kommentaren mit!