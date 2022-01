Gratis statt 3,39 €: Android-App zeigt ganz neue Art, Musik zu machen

Fang Synth ist nur noch heute kostenlos statt 3,39 Euro

kostenlos statt 3,39 Euro Die App nutzt den Bewegungssensor im Smartphone

Keine In-App-Käufe, kein Konto notwendig und keine Werbung

Lasst uns heute mal ordentlich Lärm machen, liebe NextPit-Community! Ich möchte Euch nämlich eine App vorstellen, mit der Ihr EDM- oder Techno-Musik machen könnt. Synthesizer-Apps gibt es wie Sand am Meer, diese hier besitzt aber ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Deshalb – und weil sie derzeit kostenlos für Android ist – sagen wir Euch jetzt, was es damit auf sich hat.

Wieso lohnt sich der Download von Fang Synth?

Fangen wir mal umgekehrt an: Er lohnt sich definitiv nicht für die opulente Grafik. Ein schneller Blick aufs Artikelbild oben oder das verlinkte Video unten bestätigt Euch das. Aber es gibt eben Apps bei denen die Optik auch nicht wirklich eine Rolle spielt und so eine Synthesizer-Anwendung gehört zweifellos dazu.

Lohnenswert ist der Gratis-Download allein schon dadurch, dass Ihr hier eine Kombination aus Synthesizer und Sequenzer erhaltet. Ihr erzeugt also Klänge und könnt sie dann auch gleich in Pattern arrangieren (lasst mich später ruhig wissen, ob heute Eure große EDM-Karriere begonnen hat).

Aber der Clou, der diese x-te Synth-App so außergewöhnlich macht: Fang Synth ist eine App, die auf der Bewegungssteuerung eines Synthesizers, Arpeggiators und Sequenzers durch Beschleunigungsmesserinformationen basiert. Jeder Parameter kann mit verschiedenen Bewegungsrichtungen verknüpft werden. Lasst also den Sound abspielen und nehmt dann das Smartphone in die Hand – je nach Lage verändert sich der Sound. Das kann man kompliziert erklären, oder schaut (und hört) es sich einfach schnell im Video an. Das ist nicht das offizielle Video des Herstellers, sondern ein begeisterter Nutzer der App: