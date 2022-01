Gratis statt 4,99 €: Mit dieser App für iOS und Android fit ins neue Jahr

4,2 Sterne bei Google Play bei mehr als 300 Bewertungen (4,6 Sterne für iOS)

Noch zwei Tage kostenlos zu haben

Kommt ohne Werbung und In-App-Käufe

Na? Startet Ihr auch motiviert ins neue Jahr? Dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass Ihr in 2022 auch mehr für Euren Körper tun wollt. Hilfestellung könnte Euch dabei die App "Stark Hantel" geben, die Euer Hanteltraining anleitet. Die Entwickler der App bieten eine ganze Reihe verschiedener Anwendungen für unterschiedliche Trainingsarten an, die im Normalfall zumeist 4,99 Euro kosten. Die für das Hanteltraining optimierte App gibt es jetzt gratis und wir stellen sie Euch ein wenig ausführlicher vor.

Warum lohnt sich der Download von Stark Hantel?

Wie viele Apps dieser Art werdet Ihr bei Stark Hantel bei Euren Trainingseinheiten mit kurzen Videos angeleitet. Logisch, dass Ihr entsprechende Hanteln im Haus haben solltet, bevor es losgeht. Ihr könnt dann entscheiden, ob Ihr einen leichten, mittleren oder gehobenen Schwierigkeitsgrad für Euer Training bevorzugt.

Ihr könnt die Übungen einfach per Drag and Drop in Euren Trainingsplan ziehen / © NextPit

Es gibt für jeden Schwierigkeitsgrad jede Menge Übungen, die Euch in kurzen Animationen demonstriert werden. In einigen Rezensionen wurde zuletzt kritisiert, dass diese Videos nicht vernünftig liefen, aber ich hatte damit keinerlei Probleme. Ihr könnt die Übungen aus der Übersicht ganz einfach per Drag and Drop in Euer Workout ziehen und dort dann auch Zeiten und Intervalle definieren. Viel mehr ist nicht zu tun, damit Ihr loslegen könnt. Die App ist also recht rudimentär, aber eben auch durchaus ausreichend und zielführend.

Ist der Download sicher?

Stark Hantel wurde von Virtual Trainer entwickelt, einem Entwicklerstudio mit Sitz in Schweden, welches sich auf Fitness-Übungen fokussiert hat. Ärgerlicherweise haben die Developer für Google Play keine Datenschutzrichtlinien formuliert. Allerdings findet Ihr sie in englischer Sprache im AppStore und dort wird auch erwähnt, dass keinerlei Daten erhoben werden. Der Check der Privacy-Plattform Exodus zeigt uns keinen einzigen Tracker an. Sieben Berechtigungen werden dort angegeben, wobei es aber nichts zu beanstanden gibt.

Ihr könnt die App zudem offline nutzen, müsst darüber hinaus auch kein Konto anlegen. Außerdem werdet Ihr nicht mit Werbung genervt und In-App-Käufe scheint es auch keine zu geben. Alles im grünen Bereich also in dieser Hinsicht.

Als Fazit würde ich Stark Hantel bescheinigen, dass sie mit Sicherheit nicht die umfangreichste Fitness-App auf dem Markt ist, aber das tut, was man von ihr verlangen darf. In punkto Sicherheit gibt es nicht viel zu bemängeln, sodass nichts dagegen spricht, dass Ihr dieser App jetzt kostenlos einmal eine Chance gebt.

Lasst uns in den Kommentaren gerne wissen, ob Ihr mit dieser App-Empfehlung was anfangen könnt. Macht uns auch gerne Vorschläge für andere Fitness-Apps. NextPit wünscht jedenfalls viel Erfolg bei egal welchen guten Vorsätzen, die Ihr für 2022 gefasst habt!