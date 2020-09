Große Umfrage für unseren IFA Live Stream: Eure Meinung ist gefragt!

In Kooperation mit dem Deutschen Tech-Magazin Inside-Digital.de ist das Team von NextPit in diesem Jahr auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) vertreten. Wir sind Partner der IFA und streamen von unserem Stand das Format Tech & Tea, in dem wir ab Freitag, 16 Uhr, und Samstag bereits ab 12 Uhr mit spannenden Gästen aus der Tech-Branche und mit EUCH über die IFA und aktuelle Geschehnisse diskutieren wollen. Euch erwartet unter anderem ein Exklusiv-Interview mit dem bekanntesten deutschen Leak-Experten Roland Quand von winfuture.de, in dem er erstmals aus dem Nähkästchen eines Leakers plaudert.

Wir sprechen natürlich auch über Smartphones, Smart Home und Huawei ohne Google. Damit Ihr Teil unseres Live Streams werdet, möchten wir Eure Meinung einbinden. Macht also mit bei unseren Umfragen und schreibt zu unseren Themenblöcken Eure Meinung in die Kommentare, die wir dann während der IFA einblenden und live besprechen werden. (Wenn Ihr zu einem Thema einen Kommentar verfasst, nummeriert den Kommentar bitte entsprechend mit der Nummer des Themas, damit wir die Antwort leichter zuordnen können.

Thema 1: Abo-Modelle – Musik, Filme, Spiele: Wird man nie wieder etwas besitzen?

Ein Thema, über das wir in den vergangenen Monaten bereits ausführlich diskutiert haben, sind sogenannte Abo-Modelle fürs Streamen von Filmen, Serien, Musik, Spielen und Speicherplatz in der Cloud. Enteignen uns Abo-Modelle? - Zu diesem Thema gab es unter Davids Artikel zahlreiche Kommentare und wieder ist eure Meinung gefragt. Denn auch Julia hat in ihrem Test zu Apple Arcade erstmals realisiert, wie viel Kohle sie monatlich für diverse Abo-Modelle auf den Kopf haut. Aus diesem Grund wollen wir von Euch in den Kommentaren wissen:

Wie viel Geld gebt Ihr monatlich für Abos aus?

Welche Abos nutzt Ihr und worauf könntet Ihr gar nicht verzichten?

Wie viel Geld gibst Du für Abo-Modelle monatlich aus? Ich besitze kein einziges Abo!

Zwischen 1 und 10 Euro

Zwischen 11 und 20 Euro

Zwischen 21 und 30 Euro

Mehr als 30 Euro (Kommentiere, wie viel) (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Apple Arcade ist nur eines von zig Abo-Modellen im Gaming-Bereich. / © Apple (Screenshot: AndroidPIT)

Thema 2: Wie lange nutzt Ihr Euer Handy? Wie umweltfreundlich ist ein iPhone oder Android-Smartphone?

Gefühlt kommt jede Woche ein neues Smartphone auf den Markt. Vor allem im Einsteiger- und Mittelklassesegment ist die Auswahl bei Samsung, Xiaomi, Oppo oder Huawei enorm groß – Tendenz steigend. Wir diskutieren in unserem Live Stream, wie umweltfreundlich oder umweltschädlich der Kauf und Gebrauch eines iPhones oder eines Android-Smartphones ist. Passend zum aktuellen Launch des neuen Fairphone 3+, in das sich das Vorgängermodell Fairphone 3 durch den Zukauf von Modulen verwandeln lässt, wollen wir von Euch erfahren:

Wie oft wechselt Ihr Euer Smartphone, also kauft Ihr ein neues Modell?

Wie viel Geld gebt Ihr für ein neues Smartphone-Modell maximal aus?

Was passiert mit Euren Altgeräten?

Wie oft wechselst Du dein Smartphone? 1 x im Jahr

Alle 2 Jahre

Alle 3 Jahre

Ich wechsle erst, wenn es völlig kaputt ist.

Ich bekomme durch meinen Handyvertrag jährlich ein neues Handy. (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Thema 3: Was macht Apple besser? Was können Android-Smartphone-Hersteller von Apple lernen?

Natürlich lassen wir es uns nicht nehmen, über den ewig währenden "Krieg" zwischen Android-Anhängern und Apple-Jüngern zu sprechen. Das Thema ist breit gefächert – Apple hat beispielsweise sein Unternehmen eher im Griff, wenn es um Leaks geht, wie Roland Quandt uns schon im Vorfeld verraten hat. Hersteller von Android-Smartphones können hier kaum mithalten. Aber vor allem im technischen Bereich wollen wir diskutieren und von Euch via Kommentar wissen:

Was können Android-Smartphone-Hersteller von Apple lernen?

Du hast ein starkes Gegenargument und ärgerst Dich über diese Fragestellung? Bitte: Was kann Apple von Android-Smartphone-Herstellern lernen?

Thema 4: Wie bekannt sind "China-Marken" mittlerweile? Gibt es überhaupt noch Platz für eine neue Smartphone-Marke?

Oppo, Vivo, Realme, OnePlus: Außerhalb unserer Tech-Bubble scheinen viele dieser Marken einen geringen bis gar keinen Bekanntheitsgrad vorzuweisen. Da wir in diesem Thema aufgrund unseres Jobs eher eine voreingenommene Meinung vertreten, wollen wir von Euch in den Kommentaren wissen:

Wie bekannt sind China-Marken in Eurem persönlichen Umfeld?

Welche Marke erfreut sich immer größerer Beliebtheit?

Wo seht Ihr Probleme bei der Vielzahl an Handy-Marken?

In meinem Umfeld gibt es Menschen, die ... Ein Vivo-Smartphone besitzen.

Ein OnePlus-Smartphone besitzen.

Ein Xiaomi-Smartphone besitzen.

Ein Oppo-Smartphone besitzen.

Ein Realme-Smartphone besitzen.

Eine andere Marke nutzen (Kommentar).

Ausschließlich Apple, Samsung oder Huawei benutzen. (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Wir freuen uns schon sehr auf Eure Kommentare und Eure Abstimmungen in den Umfragen! Weitere Infos und Links zum Tech & Tea Live Stream werden im Laufe der Woche in diesem Artikel für Euch bekannt gegeben.