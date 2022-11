Günstig wie nie! Auffälligstes Handy des Jahres für unter 400 €

Das Nothing Phone (1) ist zweifellos ein auffälliges Smartphone. Auffällig ist auch, dass es schon Tage vor dem sagenumwobenen Black Friday auf einen Tiefstpreis rutscht. Wir verraten Euch in diesem Deal-Check, ob Ihr zuschlagen solltet.

So langsam kommen wir in Black-Friday-Stimmung, oder? Kein Wunder, wenn wir doch jetzt schon so gute Angebote sehen, wie das für das spannende Nothing Phone (1).

Affiliate Angebot Nothing Phone (1) Aktuell bekommt Ihr dieses interessante Mittelklasse-Smartphone für 399 Euro! Zur Geräte-Datenbank

Aktuell ist der Smartphone-Markt gerade in der Mittelklasse ein eher langweiliger. Vor allem optisch sticht da kaum ein Gerät heraus. Diesem Smartphone kann man das sicher nicht vorwerfen, punktet es doch mit einem ganz außergewöhnlichen Look. Alleine fürs tolle Aussehen hätte das Nothing Phone (1) im Test aber ganz sicher nicht 4,5 Sterne abgeräumt!