So günstig wie nie: Samsung Galaxy Watch 4 bei Media Markt zum Bestpreis

Die Galaxy Watch 4 ist das aktuelle Flaggschiff der Smartwatch-Reihe von Samsung. Wir haben immer wieder Angebote rund um das Gerät, allerdings hat es der aktuelle Deal von Media Markt und Saturn wirklich in sich. Denn Ihr bekommt die Smartwatch in der 40 mm Variante für gerade einmal 133,61 Euro – günstiger war sie bisher noch nie.

Smartwatches waren lange Zeit nur ein "unnötiges" Gadget in meinen Augen. Vor allem zum Release der ersten Apple Watch Generation konnte ich den Hype darum absolut nicht nachvollziehen. Allerdings hat sich meine Meinung in den letzten Monaten sehr verändert, genauso wie die Funktionen, die eine Smartwatch mitbringt. Nun bieten Media Markt und Saturn eine der aktuell besten Smartwatches zum bisherigen Tiefstpreis an. Dabei habt Ihr sogar freie Auswahl bei der Farbe.

Bei der Farbe Pink-Gold spart Ihr aktuell aber am meisten. Diese Variante kostet in der Regel 269 Euro. Die anderen beiden Farbvarianten, Schwarz und Weiß, sind ebenfalls für 133,61 Euro zu haben, allerdings kosten diese normalerweise nur 159 Euro. Aber egal für welche der Farben Ihr Euch entscheidet – es ist und bleibt der Tiefstpreis für die Samsung Galaxy Watch 4.

Lohnt sich der Media Markt Deal für die Samsung Galaxy Watch 4?

Um es direkt zu sagen: Ja. Denn die Samsung Galaxy Watch 4 zählt zu den besten Smartwatches, die Ihr aktuell kaufen könnt. Angefangen mit dem sehr guten AMOLED-Display, könnt Ihr darauf das Samsung One Watch UI als Benutzeroberfläche genießen. Dabei handelt es sich um ein sehr intuitives und schönes Betriebssystem. Auch unter dem Display versteckt sich allerhand. So habt Ihr Zugang zu einer riesigen Auswahl an Apps, durch die Ihr die Smartwatch voll auskosten könnt.

Natürlich ist die Smartwatch nicht perfekt. So müsst Ihr mit einer recht eingeschränkten Akkulaufzeit klar kommen und auch eine Verbindung zu einem iPhone ist leider nicht möglich, was Euch an das Android-Ökosystem bindet. Außerdem seid Ihr an die 40mm-Variante gebunden, wenn Ihr richtig Geld sparen wollt. Die größeren Modelle sind zwar auch günstiger, allerdings findet Ihr ähnliche Angebote im Netz.

Gestaltet das One Watch UI nach Euren Wünschen! / © NextPit

Machen Euch diese Mängel nichts aus, dann ist das Angebot auf jeden Fall einen Blick wert. Denn so günstig kommt Ihr sicherlich nicht mehr an die Smartwatch, zumindest nicht in nächster Zeit. Die Samsung Galaxy Watch 4 ist übrigens auch einer unserer heißen Tipps im großen Smartwatch Vergleich 2022.

Weitere Angebote auf Samsung Produkte

Bei Media Markt und Saturn könnt Ihr aktuell neben der normalen Ersparnis zusätzlich die Mehrwertsteuer sparen. Dafür müsst Ihr lediglich einen ausgewählten Samsung-Artikel auswählen und schon wird Euch der neue Preis angezeigt. Schaut also auch mal in den Produktkatalog hinein, auch wenn das Angebot für die Galaxy Watch 4 hierbei das interessanteste darstellt.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist die Samsung Galaxy Watch 4 auch im Mai 2022 noch interessant für Euch oder wartet Ihr bereits auf den Nachfolger? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!