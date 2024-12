Über einen Retourenkauf könnt Ihr Euch nicht nur zahlreiche günstige Deals schnappen, sondern tut der Umwelt sogar einen (kleinen) Gefallen. Vor allem Amazon bietet hier eine Vielzahl von Produkten an, denen Ihr ein zweites Leben ermöglichen könnt. Und vor allem nach Weihnachten steigt das Sortiment stark an. Bei nextpit erfahrt Ihr, was es mit dem Retourenkauf auf sich hat und wie Ihr davon profitieren könnt.