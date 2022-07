Gutschein streicht 3 Monate Grundgebühr: Kidswatches bei StarMobile zum Top-Preis

In unserem heutigen Tarif-Check haben wir einen interessanten Deal von Star Mobile für Euch. Pünktlich zum Start der Sommerferien habt Ihr die Möglichkeit eine der zahlreichen Smartwatches für Kinder zu kaufen und erhaltet dazu noch den passenden Smart Tech M Tarif von Vodafone. Dabei zahlt Ihr dank einem Gutschein des Anbieters in den ersten drei Monate keine Grundgebühr für den Vertrag.

In der heutigen Zeit ist Technik allgegenwärtig. Dementsprechend sollten wir auch unsere Kinder recht schnell an die Umstände gewöhnen, die uns tagtäglich umgeben. Eine Möglichkeit dafür ist beispielsweise eine Smartwatch, die sich speziell an Kinder richtet. So sind die Kleinsten immer erreichbar und können Funktionen wie einen SOS-Knopf oder GPR-Tracking nutzen.

Durch eine Kidswatch ist Euer Kind also immer erreichbar und das sogar ohne Handy. Die smarten Uhren verfügen darüber hinaus über keine unnötigen Funktionen wie Spiele, die Euer Kind vom Unterricht ablenken könnten. Das Angebot von Star Mobile umfasst dabei eine Vielzahl von Uhren und den Vodafone Smart Tech M Tarif, für den Ihr die ersten drei Monate nichts zahlen müsst. Lediglich eine einmalige Gerätezahlung muss am Anfang des Vertrages geleistet werden.

Lohnt sich das Angebot von StarMobile?

Das Angebot umfasst eine Vielzahl von verschiedenen Smartwatches. Besonders interessant sind hierbei die anio 5 und die Xplora X5 Play. Beide Smartwatches kosten Euch einmalig 89,95 Euro. Zusammen mit dem Vodafone-Tarif zahlt Ihr im ersten Monat somit nur die einmaligen Kosten. Die Anschlussgebühr erlässt Euch Star Mobile. Die wichtigsten Daten zum Tarif findet Ihr in der nachfolgenden Tabelle.

Vodafone Smart Tech M Übersicht Eigenschaft Smart Tech M Datenvolumen 3 GB Allnet-Flat? - 5G? - Inklusivminuten 500 Minuten Telefonie & 100 SMS Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 0,00 Euro; Ab dem 4, Monat 5,99 Euro Einmalige Kosten Abhängig von der gewählten Uhr Anschlussgebühr - Gesamtkosten für den Tarif 125,79 Euro Gutschein 34FREE Zum Angebot

Der Tarif kostet Euch nach der gesamten Laufzeit somit nur 125,79 Euro. Hierzu müsst Ihr nun lediglich die Kosten für die von Euch gewählte Kidswatch rechnen. Nehmen wir die anio 5 als Beispiel, kostet Euch das Gesamtpaket somit 215,74 Euro. Der Vertrag beinhaltet keine Allnet-Flat, wodurch Euer Kind nur auf die Inklusivminuten zugreifen kann.

Um das Angebot nutzen zu können, hat Star Mobile einen Gutschein für Euch vorbereitet. Nutzt dafür einfach den Gutscheincode "34FREE" während des Bestellvorgangs und schon profitiert Ihr von der Aktion.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind Kidswatches interessant für Euch? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen!