Ihr möchtet Euch das neue Samsung Galaxy S25 zulegen? Dann solltet Ihr Euch aktuell die Angebote zum Vodafone Smart Entry bei Sparhandy nicht entgehen lassen. Wie viel Ihr hier mit Wechselbonus, Samsung-Rabatt und passendem Handytarif zahlt, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Das neue Samsung Galaxy S25 bekommt Ihr aktuell ab einem Preis von 800 Euro. Zumindest dann, wenn Ihr es ohne Handyvertrag bestellt. Seid Ihr allerdings gewillt Euren Provider zu wechseln, könnt Ihr Euch das neue Flaggschiff schon für weniger als 550 Euro schnappen – selbstverständlich inklusive aller Tarifkosten.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S25

Galaxy S25 mit Vodafone-Tarif: Das steckt drin

Habt Ihr Euch schon ein wenig mit Smartphone-Deals beschäftigt, dann solltet Ihr bereits erahnen, dass Ihr in Kombination mit einigen Tarifen richtig Geld sparen könnt. Das gilt auch für den aktuellen Deal zum Galaxy S25 bei Sparhandy*. Aktuell erhalten alle Vorbesteller ohnehin noch den doppelten Speicherplatz, also 256 GB statt 128 GB, ohne mehr zahlen zu müssen. Wichtig ist hier, dass Ihr die größere Speichervariante in Euren Warenkorb legt. Ab dem 14. Februar beginnt dann die Auslieferung.

Lest weiter: Samsung One UI 7 – Die besten Funktionen im Überblick

Entscheidend ist natürlich auch der Tarif, den Ihr bekommt. Dabei handelt es sich hier um den Vodafone Smart Entry Spezial, mit dem Euch monatlich 20 GB Datenvolumen sowie eine Download-Bandbreite von 300 MBit/s zur Verfügung stehen. Das ist ziemlich schnell und sorgt für fixe Ladezeiten. Eine Allnet- und SMS-Flat in alle deutschen Netze ist ebenfalls enthalten. EU-Roaming ist auch inklusive und wie üblich beträgt die Mindestlaufzeit 24 Monate. So viel zum Tarif, kommen wir nun zu den Kosten und Boni, die den Deal erst richtig gut machen.

Handy + Tarif günstiger als das S25 einzeln? Darum ist der Deal so gut!

Einer der Gründe ist die reduzierte Einmalzahlung für das Gerät. Bei Sparhandy könnt Ihr Euch nämlich den "Samsung Member Bonus" mit abstauben und drückt somit die Anzahlung um 100 Euro. Dafür müsst Ihr Euer neues Smartphone lediglich in der Samsung-App aktivieren. Dadurch zahlt Ihr nur noch 109,95 Euro für das Gerät. Weitere Kosten belaufen sich auf 29,99 Euro monatlich für den Tarif, sowie 39,99 Euro in Form einer einmaligen Anschlussgebühr und noch einmal 6,99 Euro für den Versand.

Samsung Galaxy S25 - Farbvarianten / © nextpit

Allerdings können Tarifwechsler noch mehr sparen. Kommt Ihr aus einem anderen Netz, habt Ihr nämlich die Möglichkeit, noch einmal 200 Euro zusätzlich abzustauben. Soll es noch günstiger werden? Kein Problem! Gebt Ihr im Bestellprozess noch den limitierten Code "GALAXYCASHS25" ein, werden zusätzlich 100 Euro eingespart. Und zu guter Letzt winkt zudem noch ein 240-GB-Depot, auf das Ihr zugreifen könnt, falls Euer Datenvolumen einmal aufgebraucht sein sollte. Nachfolgend haben wir alle Boni noch einmal zusammengefasst:

100 Euro Abzug durch Aktivierung in der Samsung Members-App

100 Euro Abzug durch Nutzung des Codes "GALAXYCASHS25"

200 Euro Wechselbonus

Speicher-Upgrade

240-GB-Depot auf das Ihr jederzeit zugreifen könnt

Bei all den Infos seid Ihr sicherlich etwas überladen. Dementsprechend findet Ihr nachfolgend noch unsere Tarif-Check-Tabelle.

Vodafone Smart Entry Spezial + S25 Datenvolumen 20 GB Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 29,99 € Einmalige Kosten 209,95 € Besonderheit 100 Euro Abzug durch Aktivierung in der Samsung Members-App

100 Euro Abzug durch Nutzung des Codes "GALAXYCASHS25"

Speicher-Upgrade

240-GB-Depot auf das Ihr jederzeit zugreifen könnt Gesamtkosten (nach Abzügen) 529,71 € Aktuelle Gerätekosten (laut idealo) Samsung Galaxy S25 (128 GB) – 818 € Effektive Ersparnis pro Monat ~ 12,01 € Zum Angebot*

Lohnt sich das überhaupt?

Ihr spart hier insgesamt knapp 288 Euro im Vergleich zum Preis für das Samsung Galaxy S25 ohne zusätzlichen Tarif. Achtet allerdings darauf, dass Ihr die beschriebenen Schritte befolgt, um Euch den Sofortabzug zu sichern. Außerdem ist der Gutschein limitiert und kann jederzeit enden. Sollte dies der Fall sein, zahlt Ihr dennoch nur 629,71 Euro nach Ablauf der Mindestlaufzeit.

Doch lieber das Ultra? Samsung Galaxy S25-Reihe im Vergleich

Auf der Rechnung bleiben am Ende 29,99 Euro monatlich stehen, sowie die Einmalzahlung. Das Angebot von Sparhandy* ist also durchaus interessant, wenn Ihr ohnehin das neue Samsung Galaxy S25 möchtet. Doch auch für Samsung-Neulinge ist dieser Deal durchaus einen Blick wert.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Samsung Galaxy S25 zu diesen Konditionen interessant für Euch? Lasst es uns wissen!