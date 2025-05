"iPhone 16 mit 60 % Rabatt" solche Anzeigen lest Ihr sicherlich täglich im Netz. Auch bei MediaMarkt könnt Ihr gerade mit der Gutscheinheft-Aktion "viele Top-Angebote entdecken & große Deals sichern". Aber stimmt das überhaupt?

Als Redakteur für kommerzielle Inhalte ist es meine Hauptaufgabe Euch spannende Deals zu präsentieren. Durch Rabattaktionen wird das Ganze natürlich deutlich einfacher. Denn Online-Shops verpassen verschiedenen Produkten dann dicke Rabatte, die auf den ersten Blick überwältigend wirken. Allerdings lohnt sich hier häufig ein zweiter Blick. Wie sieht es also mit der gerade laufenden Gutscheinheft-Aktion von MediaMarkt* aus?

Affiliate Angebot Gutscheinheft-Aktion Überzeugt Euch selbst!

Das Problem von Rabattaktionen

Versteht mich nicht falsch. Auch bei dem aktuellen Spar-Event von MediaMarkt tummeln sich richtig geniale Angebote, die meine Kollegen von inside digital in Ihrer Aktionsübersicht bereits für Euch herausgesucht haben. Dieser Artikel soll eher dazu dienen, die andere Seite etwas zu beleuchten und Euch (zumindest etwas) vor Fehlkäufen zu schützen.

Das große Problem solcher Aktionen sind die suggerierten Rabatte. Diese wirken so unglaublich hoch, dass man in einer Kurzschlussreaktion plötzlich hunderte von Euro im digitalen Warenkorb liegen hat. Tatsächlich nutzen viele Online-Shops allerdings die Möglichkeit, den Rabatt von der unverbindlichen Preisempfehlung, statt des regulären Marktpreises, abzuziehen. Allerdings könnt Ihr Preisvergleiche, wie etwa idealo oder guenstiger.de, nutzen, um Euch ein eigenes Bild vom Deal zu machen.

Dies wird natürlich nicht nur von MediaMarkt, sondern von so gut wie allen Online-Shops gemacht. Auch dadurch können entsprechend interessante Angebote entstehen, wie etwa der Dreame L10s Ultra Gen2 für 479 Euro* unter Beweis stellt. Doch andere Angebote sind deutlich uninteressanter, werden aber als absoluter Knaller offeriert, um eine Art FOMO (Fear of missing out) zu schüren. Natürlich kann man bei solchen Aktionen nicht immer neue Tiefstpreise erwarten, sonst würdet Ihr Smartphones irgendwann für Euro kaufen können. Aber zumindest den aktuell üblichen Marktpreis sollte man doch unterbieten.

Diese Deals sind gut – aber nicht genial

Wie bereits erwähnt, lohnt sich ein Großteil der Angebote dennoch. Es sind aber diese einzelnen Produkte, die mit einem Wahnsinns-Rabatt locken, bei einem anderen Online-Shop jedoch deutlich günstiger erhältlich sind. Ein exemplarisches Beispiel hierfür ist das Apple iPhone 16 Pro mit 128 GB Flash-Speicher für 1.089 Euro. MediaMarkt streicht 110 Euro von der UVP und bietet Euch das Gerät zu einem anständigen Preis an.

Affiliate Angebot Apple iPhone 16 Pro

Schaut Ihr jetzt allerdings im Netz, werdet Ihr bei Netto ebenfalls fündig. Der Discounter bietet das iPhone 16 Pro für 979 Euro an. Man kann jetzt natürlich argumentieren, dass MediaMarkt einen Ankaufservice bietet. Doch was ist, wenn Ihr diesen nicht nutzen könnt oder möchtet? Dann zahlt Ihr deutlich mehr.

Affiliate Angebot Apple iPhone 16 Pro

Ein solches Bild zieht sich durch viele Rabattaktionen im Netz. Die Gutscheinheft-Aktion von MediaMarkt ist hier noch ein recht positives Beispiel. Denn viele Geräte erhalten zwar die überzogenen Rabatte, sind aber bei kaum einem anderen Händler günstiger erhältlich – und selbst dann liegt der Unterschied bei wenigen Euro oder Cent. Das iPhone-Beispiel war hier noch am auffälligsten. Einige gute, aber nicht geniale Deals, präsentieren wir Euch daher nachfolgend im Vergleich mit den aktuellen Bestpreisen.

Wie gut ist die Gutscheinheft-Aktion wirklich?

Bei meiner Suche nach "vermeintlichen" Deals fiel direkt auf, dass MediaMarkt hier eine solide Aktion* am Start hat. Es fiel mir schwer, Beispiele zu finden, die Ihr bei anderen Händlern günstiger erhaltet – Deals zum gleichen Preis sind allerdings häufiger aufgetaucht. Gerade durch den Wegfall der Versandkosten bei vielen Geräten kann MediaMarkt bei so manchem Gerät punkten. Ein Großteil der Angebote bekommt Ihr gerade bei keinem anderen Shop günstiger.

Ebenfalls bei MediaMarkt: Großer Dyson-Ausverkauf

Nun kommt das bekannte "aber". Es handelt sich nur im aller seltensten Fall um einen echten Tiefstpreis. Seid Ihr also echte Sparfüchse, werdet Ihr nur selten einen echten Kracher-Deal finden. Seid Ihr jedoch ohnehin auf der Suche nach etwas Bestimmtem oder möchtet Euch schon lange einen neuen Smart-TV kaufen*, solltet Ihr der Gutscheinheft-Aktion definitiv eine Chance geben.

Affiliate Angebot Gutscheinheft-Aktion Überzeugt Euch selbst!

Was haltet Ihr von der Aktion? Denkt Ihr, es ist gut, wenn Rabatte locken und diese als Abzug von der UVP, statt des aktuellen Markt- oder Bestpreises angegeben werden? Lasst es uns wissen!