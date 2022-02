Hammer-Deal bei Gravis: Apple Watch 6 zum absoluten Tiefpreis

An alle Smartwatch-Fans: Lasst alles stehen und liegen, denn die Apple Watch 6 ist so günstig wie noch nie. Gravis bietet Euch die Apple Watch in der "Nike-Edition" für gerade einmal 359 Euro an. Normalerweise würdet Ihr für das Gerät über 410 Euro zahlen. Ob sich der Deal wirklich lohnt und es eventuell einen Haken gibt, haben wir für Euch herausgefunden!

Gravis läutet den Februar mit einem Hammer-Deal ein. Ihr könnt Euch die Apple Watch 6 in der Nike-Edition für 359 Euro sichern. Das besondere an der Uhr ist die Kooperation mit dem Sportartikelhersteller Nike. Dadurch erhält sie nicht nur ein ganz spezielles Design, sondern auch noch den Zugang zur "Nike Run Club App", bei der Ihr Eure gesamten Workouts erfassen könnt. Ihr seht schon, dass sich die Smart Watch speziell an Sportler richtet.

Für das schnieke Nike-Design habt Ihr bei diesem Deal zwei verschiedene Farben zur Auswahl – Schwarz und Silber. Die zweite Variante verfügt dabei über ein platinweißes Sportarmband. Darüber hinaus handelt es sich um die 44 mm Gehäuseversion der Smartwatch.

Technisch gesehen steht die hier angebotene Apple Watch der neuesten Generation Apple Watch Series 7 in (fast) nichts nach. Die Apple Watch Series 6 verfügt über ein "LTPO OLED"-Panel das bis zu 1000 Nits aufhellen kann und nutzt den Apple S6 als SoC. Die Sensoren sind genau die selben, die Ihr auch in der neuesten Version der Apple Watch findet. Unter anderem findet Ihr einen Herzfrequenzmesser, eingebautes GPS, ein Gyroskop, einen Blutsauerstoffsensor und natürlich auch die Möglichkeit für kontaktloses Zahlen.

Der Akku verspricht bis zu 18 Stunden Laufzeit und wird über ein magnetisches USB-C-Ladegerät aufgeladen. Sollte der Uhr mal etwas zustoßen, habt Ihr außerdem ein Jahr eine Herstellergarantie. Der tatsächlich größte Unterschied zwischen der neuesten Generation und der Apple Watch Series 6 dürfte abgesehen vom SoC allerdings die fehlende IP6X-Zertifizierung sein. Doch ich denke, das dürfte eine verkraftbare Differenz darstellen.

Lohnt sich der Deal für die Apple Watch Nike Series 6?

Die Apple Watch Series 6 sinkt immer weiter im Preis. Allerdings war die Uhr noch nie so günstig zu haben wie bei Gravis. Das nächstbeste Angebot für die Nike-Version findet Ihr bei Kaufland, dort zahlt Ihr jedoch bereits 409 Euro. Wem die Sportversion nicht zusagt, muss momentan für die schwarze 44-mm-Ausgabe deutlich tiefer in die Tasche greifen. So zahlt Ihr stolze 544,20 Euro bei Amazon für die Smartwatch. Wir listen Euch die beiden Angebote natürlich noch einmal auf!

Apple Watch Series 6

Ihr seht also, dass Ihr bei diesem Deal nicht viel falsch machen könnt. Ihr erhaltet eine der besten Smartwatches, die es momentan für Geld zu kaufen gibt und sich mit iPhones verbinden lässt, auf denen wenigstens iOS 14 rennt. Einen Vergleich der Apple Watch Series 6 und der Series 7 findet Ihr, wenn Ihr dem Link folgt. Darüber hinaus hat sich Fabi bereits ausführlich mit Apples aktuellster Smartwatch beschäftigt. Schaut also gerne auch in den Test der Apple Watch Series 7 rein.

Was haltet Ihr von dem Deal? Wäre eine Apple Watch Series 6 in der Nike Edition auch 2022 noch interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!