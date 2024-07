Ihr fragt Euch, warum sich Euer Android-Handy oder iPhone nicht einschalten lässt? Da seid Ihr nicht allein. Es gibt verschiedene Gründe, warum das Handy nicht mehr so will, wie Ihr es gerne hättet. Wir werfen einen Blick auf einige Ursachen und mögliche Lösungen für diese Probleme.

Euer Akku ist leer

Eine der häufigsten Ursachen dafür, dass sich Euer Android-Telefon oder iPhone nicht einschalten lässt, ist, dass der Akku völlig entladen ist. Ihr habt vielleicht noch nicht bemerkt, dass der Akkustand Eures Handys auf null gesunken ist. Und im Gegensatz zu anderen Problemen ist dies die einfachere Lösung.

Schnappt Euch ein Netzteil und vergewissert Euch, dass Euer Handy tatsächlich noch Saft hat, bevor wir weitermachen. Denkt daran, dass Ihr manchmal ein paar Minuten aufladen müsst, bevor sich Euer Handy wieder einschalten lässt.

Euer Akku ist beschädigt

Ein weiterer, recht offensichtlicher Grund, warum sich Euer Handy nicht einschalten lässt, ist, dass der Akku einfach den Geist aufgegeben hat. Normalerweise passiert das erst im Laufe der Zeit, aber es kann auch ganz plötzlich passieren, vor allem, wenn der Akku beschädigt ist.

Glaubt Ihr, dass Euer Akku die Ursache ist, könnt Ihr versuchen, Euer Handy an ein Netzteil anzuschließen. Wenn sich der Ladezustand nicht wieder auffüllt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Akku ausgetauscht werden muss.

Es gibt auch viele Gründe, warum der Akku Eures Handys nur langsam oder gar nicht auflädt. Hier erfahrt Ihr, warum sich der Akku Eures Handys nur langsam auflädt.

Fehlerhaftes Ladegerät oder Kabel

Wenn Grund Nummer 2 nicht das Problem ist, könnte es am Ladegerät oder Kabel liegen, das Ihr zum Aufladen Eures Handys verwendet. Manchmal ist auch die Steckdose beschädigt oder hat keinen Strom. Wenn Ihr glaubt, dass das der Fall ist, überlasst es besser Fachleuten, Eure Steckdose und die Stromleitung zu überprüfen.

Ob das Ladegerät oder das Kabel defekt ist, lässt sich ganz einfach feststellen. Probiert auf jeden Fall ein anderes USB-Kabel, einen anderen Stromadapter (falls Ihr einen habt) und eine andere Steckdose in Eurer Wohnung aus, bevor Ihr wisst, dass Euer Handy definitiv schuld ist.

Der Netzschalter funktioniert nicht

Wenn Ihr alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft habt, kann es sein, dass die physische Taste zum Einschalten des Handys nicht funktioniert.

Je nach Marke und Modell Eures Handys gibt es verschiedene Möglichkeiten, Euer Gerät ohne den Knopf einzuschalten. Die gängigste und effektivste Methode ist, Euer iPhone über eine kabelgebundene USB-Verbindung an ein Ladegerät anzuschließen. Dadurch wird Euer Handy automatisch hochgefahren.

Bei einigen Android-Handys wie dem Samsung Galaxy müsst Ihr die Tasten für die Lautstärke nach unten und nach oben gleichzeitig drücken, während es an das Ladegerät angeschlossen ist.

Das Display ist das Problem

Nächste Möglichkeit: Das Handy ist tatsächlich eingeschaltet, aber das Display funktioniert nicht. Am einfachsten könnt Ihr das überprüfen, indem Ihr die Einschalttaste lange drückt, um das Handy auszuschalten und es dann wieder einzuschalten. Ihr solltet ein Startgeräusch hören oder eine Vibration spüren. Das bedeutet, dass Euer Handy funktioniert, aber Ihr habt ein Problem mit dem Displaytreiber oder dem Bildschirm.

Wenn Ihr einen PC und ein Kabel habt, um Euer Handy anzuschließen, könnt Ihr die Daten von Eurem Handy wiederherstellen. Wenn der Bildschirm kaputt ist, ist das eine Aufgabe für die Reparaturwerkstatt.

Die Fehlerbehebung ist nicht immer so offensichtlich, wenn das Display kaputt ist. / © Piyawan Charoenlimkul/Shutterstock

Euer Handy ist nass oder beschädigt

Dies ist einer der häufigsten Gründe, warum sich ein Handy nicht einschalten lässt. Wenn Euch Euer Handy kürzlich heruntergefallen ist oder es nass geworden ist, könnte es Probleme geben. Wenn Ihr versucht, ein nasses Handy zu früh einzuschalten, kann es zu einem Kurzschluss kommen und kaputtgehen. Ist es nass geworden, befolgt unsere Anleitung, was Ihr bei einem Handy mit Wasserschaden tun könnt.

Wenn Euer Handy ins Wasser gefallen ist und sich nicht mehr einschalten lässt, müsst Ihr es zur Reparatur bringen, da Ihr höchstwahrscheinlich ein Hardwareproblem oder einen beschädigten Bildschirm oder Akku habt. Aber vorher könnt Ihr immer noch versuchen, ein paar Daten aus dem Gerät herauszuholen, indem Ihr die im folgenden Artikel beschriebenen Schritte ausführt.

Kleiner Software-Fehler

Bemerkt Ihr merkwürdige Dinge, wie Abstürze, Neustarts oder andere Dinge, die nicht passieren sollten, bevor sich Euer Handy nicht mehr einschaltet oder reagiert, könnte es sein, dass Ihr nur ein kleines Softwareproblem habt. Zum Glück lässt sich dieses Problem durch einen erzwungenen Neustart beheben.

Erzwingt einen Neustart Eures iPhones

Bei iPhones kann der gleiche Prozess für einen erzwungenen Neustart durchgeführt werden. Vergewissert Euch, dass die Batterie Eures Geräts ausreichend geladen ist, indem Ihr die folgenden Schritte ausführt:

Drückt schnell die Lautstärketaste nach oben. Drückt schnell die Lautstärketaste nach unten. Drückt und halte die seitliche Einschalttaste. Lasst die Taste los, wenn das Apple-Logo erscheint.

Drückt kurz die Lautstärketaste nach oben, dann die Lautstärketaste nach unten und haltet anschließend die Seitentaste gedrückt. / © nextpit

Erzwingt einen Neustart Eures Android-Handys

Wenn Ihr ein Android-Telefon oder -Tablet habt, das nicht mehr reagiert oder sich nicht mehr einschalten lässt, könnt Ihr auch einen erzwungenen Neustart durchführen. Vergewissert Euch wie immer, dass Euer Gerät aufgeladen ist oder zumindest der Akkustand nicht zu niedrig ist. Danach könnt Ihr mit den folgenden Schritten fortfahren:

Drückt gleichzeitig die Lautstärketaste nach unten und die Einschalttaste und haltet sie gedrückt. Lasst die Tasten los, wenn das Gerät vibriert oder das Boot-Logo aufleuchtet.

Drückt die Lautstärketaste nach unten und die Einschalttaste gleichzeitig. / © nextpit

Benutzt Euren Computer, um Euer Android-Gerät zwangsweise einzuschalten

Wenn Ihr ein Android-Gerät benutzt und mit dem Problem konfrontiert seid, dass sich das Handy nicht einschalten lässt, gibt es eine weitere Möglichkeit, wie Ihr es einschalten könnt. Dieser Schritt erfordert Euren PC und ist eine Lösung, die von Google unterstützt wird. So müsst Ihr vorgehen.

Verbindet Euer Smartphone über USB mit Eurem Computer. Lasst es 15 bis 20 Minuten lang aufladen. Zieht das Kabel aus dem Handy, trennt es aber nicht vom Computer und steckt es innerhalb von 10 Sekunden wieder ein, nachdem Ihr es entfernt habt. Lasst es mindestens weitere 30 Minuten aufladen. Haltet die Einschalttaste des Handys 5 Sekunden lang gedrückt und drückt dann auf Neustart. Wenn Ihr nicht sofort die Option zum Neustart erhaltet, haltet die Einschalttaste weiterhin 30 Sekunden lang gedrückt.

Fehlerhaftes System

Wenn sich Euer Handy zwar einschalten lässt, aber nicht über den Startbildschirm hinausgeht, spricht man von einer Bootschleife oder einem beschädigten Betriebssystem. Das bedeutet in der Regel, dass Euer Handy ganz normal startet, aber für immer auf dem Logo-Bildschirm hängen bleibt.

Es gibt mehrere Gründe dafür, dass das Dateisystem Eures Handys beschädigt ist. Entweder habt Ihr eine benutzerdefinierte Android-ROM auf das Handy geflasht oder Ihr habt den Wiederherstellungsmodus aktiviert und einige Systemeinstellungen verändert, die dazu geführt haben, dass Euer Handy nicht mehr funktioniert.

Die Lösung für dieses Problem ist der letzte Ausweg, den Ihr wählen solltet, denn dabei wird das Handy in den Werkszustand zurückversetzt und alle Daten, von Apps über Dateien bis hin zu den Einstellungen, werden gelöscht.

Wir haben dazu auch eine Anleitung zum Zurücksetzen Eures Android- oder Apple-Handys auf die Werkseinstellungen. Wenn Euer Handy derzeit in Ordnung ist und Ihr das hier nur aus Neugierde lest, möchten wir Euch raten, alle Daten auf Eurem Handy zu sichern, nur für den Fall, dass Euch das in Zukunft passiert!

Wenn keiner dieser Tipps geholfen hat, ist es vielleicht an der Zeit, Euer Gerät in eine Werkstatt zu bringen.

Haben Euch diese Tipps geholfen? Habt Ihr noch andere Tipps, um ein Handy zu reparieren, das sich nicht einschalten lässt?

Der Artikel wurde im Juli 2024 mit neuen Screenshots und überarbeiteten Anleitungen aktualisiert. Ältere Kommentare wurden nicht gelöscht und können sich auf veraltete Anleitungen beziehen.