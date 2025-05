Heute haben wir einen Deal aus dem Bereich "besonders günstig" für Euch herausgesucht. Denn in der Tarifwelt von MediaMarkt findet sich die neue Einsteiger-Klasse von Hersteller Honor in Verbindung mit einem Handytarif im Telefónica-Netz – 5G und 25 GB Datenvolumen inklusive. Für den besonderen Schutz legt der Elektronikfachmarkt sogar noch eine kleine Zugabe in Euren Warenkorb. Wie gut das Gesamtpaket für nur 9,99 Euro monatlich ist, erfahrt Ihr in den folgenden Zeilen.

So gut ist das Honor-Smartphone

Lüften wir zuerst einmal das Geheimnis, um welches Handy es sich handelt. Die Rede ist hier vom neuen Honor 400 Lite. Dabei handelt es sich um ein Einsteiger-Smartphone, bei dem Ihr natürlich keine Flaggschiff-Performance erwarten dürft. Dennoch hat sich diese Geräteklasse in den letzten Jahren etabliert und kann mittlerweile mit einem richtig guten Preis-Leistungs-Verhältnis aufwarten.

Vor allem die 108-MP-Hauptkamera dürfte beim Honor 400 Lite überzeugen. / © Honor

So bietet das Honor-Gerät ein 6,7-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1.080 x 2.412 Pixel und 120-Hz-Bildwiederholrate. Die Dual-Kamera auf der Rückseite kann sich dank 108-MP-Haupt- und 5-MP-Ultraweitwinkelkamera ebenfalls sehen lassen. Als Prozessor dient ein Dimensity 7025 Ultra von Hersteller MediaTek. Das 5G-SoC bietet 8 GB RAM und 256 GB internen Speicher. Ab Werk ist zudem Android 15 aufgespielt. Der 5.230-mAh-Akku bringt Euch darüber hinaus zuverlässig durch den Tag und lässt sich mit 35 W wieder aufladen.

Lohnt sich das Angebot zum Honor 400 Lite?

Bei MediaMarkt zahlt Ihr, wie bereits erwähnt, nur 9,99 Euro pro Monat. Hinzu kommen einmalige Kosten in Höhe von 35,94 Euro für das Gerät, die Anschlusskosten und den Versand. Damit Ihr das Angebot wahrnehmen könnt, schließt Ihr den "Super Select S On"-Tarif ab. Dieser bietet 25 GB Datenvolumen im 5G-Netz der Telefónica (o2) und eine maximale Download-Bandbreite von 50 MBit/s. Eine Allnet- und SMS-Flat ist natürlich auch dabei. Bringt Ihr zudem Eure alte Rufnummer mit, gibt's nochmal 30 Euro als Dankeschön. Nachfolgend findet Ihr noch einmal alle Konditionen in unserer Tarif-Check-Tabelle.

Tarif-Deal-Check Tarif Super Select S On Netz Telefónica (o2) Datenvolumen 25 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s SMS / Telefon-Flat Ja 5G Ja Laufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 9,99 € Einmalige Gesamtkosten 35,94 € Wechselbonus 30,00 € Gesamtkosten 245,70 € Reguläre Gerätekosten Honor 400 Lite – 276,99 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 1,30 € Zum Angebot*

Das Honor 400 Lite kostet Euch derzeit mindestens 276,99 Euro. Bei MediaMarkt zahlt Ihr nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten allerdings nur 245,70 Euro. Dementsprechend spart Ihr hier effektiv 1,30 Euro pro Monat. Eine Erhöhung der Grundgebühr ist ebenfalls nicht zu finden, falls Ihr den Tarif länger nutzen möchtet. Außerdem gibt es noch ein McAfee LiveSafe Device Attach-Jahresabonnement gratis dazu. Möchtet Ihr dies nicht nutzen, denkt hier also unbedingt an eine rechtzeitige Kündigung.

Das Flaggschiff: Honor Magic7 Pro im Test

Benötigt Ihr ein neues Gerät und habt nicht den Anspruch, die aktuellsten AAA-Games zu zocken, seid Ihr mit dem Deal gut beraten. Es bietet die wichtigsten Funktionen, ausreichend Alltagsleistung und sogar die Honor-KI zum richtig günstigen Kurs. Auch im direkte Vergleich zu anderen Smartphones unter 300 Euro muss sich das Gerät auf keinen Fall verstecken. Dieser Deal ist also perfekt für Sparfüchse, die keinen Kredit für ein neues Handy aufnehmen möchten.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Smartphone zu diesen Konditionen spannend für Euch? Würdet Ihr Euch das Handy eher als Zweitgerät zulegen? Lasst es uns wissen!