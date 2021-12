Handyverträge leichter kündbar: o2 lockt mit 100 € Wechselbonus

Seit dem 1. Dezember läuft der Hase in Deutschland anders! Handyverträge sind ab sofort deutlich einfacher kündbar. So könnt Ihr nach Ablauf der ersten Kündigungsfrist monatlich aus Verträgen aussteigen. Der Mobilfunkanbieter o2 heißt Euch daher mit 100 Euro Wechselbonus willkommen, wenn Ihr von Eurem jetzigen Vertrag rüberwechselt. Wie genau die Aktion funktioniert, lest Ihr nachfolgend.