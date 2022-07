Hochgelobte Sony-Kopfhörer zum Tiefstpreis: WH-1000XM4 als Prime-Day-Tipp

Kauftipp für Fans von hochwertigem Musikgenuss! Die Sony WH-1000XM4 kauft Ihr zum Amazon Prime Day für nur 229,90 Euro. Damit fällt der Preis einer der besten ANC-Kopfhörer so tief wie nie zuvor. Kennt Ihr die Headphones schon, bringen wir Euch direkt zum Deal – falls nicht, stellen wir sie Euch kurz vor.

NEXT PIT TV

Sucht Ihr im Netz nach Bestenlisten für Kopfhörer, stolpert Ihr immer wieder über einen kuriosen Namen: Sony WH-1000XM4. Dabei handelt es sich um Over-Ear-Kopfhörer mit branchenführendem ANC, also aktiver Geräuschunterdrückung. Zur Einführung kosteten die WH-1000XM4 noch stolze 379 Euro. Jetzt fallen sie mit einem Aktionspreis von 229 Euro auf einen neuen Tiefstpreis im Netz.

Affiliate Angebot Sony WH-1000XM4 Zur Geräte-Datenbank

Um das Angebot zu prüfen, habe ich den Preis über Preissuchmaschinen im Netz verglichen. Im Preisverlauf zeigt sich, dass die Kopfhörer in den vergangenen Monaten zwar häufig an diesem Preis kratzten, derart günstig waren sie aber noch nie. Der nächstbeste Preis bietet im Juli 2022 der Anbieter Mindfactory. Hier gehen die ANC-Kopfhörer zu einem Preis von 262,89 Euro über die digitale Ladentheke.

Lohnt sich der Kauf der Sony WH-1000XM4 im Jahr 2022 noch?

Sony hat vor wenigen Monaten einen Nachfolger seiner Flaggschiff-Kopfhörer auf den Markt gebracht. Die WH-1000XM5 bieten dabei einige Verbesserungen, sind mit einer UVP von 419 Euro aber auch deutlich teurer. Für 229 Euro gibt es aktuell also nicht wirklich bessere ANC-Kopfhörer, die Ihr kaufen könntet. Wie gut die Sony-Kopfhörer wirklich sind, lest Ihr in meinem Testbericht zu den WH-1000XM4 aus dem letzten Jahr.

Die Kopfhörer lassen sich zusammenfalten. / © NextPit

Kurz zusammengefasst überzeugen sie mit einem sehr guten Klang, einem hochwertigen Tragekomfort auch über Stunden hinweg und branchenführendem ANC. Die Akkulaufzeit ist mit knapp 30 Stunden ebenfalls sehr gut. Nachteilig waren die wenigen Neuerungen gegenüber dem Vorgängermodell sowie ein recht lockerer Halt beim Headbangen. Macht Euch nichts aus? Zuschlagen!

Worauf müsst Ihr beim Amazon Prime Day achten?

Der Amazon Prime Day ist ein jährliches Shopping-Event bei Amazon. Dabei reduziert der Versandhändler zahlreiche Produkte aus zahlreichen Kategorien. Als Technikmagazin konzentrieren wir uns natürlich auf Elektronik und informieren Euch am 12. und am 13. Juli über die besten Deals zu Smarpthones, Smart-Home-Technik und mehr.

Zu allen Angeboten zum Prime Day 2022 bei Amazon

Wichtige Voraussetzung: Ihr benötigt ein Abonnement bei Amazon Prime, um von den Angeboten zu profitieren. Als Neukunden profitiert Ihr dabei von einem einmonatigen Probemonat, für den Ihr 0,Nix zahlen müsst. Habt Ihr schon einmal einen Prime-Account eingerichtet, zahlt Ihr im Jahr 2022 7,99 Euro im Monat.