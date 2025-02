Die Marke Samsonite steht seit Jahren für langlebiges und gut verarbeitetes Reisegepäck, ist aber dementsprechend auch recht teuer. Abhilfe schafft da jetzt Amazon: Hier ist der Samsonite Base Boost Koffer um satte 51 Prozent reduziert und dadurch für deutlich unter 100 Euro zu haben. Günstiger gab's dieses Modell sogar noch nie! Wir zeigen Euch, warum der Premium-Koffer diesen Preis auf jeden Fall wert ist.

Das macht den Samsonite-Koffer so besonders

Werfen wir einen Blick auf den Koffer selbst. In der Größe „Spinner M“ mit einem Füllvolumen von knapp 75 Litern und in klassischem Schwarz bekommt Ihr das Modell jetzt für nur 92,90 Euro. Der Stoffbezug und das Metall-Logo verleihen dem Koffer einen hochwertigen Look, während vier leichtgängige Rollen für maximale Flexibilität sorgen. So könnt Ihr ihn nicht nur hinter Euch herziehen, sondern auch mühelos aufrecht über den Bahnsteig oder durch den Flughafen schieben. Dank der Tragegriffe an der Ober- und Längsseite lässt sich der Samsonite Base Boost Koffer zudem entspannt Treppen hoch- und heruntertragen.

Ein ausziehbarer Teleskopgriff sorgt für zusätzlichen Komfort beim Schieben. Damit niemand unbefugt Zugriff auf den Inhalt bekommt, ist der Koffer mit einem TSA-Kombinationsschloss ausgestattet. Neben dem Hauptfach gibt es außerdem eine große Vordertasche – ideal für einen Laptop, Reisedokumente oder andere wichtige Utensilien. Ein integriertes Adressschild hilft zudem dabei, das Gepäck im Falle eines Verlusts leichter wiederzufinden.

Im Inneren sorgt ein Kreuzgurt dafür, dass Kleidung und andere Gegenstände sicher an Ort und Stelle bleiben. Zusätzlich gibt es an der Oberseite eine zweite Netztasche mit Reißverschluss, perfekt für kleinere Dinge wie Ladekabel oder Reiseaccessoires. Mit Maßen von 44 × 28 × 66 Zentimetern ist der Koffer angenehm kompakt und bietet dennoch genügend Stauraum. Die Größe eignet sich ideal für eine Woche Urlaub oder einen verlängerten Wochenendtrip. Wer länger unterwegs ist, muss sich allerdings gut organisieren – oder besonders minimalistisch packen.

Über die Hälfte billiger: So gut ist der aktuelle Amazon-Preis

Ihr bekommt hierbei also einen rundum hochwertigen Koffer geboten. Kein Wunder also, dass das Samsonite-Produkt bei Amazon eine durchschnittliche Bewertung von 4,6/5 Sternen bei über 9.100 Bewertungen ergattern konnte. Gleichzeitig ist das Gepäckstück mit einem UVP von 189 Euro im Normalfall aber auch recht kostspielig. Jetzt zahlt Ihr bei Amazon aber nur noch 92,90 Euro für den Samsonite-Koffer. Das sind nicht nur ganze 51 Prozent Preisnachlass, mit Blick auf den Preisverlauf* gab's das Reisegepäck zuvor sogar noch nie billiger! Jetzt ist also wirklich der perfekte Zeitpunkt, um sich für den nächsten Urlaub den passenden Koffer zu schnappen.