Honor Earbuds 3 Pro und Watch GS 3 angekündigt - Thermometer in den Ohren

Honor hat beim MWC 2022 in Barcelona zwei neue Wearables mit spannenden Sensoren vorgestellt. Die Rede ist von der Honor Watch GS 3 und den Honor Earbuds 3 Pro . Doch warum sind sie so besonders?

Die Honor Watch GS 3 und die Honor Earbuds 3 Pro sollen im Laufe des Jahres erhältlich sein.

Die Preise beginnen bei ca. 229 Euro für die Watch und ca. 199 Euro für die Earbuds.

Die Honor Watch GS 3 verfügt über Dual-Band-GNSS, während die Earbuds 3 Pro mit Thermometer kommen!

Der MWC hält jedes Jahr eine Reihe von Überraschungen für uns bereit. Dieses Jahr bildet da keine Ausnahme, und Honor hat beschlossen, seine neuen Geräte mit einigen kuriosen Innovationen zu versehen. Abgesehen von den riesigen Kameras des Magic 4 Pro, hat die ehemalige Huawei-Tochter einige interessante Dinge zu ihren Wearables hinzugefügt.

Was die Verfügbarkeit angeht, so kennen wir zwar die Europreise der neuen Gadgets, jedoch noch keinen exakten Termin. Sobald Honor den nachreicht, lassen wir es Euch wissen!

Honor Watch GS 3: Hommage an mechanische Armbanduhren

Es ist schwer zu sagen, ob es sich um eine mechanische oder eine smarte Armbanduhr handelt / © Honor

Die neue Honor Watch GS 3 ist eine Premium-Smartwatch mit KI-gesteuerten Funktionen in einem traditionellen Uhrengehäuse. Das Gehäuse des Geräts setzt auf Edelstahl. Die Uhr wiegt ohne Armband 44 g und misst 10,5 mm. Ihr habt die Wahl aus den drei Farben Midnight Black, Ocean Blue und Classic Gold.

Die Honor Watch GS 3 verfügt über einen Acht-Kanal-PPG-Sensor für optische Messungen, der zusammen mit der "AI Heart Rate Monitoring Engine" für eine höhere Datengenauigkeit sorgen soll, indem er das Rauschen herausfiltert.

Mit der angeblichen Unterstützung von über 100 verschiedenen Trainingsmodi stellt das Gerät einen ernsthaften Konkurrenten für die besten Smartwatches des Jahres 2022 dar, was Honor durch den aggressiven Preis von ca. 229 Euro noch unterstützt. Die stärksten Merkmale des Geräts sind die zugegebenermaßen leistungsstarke GNSS-Unterstützung für L1/L5 Dual Band, die eine 167 % bessere Positionierung ermöglichen soll und das 1.000-Nits-Display.

Honor Earbuds 3 Pro: Jetzt mit Thermometer

Viele moderne Funktionen in einem kleinen, eleganten Gehäuse. / © NextPit

Die Honor Earbuds 3 Pro haben mich bei der Präsentation von Honor am meisten überrascht. Die Überschrift verrät vielleicht schon das merkwürdigste Feature des neuen Apple-AirPods 3-Konkurrenten, aber dazu komme ich gleich. Der Preis ist mit 199 Euro für die Features in Ordnung, aber wir wissen halt noch nicht, wann die Teile zu kaufen sind.

In erster Linie sind die Honor Earbuds 3 Pro ein kabelloses Ohrhörer-Set mit zwei Treibern, von denen man sich eine bessere Audiowiedergabe verspricht. Die Treiber bestehen aus einem dynamischen 11-mm-Treiber und einem hochauflösenden Hochtöner. Dieses Setting ermöglicht eine bessere Klangwiedergabe als bei herkömmlichen Treibern, aber in dieser Preisklasse sind ähnliche Funktionen auch bei der Konkurrenz zu finden.

Die Honor Earbuds 3 Pro bieten außerdem Adaptive ANC, das sich an die Umgebung anpasst, um eine bessere Schallisolierung zu gewährleisten. Der Ultra-Modus ist für laute Umgebungen wie Flugzeuge und Busse mit etwa 46 dB geeignet. Der General-Modus hingegen ist perfekt für alltägliche Aktivitäten mit etwa 30 dB und der Cozy-Präfix schließlich ist ideal für Bibliotheken und andere ruhige Räume.

Außerdem gibt es noch einen unabhängigen Modus für Anrufe, der selektiv die störendsten Geräusche aus Eurer Umgebung herausfiltert. Das behauptet zumindest Honor. Wir werden das Gerät testen müssen, um das mit Sicherheit sagen zu können.

Auf dem Papier sind all diese Funktionen sicherlich beeindruckend, doch Honor ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat ein Thermometer in das Gerät eingebaut, das die Temperatur mit einer Genauigkeit von 0,3 Grad Celsius misst. Das ist eine großartige Neuigkeit für Menschen, die ihre Temperatur ständig überwachen müssen, sei es beim Training oder bei beruflichen Aktivitäten. Sich jedes Mal eine Temperaturmesspistole an die Stirn zu halten, kann wirklich lästig sein. Behaltet im Hinterkopf, dass Messungen in solchen Consumer-Gadgets nur einen Anhaltspunkt bieten und keine ärztliche Untersuchung ersetzen können.

Die Akkulaufzeit liegt mit 24 Stunden Gesamtwiedergabezeit im Rahmen der Industriestandards. Die vorgestellte Ladegeschwindigkeit ist gut: Fünf Minuten Schnellladung reichen für bis zu zwei Stunden Wiedergabe.

Was haltet Ihr von Honors neuen Wearables? Schreibt uns in die Kommentare, ob Ihr zuschlagen werdet, sobald die beiden Produkte in Deutschland erhältlich sind.