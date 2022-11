Honor-Magic-5-Serie: Daten der drei Flaggschiff-Modelle bekannt

Das Honor Magic 4 Pro ist das jüngste Flaggschiff-Smartphone des Herstellers, welches hierzulande auch mehr oder weniger erfolgreich verkauft wurde. Nun steht eine Nachfolge-Serie an, welche auf Basis eines geleakten Datenblattes aus einem Honor Magic 5, Honor Magic 5 Pro und einer sogenannten "Prestige Edition" bestehen wird. Werfen wir doch einmal einen Blick auf die drei Android-Smartphones.

Datenblatt zu drei Honor-Magic-5-Modellen geleakt

Seid nun knapp zwei Jahren steht die ehemalige Huawei-Tochter Honor auf eigenen Beinen und darf anders als der sanktionierte ehemalige Mutterkonzern Android-Smartphones mit den Google Mobile Services (GSM) und dem schnellen 5G-Netz verkaufen. Doch obwohl das Flaggschiff-Smartphone sogar bei Mobilfunkbetreibern gelistet ist, scheint es in Europa noch nicht so richtig angekommen zu sein. Dabei wurde die "Ultimate Edition" des Honor Magic 4 Pro jüngst bei den Experten von DxO auf Platz 3 katapultiert. Daher ist auch der Launch der Honor-Magic-5-Serie wieder durchaus spannend.

Honor lädt zum Launch-Event der Magic-5-Serie nach China ein. / © Honor

Und wie wir seit gestern wissen, wird diese zumindest im Heimatland China nun bereits am 23. November vorstellig. Damit wäre Honor der erste Hersteller, welcher den Snapdragon 8 Gen 2 präsentieren darf. Denn dieser befindet sich laut einer auf Sina Weibo veröffentlichten Datentabelle im Honor Magic 5, Honor Magic 5 Pro und in der Magic 5 Prestige Edition. Alle drei Geräte bekommen zudem ein 6,8 Zoll großes LTPO-AMOLED-Display (1 bis 120 Hz) von BOE. Die Touch-Abtastrate beträgt 480 Hertz, und die maximale Helligkeit wird mit 1.100 Nits angegeben.

Die ersten Unterschiede zeichnen sich bei der Akku-Kapazität ab: Das Basismodell startet mit 5.000 mAh, während die beiden hochpreisigen Modelle jeweils 4.800 mAh an Energie speichern können – dann sogar mit Quick Charging via 100-Watt-Netzeil oder kabellos mit 50 Watt. Das Honor Magic 5 steht aber mit 66 Watt auch nicht gänzlich schlecht da.

1-Zoll-Bildsensor von Sony (IMX989) verbaut

Spannend wird es auch noch einmal bei den Kameras. Alle drei Modelle bekommen wohl eine 13-Megapixel-Frontkamera auf Basis eines IMX688 von Sony. Sony ist es auch, die den ersten 1-Zoll-Imagesensor mit dem IMX989 an den Start gebracht haben. Ihr erinnert Euch – verbaut in unserem besten Kamera-Smartphone 2022, dem Xiaomi 12S Ultra. Der maximal große Bildsensor ist allerdings nur in der Honor Magic 5 Prestige Edition verbaut. Meiner Erfahrung nach wird diese vermutlich nicht nach Europa kommen.

Dafür schafft es aber wohl das Honor Magic 5 Pro, wenngleich frühestens erst Ende Februar, Anfang März 2023. Hier soll die Triple-Hauptkamera mit einem optisch stabilisierten IMX878-Sensor von Sony, einer Telezoom-Kamera mit einem OmniVision-OV64B-Sensor und einer Ultraweitkamera mit einem IMX516-Bildsensor von Sony ausgestattet sein. Alle drei Android-Smartphones bekommen eine zusätzliche ToF-Kamera (Time of Flight).

Sogar Preise gibt die geleakte Tabelle her: Das Honor Magic 5 kostet je nach Speicher zwischen 4.999 und 6.199 Yuan (690 bis 856 Euro). Das Honor Magic 5 Pro soll zwischen 5.999 und 7.199 Yuan (830 bis 990 Euro) kosten und die Prestige Edition, welche es ausschließlich mit 12 GB LPDDR5X RAM und 512 GB UFS-4.0-internen-Programmspeicher gibt, kostet wohl stolze 7.999 Yuan (1.100 Euro).