Honor-Magic-5-Serie wird am 23. November in China offiziell vorgestellt

Gerade eben schreibe ich noch an dem Beitrag über die Anfang März erwartete Honor-Magic-5-Serie, da schneit parallel vom Konzern selbst eine überraschende Meldung in die NextPit-Redaktion hinein. So gibt die ehemalige Huawei-Tochter bekannt, am Mittwoch, den 23. November ein Honor-Flaggschiff-Produkt offiziell vorstellen zu wollen. Kann es sich hier tatsächlich um den Nachfolger des Honor Magic 4 Pro oder sogar allen drei Smartphones der kolportierten Serie handeln?

Honor Magic 5 vermutlich am 23. November offiziell

Honor lädt zum Launch-Event der Magic-5-Serie nach China ein. / © Honor

Da bin ich doch gerade drauf und dran an der morgigen 7:00-Uhr-News über die geleakten technischen Daten der drei Honor-Magic-5-Modelle zu schreiben, da schneit uns doch glatt eine Meldung direkt aus China auf den NextPit-Redaktionstisch. In dieser steht sinngemäß, dass man uns doch bittet, Mittwoch, den 23. November rot im Kalender zu markieren. Denn da möchte die ehemalige Huawei-Tochter ein "Flaggschiff-Produkt" präsentieren.

Tatsächlich wird man im Einladungstext noch ein wenig konkreter und definiert ein "Flaggschiff-Smartphone". Nun – ich weiß ja nicht wie es um Euch steht, aber anlässlich meiner aktuellen Schreibarbeit für den morgigen Beitrag, fällt mir da nur das Honor Magic 5 ein. Den aktuellen Gerüchten zufolge soll der globale Launch erst Ende Februar, Anfang März 2023 sein. Und auch ein umfängliches Datenblatt, über das ich noch separat berichten werde, hat einiges an Informationen zu einem Honor Magic 5, Honor Magic 5 Pro und einer "Prestige Edition" parat.

Soviel vorweg gespoilert: alle drei sollen einen Snapdragon 8 Gen 2 verbaut haben. Das würde wiederum bedeuten, dass nicht Xiaomi und auch nicht Motorola das erste Smartphone mit dem neuesten Flaggschiff-SoC (System on a Chip) von Qualcomm präsentieren wird, sondern die ehemalige "Billigmarke" von Huawei. Qualcomm selbst hat vom 15. bis zum 17. November zum Snapdragon Summit auf Hawaii eingeladen. Dort wird auch NextPit präsent sein, um vor Ort für euch zu berichten.

Kleiner Funfaktor: Huawei hatte am 17. November 2020 bekannt gegeben, Honor nun an ein chinesisches Konsortium zu 100 Prozent verkauft zu haben. Ob Huawei da am Ende doch noch irgendwie mit drin steckt, kann nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Zumindest ist Honor nun auch zum größten Teil ein staatliches Unternehmen.

Was haltet Ihr von der neuen Honor-Magic-5-Serie, von welcher vermutlich nur das Honor Magic 5 Pro in europäische Verkaufsregale gelangen wird? Sollte man der ehemaligen Huawei-Tochter so langsam mal eine Chance geben?