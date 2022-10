Honor Magic Fold: Dank Dual-Flagship-Strategie auch bald global erhältlich

Mit dem Honor Magic V hatte auch die ehemalige Huawei-Tochter Anfang des Jahres das erste Foldable präsentiert. Leider schloss man sich den Gepflogenheiten der meisten Mitbewerber an und verkaufte das faltbare Android-Smartphone ausschließlich an die heimische Kundschaft. Will man einem recht zuverlässigen Tippgeber Glauben schenken, dann dürfte sich das bereits nächstes Jahr ändern. Honor scheint sich dem europäischen Volk gegenüber zu öffnen und wird eine sogenannte "Dual-Flagship-Strategie" verfolgen.

Honor startet 2023 "Dual-Flagship-Strategie"

Snapdragon 8 Gen 2 gilt für beide Flaggschiffe als gesichert

Es wird ein Honor Magic 5 Pro und ein neues Foldable erwartet