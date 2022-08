Huawei-Akkutausch nur 24,90 €: Handy dank Aktion haltbarer machen

Nutzt Ihr ein Huawei-Smartphone geratet Ihr zunehmend in einen Konflikt: Denn Smartphones, die noch vor dem Handelsembargo mit den USA samt Google-Diensten verkauft wurden, werden älter. Nimmt die Leistung Eures Akkus dabei immer weiter ab, bietet Huawei aktuell eine spannende Aktion im Onlineshop an. Bei zahlreichen Modellen könnt Ihr den Akku für nur 24,90 Euro austauschen lassen.

Nutzt Ihr ein Huawei-Smartphone und merkt, dass Ihr immer häufiger an die Steckdose müsst? Das liegt eventuell daran, dass Ihr eines der Modelle aus der goldenen Zeit des Herstellers nutzt. Denn bevor Huawei aufgrund des Handelsembargos mit den USA davon abgehalten wird, seine eigenen Handys mit Google-Diensten zu verschicken, sahnten Modelle wie das P30 Pro (Test) oder das Huawei Mate 30 Pro in Testberichten Bestnoten ab.

Doch je länger Ihr Euer geliebtes Huawei-Smartphone nutzt, desto mehr nimmt die Akkulaufzeit ab. Das ist ganz normal bei Lithium-Ionen-Akkus, da die chemischen Komponenten weniger reaktiv werden. In meinem Artikel zur Frage, ob Quick-Charging dem Handyakku schadet, lest Ihr mehr darüber. Wollt Ihr bei Huawei bleiben, muss also ein neues Modell her, das ohne Google-Dienste nur halb so viel Spaß macht – oder Ihr profitiert von der Akkutausch-Aktion, die es gerade bei Huawei gibt.

Huawei-Akku für nur 24,90 € tauschen – so geht's

Über die Aktion von Huawei bin ich im Netz gestolpert. Laut Herstellerseite läuft sie schon seit Juli und ist noch bis zum 15. Januar 2023 verfügbar. Auf der verlinkten Herstellerseite wählt Ihr den Akkutausch beim Smartphone aus, der im Aktionszeitraum nur 24,90 Euro kostet. Dann gebt Ihr Eure Seriennummer ein und prüft, ob Euer Smartphone für den Akkutausch verfügbar ist.

Wichtiger Hinweis: Macht vor dem Akkutausch unbedingt ein Backup Eurer Daten. Offenbar macht Huawei nach Akkutauschs häufig einen Hard-Reset, bei dem alle Daten gelöscht werden.

Fragt Ihr Euch, was die Seriennummer Eures Handys ist? Dann gebt den Code " *#06' " ein oder steuert die Geräteinformationen in den Einstellungen Eures Handys an. Auch auf der Verpackung findet sich diese Seriennummer. Diese gebt Ihr auf der Aktionsseite ein und anschließend kauft Ihr den Dienst im Huawei-Onlineshop. Anschließend geht Ihr zu einem Huawei-Service-Center oder nutzt den postalischen Service des Herstellers.

Affiliate Angebot Akkutausch bei Huawei

Für diesen Artikel haben wir die Eingabe der Seriennummer mit dem P30 Pro und dem P40 Pro ausprobiert – leider unerfolgreich. Laut Herstellerseite sollten die Geräte aber kompatibel sein. Falls Eure Seriennummern ebenfalls nicht akzeptiert werden, könnt Ihr bei Eurem Huawei-Service-Center nachfragen. In der Deal-Community MyDealz schrieben Nutzer, dass sie die Aktion dort auch nutzen konnten.

Was sagt Ihr zur Huawei-Aktion? Könnt Ihr die Lebensdauer Eures Huawei-Handys dadurch verlängern oder ist das gar nicht nötig? Teilt es uns in den Kommentaren mit!