Ich bin ein stereotypischer Gamer: Sitze nur am Rechner, wiege etwas mehr als ich sollte und mein Schrittzähler hat es bisher wohl nur während einer Messer in den fünfstelligen Bereich geschafft. Gesundheitlich habe ich mittlerweile die Quittung für diesen Lebensstil bekommen, wodurch ich mich in Zukunft unbedingt sportlicher betätigen sollte. Um das Ganze etwas leichter und vor allem genauer zu gestalten, lohnt sich das aktuelle Angebot von Amazon. Denn hier gibt es das Huawei Band 10 mit einem Rabatt von 15 Prozent.

Huawei Band 10: Auch ohne Google-Dienste der optimale Begleiter

Keine Sorge, ich werde Euch hier jetzt nicht meine Krankengeschichte offenbaren. Stattdessen verrate ich Euch, warum das Huawei Band 10 auch ohne Google-Dienste so interessant ist. Denn diese braucht Ihr bei einem Fitness-Tracker eigentlich nicht. Das Smart-Band trackt ohnehin Eure wichtigsten Körperfunktionen und gibt Euch allerhand Daten für 100 Sportarten. Unter anderem werden Eure Herzfrequenz und der SpO2-Wert aufgezeichnet. Auch Schlaftracking ist an Bord – und das ziemlich umfangreich.

Neben der Schlafdauer, wird auch die sogenannte "HRV" (Herzfrequenzvariabilität), die Atemfrequenz und sogar irreguläre Atmung gemessen. Anschließend werden die Daten in den "Insights" auf Eurem Smartphone zusammengefasst, um Euch bestmöglich über mögliche Probleme zu informieren. Das Ganze ersetzt natürlich nicht den Gang zum Arzt. Solltet Ihr ständig Müde sein oder wisst nicht, warum Ihr schnarcht wie das Sägewerk in Bad Segeberg, dann solltet Ihr das besser abklären lassen. Allerdings gibt das Huawei Band 10 ziemlich brauchbare Daten aus.

Das Huawei Band 10 bietet sowohl Eure Herzfrequenz- und SpO2-Werte (links), als auch eine Überwachung des Menstruationszyklus (rechts). / © Huawei

Doch auch Abseits dieser Daten ist der Fitness-Tracker (Kaufberatung) eine sinnvolle Anschaffung. Denn auch der Menstruationszyklus wird hier getrackt und mit einer Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen hält sie ziemlich lange durch. Sollte die Batterie doch einmal leer sein, könnt Ihr den Tracker, laut Hersteller, innerhalb von 45 Minuten wieder voll aufladen. Außerdem ist das Smart-Band bis zu 5 ATM wasserdicht.

Fitness-Tracker unter 50 Euro: Darum lohnt sich der Deal

Amazon zieht den Rabatt von der unverbindlichen Preisempfehlung ab. Diese beträgt 49 Euro, wodurch Ihr jetzt nur noch 41,50 Euro* zahlt. Der nächstbeste Preis im Netz für die hier angebotene schwarze Variante beträgt 44 Euro und günstiger gabs das Huawei Band 10 ebenfalls nicht. Möchtet Ihr Euch also einen Fitness-Tracker zum kleinen Preis sichern, der zudem mit Android und iOS kompatibel ist, seid Ihr mit dem Huawei Band 10 gut beraten.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Huawei Band 10 interessant für Euch oder könnt Ihr damit nichts anfangen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!