Huawei Band 6 im Test: GPS-Fans müssen leider auf die Pro-Version hoffen

Ein großes 1,47-Zoll-AMOLED-Display, SpO2-Tracking den ganzen Tag über und eine Akkulaufzeit, die laut Herstellerangaben bei 14 Tagen liegt. Das Huawei Band 6 ist zu einer UVP von 59,99 Euro ein interessantes Gesamtpaket. Im Test lest Ihr, ob der Fitness-Tracker trotz fehlendem GPS überzeugen kann.

Bewertung

Pro ✓ Schönes AMOLED-Display

✓ Schlichtes Design

✓ Tolle Anbindung an die Huawei Health-App

✓ SpO2-Tracking den ganzen Tag über

✓ Solide Akkulaufzeit Contra ✕ Kein GPS

✕ Zyklus-Tracking nur auf HMS-Geräten

Design & Bedienung: Auch hier ist das Redesign sehr gut Die Bedienung des Huawei Band 6 läuft über das neue 1,47 große AMOLED-Display und einen großen Knopf an der rechten Seite. Dank Huaweis klarer Menüstrukturen ist die Bedienung intuitiv und der Tracker an sich mit Maßen von 43 x 25,4 x 11,45 Millimeter schön kompakt und mit 18 Gramm sehr leicht. Genau so sollten Fitness-Tracker sein. Das hat mir gefallen Display sehr gut ablesbar

Intuitive Menüführung

Huawei Health als Companion-App Das hat mir nicht gefallen Knopf an der Seite häufig aus Versehen betätigt Wie Ihr an meiner kurzen Pro- und Contra-Liste seht, gibt's am Design des Huawei Band 6 wirklich kaum etwas zu meckern. Dabei bleibt mir vor allem das helle Display in positiver Erinnerung, da es auch im grellen Sonnenlicht sehr gut ablesbar bleibt. Damit habt Ihr perfekte Voraussetzungen, um durch Huaweis Betriebssystem zu navigieren. Das größere Display macht die Bedienung sehr komfortabel! / © NextPit Diesem könnte ich glatt einen eigenen Testbericht spendieren, denn hier zeigt das Unternehmen, wie intuitive Menüs aussehen sollen. Eine vertikale Liste zeigt mit großen Symbolen alle Funktionen und per Knopfdruck geht es immer zurück zum Hauptmenü. Im Vergleich zu WearOS auf der Oppo Watch, die ich im Rahmen unserer NextFit-Challege nutze, ist die Bedienung hier kinderleicht. Da ich im Test des Honor Band 6 schon viel auf Design und Menüs eingegangen bin, habe ich diese Sektion kürzer gehalten. Im Test des kleinen Bruders gibt's daher mehr Details Als einziges Manko könnte ich anführen, dass der Knopf an der rechten Seite durchaus dazu führt, dass man ihn aus Versehen drückt. Aber einen Knopf zu kritisieren, der seine Funktion zu gut erfüllt, wäre ein wenig komisch. Aufgrund des großen Displays und den klaren Menüs könnte ich mir das Huawei Band 6 sogar als gute Empfehlung für Menschen vorstellen, die sonst gar nichts mit Technik am Hut haben. Die berüchtigte "User-Experience" ist über die meisten Zweifel erhaben.

Features & Tracking: 24-Stunden-SpO2 und Fallschirmspringen In Richtung Handgelenk feuert beim Huawei Band 6 ein Pulsmessgerät, das gleichzeitig den Sauerstoffgehalt Eures Blutes messen kann. Anders als beim Honor-Modell ist das auch 24 Stunden am Tag möglich. Darüber hinaus hat Huawei noch eine ganze Schippe an Fitness-Modi draufgelegt, die kreativer kaum sein könnten. Das hat mir gefallen Unzählige Sportmodi

24-Stunden-Tracking für Puls und SpO2

Schlaf- und Stress-Tracking ebenfalls an Bord Das hat mir nicht gefallen Kein GPS

Keine Antwortfunktion bei Benachrichtigungen

Zyklus-Tracking mit nur wenigen Geräten möglich Der Funktionsumfang des Huawei Band 6 liegt mit dem günstigeren Bruder nahezu gleichauf. Denn einen Pulssensor samt Pulsoxymeter für die Messung des Blutsauerstoffgehalts gibt es auch hier. Allerdings schaltet Huawei für den Aufpreis von knapp 10 Euro die SpO2-Messung auch den ganzen Tag über frei. Allerdings sollte Euer Blutsauerstoffgehalt ohne Herzerkrankungen und ohne Sporttreiben in hohen Höhenlagen nicht sonderlich stark schwanken. Und ob die Messung in solchen Fällen genau genug ist, bleibt natürlich fraglich. Wollt Ihr Euch das Huawei Band 6 für einen dieser Fälle kaufen, solltet Ihr das unbedingt mit Eurem Arzt abklären. Grünes Licht ... Was macht es? Naja, es misst Euren Puls! / © NextPit Durchaus beeindruckend auch ohne ärztlichen Rat sind die vielfältigen Sportmodi, die Ihr auf Wunsch auch direkt im Fitness-Tracker aktivieren könnt. Neben Laufen, Radfahren und dem freien Training zählen auch Fallschirmspringen, Teakwando, Sparring, verschiedene Tanzstile, Autorennen und Lasertag dazu. Das ist kreativ und macht das Band 6 echt interessant für Fans außergewöhnlicher Sportarten. Als Zusatzfunktionen könnt Ihr mit dem Band 6 auch Eure Benachrichtigungen lesen, allerdings fehlt wie beim kleinen Bruder eine Antwortfunktion. Davon abgesehen sind die Features mit einer Stoppuhr, einem Wecker, der Messung Eures Stresslevels und Schlaftracking üppig. Doch nach allem Lob muss ich auch hier ein großes Manko ankreiden. Ich freue mich immer, die Huawei Health-App mit einem neuen Fitness-Tracker zu nutzen. / © Huawei / Screenshot: NextPit Denn auch beim teureren "letzten Abschiedskuss" verzichten Honor und Huawei auf GPS. Hierdurch herrscht beim Joggen und Fallschirmspringen (kein Scherz, gibt's wirklich!) strikter Handyzwang, wenn Ihr den Ort Eurer Landung oder Eurer Joggingstrecke aufzeichnen wollt. Mich persönlich stört es nicht, da ich das Handy zum Musikhören eh immer mit mir trage, das tut aber längst nicht jeder! Etwas enttäuscht war ich zudem, dass sich das Zyklus-Tracking auch beim Huawei Band 6 nicht ohne HMS-Smartphone aktivieren lässt. Dabei handelt es sich um alle Geräte von Huawei und Honor, die statt der Google-Dienste Apps wie die Huawei AppGallery nutzen. Die deutliche Minderheit und womöglich geht Euch so eine weitere wichtige Funktion flöten. Der Funktionsumfang des Huawei Band 6 ist insgesamt echt gut. Gerade dank der unzähligen Sportmodi könnte sich der Fitness-Tracker einen Namen als Tipp für "Nischen-Sportler" machen. Allerdings bleibt das fehlende GPS ein fetter Dorn im Auge. Und mit nur einem Auge lässt es sich sicher schlecht Fallschirmspringen.

Akkulaufzeit: Zwei Wochen sind realistisch Ein weiteres Dejà-Vu: Die Akkulaufzeit des Huawei Band 6 gibt der Hersteller mit bis zu 14 Tagen an. Erreicht Ihr das bei intensiver Nutzung nicht, profitiert Ihr stark vom Quick-Charging-Feature, das Euch in 10 Minuten zwei weitere Tage bringen soll. Das hat mir gefallen 14 Tage sorgen für lückenloses Tracking

Praktisches Quick-Charging

Magnetisches Aufladen schön einfach Das hat mir nicht gefallen Nur über das mitgelieferte Kabel aufladbar Anmerkung: Das Huawei Band 6 hatte ich für diesen Test nicht zwei Wochen lang in Gebrauch. Wie beim Honor Band 6 muss ich diesen Testbericht also noch einmal anpassen, wenn ich eine Akkuladung leer gesaugt habe. Ich bin richtig froh, dass die Hersteller von Fitness-Trackern inzwischen wohl einen echten Fokus auf lange Akkulaufzeiten legen. Denn niemand mag es, wenn Smartbänder mehr an der Steckdose als am Arm hängen. Diesen Luxus genießt Ihr mit dem Huawei Band 6 in vollen Zügen, da Huawei sowohl eine lange Akkulaufzeit als auch Quick-Charging integriert. Die Laufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 14 Tagen bei normaler Nutzung an und wie schon beim Honor Band 6 halte ich das für sehr realistisch. Auch wenn meine empirischen Daten aktuell noch ausbleiben, habe ich das voll aufgeladene Band in zwei Tagen um etwa 15 Prozent leer gesaugt. Somit sollte ich in knapp zwei Wochen an die Steckdose müssen. Das proprietäre Ladegerät bietet eine praktische Schnellladefunktion. / © NextPit Hierfür liegt im Karton ein proprietäres Ladegerät, das über zwei Magnete funktioniert. Ein zweischneidiges Schwert, da es auf der einen Seite sehr komfortabel ist und die gute IP-Zertifizierung ermöglicht. Auf der anderen Seite müsst Ihr das Ladekabel natürlich immer mitnehmen, wenn Ihr länger als 14 Tage verreist. Allerdings hat es einen weiteren Vorteil. Denn auch im Huawei Band 6 profitiert Ihr von einer Schnellladefunktion, die Euch bei nur 10-minütigem Aufladen weitere zwei Tage an Akkulaufzeit gibt. Das ist perfekt, um beim Umziehen vor dem Sport noch einmal schnell Energie zu tanken und dann ganz ohne Sorgen loslaufen zu können. Ein echter Pluspunkt für jemanden wie mich, der ständig das Aufladen seiner Technik vergisst. Die Kombination aus einer langen Akkulaufzeit und effektivem Quick-Charging funktioniert beim Huawei Band 6 genauso wie beim Honor-Modell. Mein Ideal, einen Fitness-Tracker möglichst nahtlos am Handgelenk zu tragen, ist voll erfüllt.

Was ich Euch noch mit auf die Jogging-Strecke geben möchte Kurz vor meinem ausführlichen Fazit möchte ich Euch noch Dinge mit auf den Weg geben, die Ihr über das Huawei Band 6 wissen solltet. Sie haben aber keinen wirklichen Einfluss auf die Endnote, okay? Das Huawei Band 6 ist auf 5 ATM gegen eindringendes Wasser geprüft. Eignet sich somit auch für's Schwimmbad!

Die Helligkeit des Display müsst Ihr manuell verstellen – einen Umgebungslichtsensor gibt's nicht

Das Armband ist ein klassisches Uhrenband und keine umständliche Eigenlösung wie beim Samsung Galaxy Fit 2

In den Farben "Sakura Pink", "Amber Sunrise", "Graphite Black" und "Forest Green" erhältlich. Dabei ändert sich aber nur die Farbe des Armbandes

Huawei verkauft das Band 6 mit 30 Monaten Garantie Der Knopf an der rechten Seite ist neben dem Touchscreen das einzige Bedienelement des Huawei Band 6. / © NextPit