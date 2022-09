Huawei schneller als Apple: Mate-50-Serie mit Satelliten-Kommunikation

Huawei präsentiert in China drei neue Mate-50-Modelle.

Damit war der Hersteller sogar schneller als Apple mit der Satellitenkommunikation.

Alle drei Exemplare bieten eine 10-fache variable Blende.

Huawei Mate 50, Mate 50 Pro und Mate 50 RS in China offiziell

Die drei neuen Mate-50-Modelle unterscheiden sich nur marginal. / © Huawei

Die Chancen stehen durchaus gut, dass uns die Huawei-Mate-50-Serie zumindest in Teilen auch in Europa erreicht. Dennoch werden die Verkäufe nicht an die Prä-Trump-Zahlen heranreichen, als man an Apple vorbeigezogen war und mit Samsung um Platz 1 bei den weltweiten Smartphone-Verkaufszahlen gerungen hat. Doch ohne Googles System-Anwendungen und dem fehlenden LTE-5G-Support – immer noch bedingt durch die andauernden US-Sanktionen – wird es schwierig. Und das ist irgendwie schade, denn auch ohne den deutschen Kamera-Experten Leica bietet das Unternehmen interessante Innovationen.

Vorgestellt wurden das Huawei Mate 50 sowie ein Pro- und ein RS-Modell im bekannten Porsche-Design. Und zu unserer ersten Überraschung bleibt Huawei trotz Embargo am Puls der Zeit. Alle drei Modelle sind mit dem speziell für Huawei gefertigten Snapdragon 8+ Gen 1 4G ausgestattet – also dem aktuellsten Flaggschiff, welches die kalifornische Chip-Schmiede zu bieten hat, nur eben ohne 5G-Modem. Zwischen dem Basis- und dem Pro-Modell gibt es winzige optische Unterschiede. Das Porsche-Design kommt uns mit seinem Stoppschild-ähnlichen Kamera-Array recht bekannt vor.

Das Huawei Mate 50 RS kommt uns in seinem Porsche-Design bekannt vor. / © Huawei

Premiere für 10-fache variable Blende in einem Smartphone

Alle drei Huawei-Smartphones bekommen eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung und besagter variablen Blende. Diese lässt sich in zehn Schritten einstellen, von einem Blendenwert von f/1.4 bis f/4.0. Bisher wurden von Samsung und Sony nur 2-fach variable Blenden auf dem Smartphone-Sektor geboten. Somit bietet Huawei mit seiner hauseigenen "XMAGE"-Technologie durchaus interessante Innovationen.

Huawei Mate 50 mit 10-facher variablen Blende. / © Huawei

Während die 13-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera ebenfalls bei allen drei Modellen gleich ist, gibt es dann bei der Periskop-Optik Unterschiede. Das Basismodell bietet mit einer 12-Megapixel-Kamera den Einstieg, welcher mit einer äquivalenten Brennweite von 125 Millimetern und einer maximalen Blende von f/3.4 daher kommt. Das Huawei Mate 50 RS erstellt Telefotos mithilfe einer 48-Megapixel-Kamera und einer Brennweite von 90 Millimetern, sowie einer Blende von f/3.0. Und "last, but not least" wäre da das Huawei Mate 50 Pro, welches mit einer 64-Megapixel-Periskop-Kamera überrascht. Sie bietet einen 3,5-fachen verlustfreien Zoom (digital 200x), wie die Version im Porsche Design auch. Alle drei Modelle unterstützen in Sachen Zoom eine optische Bildstabilisierung.

Die Periskop-Kamera macht den Unterschied. / © Huawei

Nur der Vollständigkeit halber: Die Frontkamera ist in allen drei Fällen eine 13-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera im Punch-Hole-Design. Lediglich das Pro-Modell bietet eine weitere 3D-Tiefenkamera für die sichere Gesichtserkennung. Gleiches Prinzip wie bei dem Mitbewerber Apple mit der "Face ID".

Huawei bietet bereits Satellitenkommunikation

Die Huawei-Mate-50-Serie kann ebenfalls Satellitenkommunikation. / © Huawei

Zu guter Letzt möchte ich noch ein Wort zu der im Abstract genannten Satellitenkommunikation erwähnen. Auch Apple bietet das mit seiner iPhone-14-Serie und der Apple Watch Ultra ab November 2022 in den USA und Kanada, dort allerdings vorab ausschließlich für den Notrufeinsatz. Huawei hingegen bietet über das bekannte Satellitennavigationssystem Beidou (Großer Bär) eine weltweite Verbindung, welche auch für Textnachrichten genutzt werden kann, komplett unabhängig von einer Mobilfunkverbindung. Man sollte sich halt unter dem freien Himmel befinden. Damit ist man Apple sogar einen Schritt voraus.

Die Preise der drei neuen Huawei Mate 50-Modelle sind bereits in China gelinde gesagt ausverschämt. Das Basismodell beginnt mit 128 GB an internen Programmspeicher bei umgerechneten 730 Euro. Ein Pro-Modell mit 256 GB soll umgerechnet knapp 1.000 Euro kosten. Und komplett fern jeder Vernunft möchte der chinesische Konzern im Heimatland für das Mate 50 im Porsche Design satte 1.900 Euro haben. Es ist davon auszugehen, dass es in Deutschland nicht günstiger wird. Und in diesem Augenblick stelle ich mir die Frage, warum ich diesen Beitrag geschrieben habe. Oder hat jemand von Euch Interesse an einem Huawei Mate 50 Pro?