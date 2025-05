Huawei Watch 5 im Test: Eine Smartwatch für Uhrenliebhaber

Edles Design, hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung – die Huawei Watch 5 zeigt, wie eine moderne Smartwatch im Jahr 2025 gestaltet sein sollte. Doch steckt hinter der eleganten Ästhetik auch technische Raffinesse? Wir haben das neueste Modell von Huawei getestet.

Zusammenfassung Kaufen Huawei Watch 5 Pro Sehr gutes Display

Lange Akkulaufzeit

X-TAP Gesundheitsüberwachung

Viele Sportfunktionen

Hohe Genauigkeit der Daten

Offline-Karten

Wasserdicht Contra Geringe App-Auswahl

Kein WLAN

Keine Mobilfunk-Option

Mobiles Bezahlen nur mit Umwegen Huawei Watch 5 Huawei Watch 5: Alle Angebote

Huawei Watch 5: Design und Verarbeitung In den vergangenen Jahren hat sich Huawei als eine der führenden Marken im Smartwatch-Segment etabliert – nicht nur durch ein stilvolles Design, sondern auch durch umfassende Gesundheits- und Sportfunktionen. Die Huawei Watch 5 richtet sich gezielt an Liebhaber klassischer Uhren und positioniert sich klar im High-End-Bereich. Wer eine günstigere Alternative sucht, findet diese in der GT-Serie, während die Fit-Reihe mit ihrem rechteckigen Display eine Alternative für Fans kompakterer Designs bietet. Erstmals bietet Huawei die Watch 5 in zwei Größen an. Neben dem klassischen 46-Millimeter-Modell gibt es nun auch eine kompaktere 42-Millimeter-Variante. Anders als bei der GT-Serie richtet sich das kleinere Modell hier nicht ausschließlich an Liebhaber femininer Designs. Die 42-Millimeter-Variante der Huawei Watch 5 / © Timo Brauer / Nextpit Beim Design orientiert sich Huawei an klassischen Luxus-Uhren, und auch bei der Materialwahl geht der Hersteller keine Kompromisse ein. Das 46-Millimeter-Modell ist in Titan oder Edelstahl erhältlich, während die 42-Millimeter-Version entweder aus Edelstahl oder hochwertigem 904L-Stahl gefertigt ist. Letzteres kommt auch bei Rolex-Uhren zum Einsatz, bietet eine höhere Härte als herkömmlicher Edelstahl und ist besonders widerstandsfähig gegenüber Salz- und Chlorwasser. Auch bei den Armbändern gibt es verschiedene Optionen, darunter Edelstahl, Leder und Kunststoff. Auf der rechten Seite integriert Huawei drei Bedienelemente: eine drehbare Krone, einen Button und den X-TAP Gesundheitssensor, der spannende Funktionen für Gesundheits- und Fitnessdaten bietet. Mehr dazu später. Das größere 46-Millimeter-Modell / © Timo Brauer / Nextpit

Huawei Watch 5: Display Der Bildschirm der Huawei Watch 5 setzt auf erstklassige Materialien und ist mit einem sphärisch gewölbten Saphirglas geschützt – ein Standard, den man sonst eher aus dem Luxusuhren-Bereich kennt. Aufgrund seiner hohen Widerstandsfähigkeit bleibt es nahezu immun gegen Kratzer und Brüche. Technisch setzt Huawei auf ein AMOLED-Panel mit einer Pixeldichte von über 300 ppi, wodurch Inhalte gestochen scharf dargestellt werden. Die Helligkeit erreicht beeindruckende 3.000 Nits, sodass die Uhr selbst bei direkter Sonneneinstrahlung hervorragend ablesbar bleibt. Ein kleines Manko bleibt jedoch die automatische Helligkeitsregelung, die in dunkleren Innenräumen zu konservativ arbeitet und somit das Ablesen erschwert. Das Display der Huawei Watch 5 ist auch hell genug für draußen / © Timo Brauer / Nextpit

Huawei Watch 5: Software Wie bei allen Smartwatches setzt Huawei auch bei der Watch 5 auf HarmonyOS. Das Betriebssystem ist mit Android und iOS kompatibel, sodass die Uhr mit nahezu jedem Smartphone genutzt werden kann. Die Einrichtung erfolgt über die Huawei Health App, die per QR-Code heruntergeladen wird und den Nutzer Schritt für Schritt durch die Ersteinrichtung führt. Ein Huawei-Konto ist erforderlich, falls nicht bereits vorhanden, und die App müssen verschiedene Berechtigungen für Funktionen wie Telefonie und GPS eingeräumt werden. Die Benutzeroberfläche der Huawei Watch 5 ist strukturiert und einfach zu bedienen. Allerdings sind einige Einstellungen nur über das Smartphone zugänglich, was gelegentlich umständlich sein kann. Besonders positiv fällt jedoch die große Auswahl an Ziffernblättern auf. Während viele Designs kostenpflichtig sind, bewegen sich die Preise zwischen wenigen Cent und maximal zwei Euro. Auch wer nicht investieren möchte, findet eine Reihe an gelungenen kostenlosen Optionen. Wünschenswert wäre die Möglichkeit, einzelne Details der Watchfaces individuell anzupassen, ähnlich wie es bei der Apple Watch möglich ist. Eine interessante Neuerung ist die Steuerung ohne die zweite Hand. Durch Fingergesten mit Zeigefinger und Daumen der tragenden Hand lassen sich Menüs durchblättern und Optionen auswählen. Diese Funktion muss zunächst in den Einstellungen aktiviert werden, arbeitet anschließend jedoch zuverlässig.

Sport und Fitness Die Huawei Watch 5 bietet eine Vielzahl an Sensoren zur Erfassung von Gesundheits- und Fitnessdaten. Neben der kontinuierlichen Überwachung von Herzfrequenz und Blutsauerstoffsättigung stehen auch ein Kalorienzähler, Schlaftracking und ein Zyklustracker zur Verfügung. Zudem ermöglicht die Uhr auch die Durchführung eines EKGs. Als frische Alternative zu den üblichen Fitness-Ringen hat Huawei die sogenannten Health-Kleeblätter entwickelt. Diese erfassen Schlaf, Schritte und Stimmung und stellen den Fortschritt übersichtlich - in Form eines vierblättrigen Kleeblattes dar. Eine gelungene Alternative zu den gängigen Fitness-Ringen anderer Smartwatches. Wer dennoch die klassische Ring-Darstellung bevorzugt, kann jederzeit zur gewohnten Ansicht wechseln. Die Trainings-App bietet eine beeindruckende Auswahl mit über 100 Sportarten. Im Test ließ sich keine fehlende Disziplin feststellen, sogar spezielle Aktivitäten wie verschiedene Tanzrichtungen oder eSports sind enthalten. Falls doch einmal eine Sportart fehlt, kann die "Sonstiges Training"-Funktion genutzt werden. Die erfassten Sportdaten wirkten im Vergleich zur parallel getragenen Apple Watch präzise und zeigten nur minimale Abweichungen. Besonders spannend erwies sich das Lauftraining. Neben der einfachen Trainingsaufzeichnung bietet die Huawei Watch 5 für bestimmte Sportarten interaktive Kurse an. Ein herausragendes Feature ist dabei der AI-Gegner, gegen den Nutzer virtuell antreten können. Die Echtzeit-Rückmeldung zeigt, ob man vorn liegt oder den Abstand verkleinern muss – eine motivierende Funktion, insbesondere für Läufer, die immer wieder dieselbe Strecke absolvieren. Beim Wandern erwiesen sich hingegen die Offline-Karten als äußerst praktisch. Einmal heruntergeladen, ermöglichen sie eine schnelle Navigation direkt über das Display, ohne das Smartphone hervorzuholen. Offline-Karten auf der Huawei Watch 5 / © Timo Brauer / Nextpit

Gesundheitsüberwachung Wie jede moderne Smartwatch bietet auch die Huawei Watch 5 eine umfassende Gesundheitsüberwachung an. Allerdings lassen sich bestimmte Werte, wie etwa ein EKG nicht über das Handgelenk erfassen. Andere Werte wie die Sauerstoffsättigung im Blut können dort zwar gemessen werden - sind aber weniger präzise als mit einem professionellen Pulsoximeter am Finger, wie es beim Arzt üblich ist. Huawei bringt mit dem X-TAP-Sensor erstmals eine solche Messmethode in eine Smartwatch. Der Sensor ist an der rechten Seite der Uhr angebracht und ergänzt die herkömmlichen Sensoren am Handgelenk. Im Test haben wir Pulsmessung und SpO2-Werte am Finger mit einem professionellen Pulsoximeter verglichen – die Abweichungen waren minimal, insbesondere die Messung der Sauerstoffsättigung lieferte präzisere Ergebnisse als herkömmliche Smartwatches am Handgelenk. X-TAP-Sensor der Huawei Watch 5 im Einsatz / © Timo Brauer / Nextpit Neben der verbesserten Messgenauigkeit bietet der eine zusätzliche Funktion: Innerhalb von 60 Sekunden kann er einen Gesundheitsbericht mit bis zu zehn Vitaldaten erstellen. Die Messung startet, sobald der Nutzer seinen Finger drei Sekunden lang auf den Sensor legt. Die Uhr führt anschließend automatisch mehrere Messungen mit bis zu 10 Vitaldaten durch und erstellt daraus einen Bericht. Dieser ist anschließend auch in der App verfügbar.

Huawei Watch 5: Akku Die Akkulaufzeit der Huawei Watch 5 hängt stark von der gewählten Modellgröße und den aktivierten Funktionen ab. Besonders das Always-on-Display kann die Laufzeit spürbar verkürzen. Daher ist es hier schwierig, eine gemeingültige Aussage zu treffen. Das größere Modell verfügt jedoch auch über einen größeren Akku, wodurch eine rund 50 Prozent längere Laufzeit möglich wird. Im Test haben wir vorwiegend die kleinere Variante getragen und das Always-on-Display aktiviert. Dabei ergab sich eine Ladefrequenz von rund drei bis vier Tagen. Dies kann jedoch, wie bereits erwähnt, je nach Nutzung und Einstellungen stark variieren.