Huawei Watch Fit 2 Fitness-Smartwatch kommt mit größerem Display

Schon bald soll die Huawei Watch Fit 2 erscheinen. Huaweis Fitness-Smartwatch, die in die Fußstapfen der Huawei Watch Fit treten soll. Dazu werden laut einem Leak diverse Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger erwartet. Wir erzählen Euch, was es damit auf sich hat.

Ganz schön fleißig, die Chines:innen von Huawei: Erst kürzlich haben sie die neue Huawei Watch GT 3 Pro vorgestellt, zudem das Huawei Band 7. Jetzt kündigt sich mit der Huawei Watch Fit 2 bereits das nächste Wearable fürs Handgelenk an.

Wie der Name erraten lässt, handelt es sich dabei um den Nachfolger der Huawei Watch Fit. Die neue Smartwatch mit Fokus auf Fitness-Funktionen soll laut dem jüngsten Leak schon in Kürze erscheinen. Unsere Freunde von WinFuture.de haben herausgefunden, dass die smarte Uhr gegenüber dem Vorgängermodell gleich in mehreren Punkten verbessert wurde.

Huawei Watch Fit 2 / © WinFuture / Huawei / Collage: NextPit

Huawei Watch Fit 2: Größeres Display und größerer Akku

Das Display der Fitness-Uhr soll künftig 1,74 Zoll messen und mit 336 x 480 Pixeln auflösen. Auch der Akku wächst an und bringt es künftig auf eine Kapazität von 292 mAh. Wie bei der ersten Watch Fit soll damit eine Akkulaufzeit von zehn Tagen erreicht werden. Darüber hinaus ist von einem sparsamen SoC die Rede. Das soll ARM-Cortex-M-basiert sein, mehr ließ sich dazu bislang aber nicht in Erfahrung bringen. Support gibt es sowohl für Bluetooth 5.2 als auch GPS.

Als Betriebssystem werden wir auf der Uhr Harmony OS 2.0 vorfinden. Mehr als 100 Sport-Modi werden Euch zur Wahl angeboten. Dazu könnt Ihr Herzfrequenz und die Sauerstoffsättigung Eures Blutes messen. Ansonsten hat die Smartwatch natürlich auch Eure Schritte, Stress-Niveau, verbrauchte Kalorien und Euren Schlaf im Blick.

Was das Design angeht, setzt Huawei erneut auf ein viereckiges Design. Die bis 5 ATM wasserdichte Uhr präsentiert sich im Metallgehäuse und ist mit unterschiedlichen Armbändern erhältlich. Ihr habt dabei die Wahl zwischen Kunstsoff, Leder und Metall. Das wirkt sich auch auf die Namensgebung aus: Laut Leak wurden die Varianten "Active", "Classic" und "Elite" getauft.

Preis und Verfügbarkeit der Huawei Watch Fit 2

Zur Verfügbarkeit wissen wir noch nicht mehr, als dass die smarte Uhr "in Kürze" offiziell vorgestellt werden soll. Preislich soll es laut Leak etwa bei 150 Euro losgehen. Das wäre signifikant teurer als bislang. Nach der Huawei Watch Fit brachte das Unternehmen neben der Huawei Watch Mini noch die leicht verbesserte Huawei Watch Fit New heraus, die ab 99 Euro zu haben war.

Seid Ihr gespannt auf die Huawei Watch Fit 2? Oder greift Ihr lieber zur Konkurrenz von Samsung, Xiaomi und Co? Schreibt es uns in die Comments.