IFA kehrt zurück: Consumer Electronics-Messe 2022 offen für Publikum

Nachdem die Technikmesse IFA in den letzten Jahren bedingt durch die Coronavirus-Pandemie erst nur sehr beschränkt durchgefürhrt werden konnte und zuletzt sogar komplett gestrichen wurde, soll sie 2022 wieder stattfinden. Die Veranstalter kündigten jetzt an, dass die IFA 2022 vom 2. bis 6. September über die Bühne gehen soll.

IFA 2022 wieder in alter Größe - soll aber "sicher" sein

Die Messe Berlin stellte klar, dass die IFA in diesem Jahr wieder in ihrer alten Größe durchgeführt werden soll. Man habe sich bereits die Zusicherung vieler internationaler Marken gesichert, die ihre Teilnahme zugesagt hätten, so IFA-Geschaftsführer Jens Heithecker. Es gebe ein großes Interesse für die Bereiche Fitness und Digitale Gesundheit sowie Home Appliances, besser bekannt als "Weiße Ware".

Martin Ecknig, Chef der Messe Berlin, erklärte, dass man aufgrund der Einschätzung der aktuellen Lage und der Prognosen für den Rest des Jahres derzeit fest davon ausgeht, die IFA 2022 als vollwertige Publikumsveranstaltung mit Zugang für Öffentlichkeit durchführen zu können. Die IFA werde wohl potenziell die erste wirklich globale Messe der Heimelektronik-Branche seit Beginn der Pandemie sein.