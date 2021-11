Instagram plant Pausenfunktion: Nutzer können sich Grenzen setzen

Wie Instagram-Chef Adam Mosseri, der bei Meta Platforms (bisher bekannt als Facebook Inc.) für Instagram verantwortlich ist, in einem Twitter-Post verlauten ließ, testen die Entwickler derzeit eine Funktion mit der Bezeichnung "Take A Break". Diese wird Teil der Instagram-App für mobile Endgeräte sein und soll dafür sorgen, dass der Nutzer regelmäßig daran erinnert wird, die Nutzung vorübergehend zu unterbrechen.

Im Grunde funktioniert das Ganze sehr einfach, wobei es dem Nutzer überlassen bleibt, die Funktion zu aktivieren und zu konfigurieren. Man legt selbst fest, wann man zur Unterbrechung der Instagram Scrolling-Sessions aufgefordert werden will. Es kann ein beliebiger Zeitraum zwischen 10 und 30 Minuten festgelegt werden.

Testing “Take a Break” 🧑‍🔬



We started testing a new feature called “Take a Break” this week. This opt-in control enables you to receive break reminders in-app after a duration of your choosing.



I’m excited to dig into the results & hopefully launch this sometime in December. ✌🏼 pic.twitter.com/WdSTjL6ZdH