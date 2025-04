IONITY: Bis zu 600 kW Ladeleistung kommen

Wer hierzulande mit seinem Stromer eine Schnellladesäule anfährt, der kann normalerweise mit einer Ladeleistung von bis zu 150 kW rechnen, manchmal sogar mit bis zu 300 kW. Mehr Power an der Säule war bisher eher die Ausnahme. Aber das soll sich jetzt ändern: IONITY hat nämlich angekündigt, in Zukunft auch das HYC-1000-Ladesystem von Alpitronic einzusetzen. Das Besondere daran: Mit dem Ding könnt ihr mit Megawatt-Geschwindigkeit laden! Zumindest theoretisch. Nämlich dann, wenn das Fahrzeug und die Stromnetzversorgung vor Ort mitspielen.

Das neue, innovative Megawatt-Ladesystem verteilt den Strom über ein zentrales Power Cabinet auf bis zu vier Säulen mit jeweils zwei Ladepunkten. Das bedeutet, dass bis zu acht E-Fahrzeuge gleichzeitig laden können und die Leistung wird dynamisch auf die einzelnen Anschlüsse verteilt. Oder aber: Ein einzelnes Auto zieht neue Energie mit bis zu 600 kW. Kompatible Fahrzeuge – das können übrigens auch Busse und Lkw sein – können so in weniger als acht Minuten Strom für bis zu 300 Kilometer zusätzliche Reichweite zapfen. Beachtenswert ist dabei: Trotz der Turbo-Ladeleistung ist das neue Alpitronic-System ziemlich schlank gebaut und benötigt weniger Platz als ältere Ladesäulen von Alpitronic.

Ausbau der Stromnetze ist Voraussetzung für den Einsatz des neuen Systems

IONITY plant, die neuen Turbo-Ladesäulen ab der zweiten Hälfte des laufenden Jahres flächendeckend in seinem Netzwerk auszurollen. Ab Mai soll's auf dem IONITY-Testgelände in der Nähe von München schon eine umfassende Testphase geben. Das Ziel ist klar: So schnell wie möglich eine der schnellsten und fortschrittlichsten Ladetechnologien auf dem Markt für die eigenen Kunden bereitzustellen. Wo und wie genau hängt aber auch von den örtlichen Stromnetzen ab. Denn die müssen natürlich auch fit sein für das neue Ladeerlebnis beim Schnellladen.

Von IONITY könnt ihr übrigens schon über 700 Ladeparks mit insgesamt mehr als 4.800 Schnellladepunkten in 24 europäischen Ländern nutzen. Die Firma gibt's seit 2017 und ist ein Gemeinschaftsunternehmen von BMW, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz und Volkswagen (inklusive Audi und Porsche). Auch die BlackRocks Climate Infrastructure Platform ist als Investor mit am Start. Erst vor ein paar Wochen hat IONITY einen neuen Tarif fürs schnelle Laden in Deutschland eingeführt – ganz ohne Grundgebühr. IONITY Go setzt die Nutzung der App des Anbieters voraus und reduziert den Preis pro geladener Kilowattstunde (kWh) von 69 auf 65 Cent.