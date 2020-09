iOS 14.2: Erste Beta-Version macht Musikliebhaber glücklich

So ist beispielsweise die Grafik der aktuell laufenden Musik deutlich gewachsen. Ein kleines Symbol unten rechts gibt des Weiteren Aufschluss darüber, von welcher App die aktuelle Wiedergabe stammt. Läuft gerade kein Titel, sind in der Übersicht einige Vorschläge zu finden, die man vielleicht hören will.

Mit iOS 14.2 Beta 1 haben Apples Entwickler diverse Anpassungen an den Features zur Wiedergabe und Steuerung von Musik, Podcasts, etc. vorgenommen. Dies betrifft beispielsweise die Steuerung im Kontrollzentrum oder auch auf dem Sperrbildschirm.

War man bislang in der Regel darauf angewiesen, dass die Musik für die Mikrofone des Smartphones hörbar war, kann die neue Shazam-Integration auch Musik in Apps erkennen – selbst dann, wenn man Kopfhörer trägt. Wer also beispielsweise in Safari einem Radiosender mit eingesetzten AirPods zuhört und ein Song startet, den man sich merken will, kann dieser ganz einfach durch die neue Musikerkennung im Kontrollzentrum identifiziert werden.

iOS 14.2 bringt auch noch diverse kleinere Änderungen, wie zum Beispiel ein neues Icon für die Apple-Watch-App auf der nun die Smartwatch mit einem neuen Solo-Loop-Band gezeigt wird. Die Lupe-App ist außerdem in der Lage, Menschen zu erkennen und die Distanz zu diesen zu messen.

Neben iOS 14.2 Beta 1 sind auch die ersten Entwickler-Betas von iPadOS 14.2, watchOS 7.1 und tvOS 14.2 verfügbar. Mac-Nutzer dürfen sich außerdem macOS Big Sur 11 beta 7 installieren.