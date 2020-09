iOS 14: YouTube schränkt beliebtes iPhone-Feature ein

Eine der vielen Neuerungen in iOS 14 ist die Möglichkeit, auch auf Apples Smartphone den Bild-in-Bild-Modus für Videos nutzen zu können. Ein kleines Videofenster darf damit über allen anderen Apps schweben und erlaubt so ein ununterbrochenes Unterhaltungs­programm, auch während man im Web surft oder mit Freunden chattet.

Dieses Feature funktionierte bis zur finalen Version des neuen Betriebssystems auch noch in Kombination mit der mobilen Webseite von YouTube. YouTubes eigene Apps unterstützen Picture-in-Picture weder auf dem iPad, wo das Bild-in-Bild-Feature schon seit langer Zeit verfügbar ist, noch auf dem iPhone.

Wie MacRumors aufgefallen war, hat YouTube aber offenbar auch an der eigenen Webseite geschraubt, um das Feature zu unterbinden. Tippt man nach dem Starten eines Videos im Vollbildmodus auf das Bild-in-Bild-Symbol, verschwindet das Video direkt wieder in der Webseite:

Picture in Picture in iOS 14 stopped working on iPhone for videos on YouTube’s website. YouTube videos embedded elsewhere still work fine. pic.twitter.com/8vTFy4u3Ut

Diese Änderung schien auf den ersten Blick wie ein Fehler von YouTube. Bei genauerer Betrachtung vermutet man nun jedoch, dass diese Änderung gewollt ist.

Ist man nämlich als Nutzer mit einem aktiven Premium-Konto angemeldet, funktioniert der Bild-in-Bild-Modus weiterhin wie gewollt. Dies ist unabhängig davon, ob man die mobile oder manuell die Desktop-Version von YouTube.com aufruft.

Hiermit ergibt sich auch ein Umweg für Nutzer, die YouTube im Bild-im-Bild-Modus ohne Premium-Konto verwenden wollen. Es reicht aktuell weiterhin, die Seite des gewünschten Videos in der Desktop-Version zu öffnen. Dies gelingt durch Auswahl der Funktion nach dem Tippen auf das aA-Symbol in der Adressleiste. Hier kann dann wie gehabt der Vollbildmodus gestartet werden, welcher wiederum Zugriff auf die Bild-in-Bild-Funktion gibt.

Neben der Bild-in-Bild-Funktion auf dem Smartphone sorgt YouTube auch bei Besitzern eines Apple TV 4K derzeit für wenig Freude. So verspricht Apple mit tvOS 14 weiterhin die Unterstützung von hochauflösenden 4K-Inhalten auf der kleinen Set-Top-Box. 4K-Videos können mittlerweile auch in iPhone, iPad und Safari unter macOS Big Sur angeschaut werden.

Auf dem Apple TV 4K fehlen die Inhalte jedoch weiterhin. Dies bestätigte YouTube auch auf Twitter und kündigte an, dass man bald die notwendige Unterstützung nachliefern werde. Während der Beta-Phase von tvOS gab es Berichte, dass 4K-Videos gelegentlich zu sehen waren. Es handelt sich also möglicherweise nur um Bugs, die von YouTubes Entwicklern noch beseitigt werden müssen.

Sorry about the back and forth – jumping in to clarify that Apple TV 4K will support 4K playback soon. Stay tuned for an update here.