iOS 15.4 angekündigt: Apples neues Betriebssystem kommt schon bald!

Auf dem "Peek Performance"-Event kündigte Apple unter anderem das neue iPhone SE 2022 und den leistungsstärksten Mac aller Zeite an. Mit iOS 15.4, iPadOS 15.4 und macOS Monterey 12.3 sollen in einigen Tagen aber auch neue Updates für Apple-Geräte erscheinen.

Das Frühjahrs-Event war für Apple offenbar ein voller Erfolg. Schon jetzt ist der neue Mac Studio bis Mai gänzlich ausverkauft. Während der Vorstellung der Geräte erwähnte der Hersteller den Veröffentlichungszeitraum der kommenden Betriebssysteme iOS 15.4, iPadOS 15.4 und macOS Monterey 12.3. Bereits in der kommenden Woche sollen die Updates erscheinen.

Das neue iPhone SE 2022 ist vor kurzem vorgestellt worden. / © Apple

Ein exaktes Datum hat das Unternehmen allerdings noch nicht verraten. Normalerweise erscheinen die großen Updates für Apple-Geräte Dienstags – ob das auch dieses mal der Fall ist, wissen wir allerdings noch nicht. Es gibt darüber hinaus noch keine Release-Notes, daher können wir nur spekulieren, welche Änderungen nun genau erscheinen.

Betas geben Aufschluss

Auch wenn es bisher noch keine Details zur neuen iOS-Version gibt, so zeigen uns die Beta-Versionen bereits, was uns erwarten dürfte. Zum einen soll es eine Verbesserung der Anti-Stalking-Funktion geben. Apple führte in der vierten Beta einige Änderungen für die "Find My"-Funktion ein, die das Unternehmen bereits in einem Statement offiziell ankündigte. Darüber hinaus soll eine Verbesserung für die Face-ID erscheinen, wodurch Ihr Euer iPhone nun auch mit einer Maske entsperren könnt. Außerdem verbessert Apple die Universal Control.

Wie jedes Update dürfte auch iOS 15.4 einige bestehende Bugs und Fehler beheben. Das Update gibt es aktuell in Form eines Release-Kandidaten bereits für registrierte Entwickler. Dadurch möchte Apple eventuelle Probleme erkennen und vor dem Endverbraucher Release beheben. Ein Veröffentlichungsdatum für die offizielle Version sollte also in Kürze folgen.

Wenn Ihr gerne am Beta-Programm von Apple teilnehmen möchtet, dann meldet Euch am besten auf der offiziellen Seite an. Bedenkt allerdings, dass es bei solchen Versionen immer wieder zu Problemen kommen kann, die im schlimmsten Fall Euer Gerät beeinträchtigen können.

Was haltet Ihr von dem neuen Betriebssystem? Denkt Ihr, dass die neuen Funktionen nützlich sind? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!