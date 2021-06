iOS 15: So sieht Drag & Drop auf dem iPhone aus

Wer schon mal bei einem iPhone versucht hat, etwas von einer App in eine andere App zu kopieren kennt das Problem: Es ist nicht ganz so komfortabel und auch gar nicht so einfach. Vor allem bei Bildern ist dies mitunter kaum möglich. Mit der neuen iOS-Version, die im September auf unsere iPhones kommt, ist auch ein App-weites Drag&Drop möglich.

Ganz einfach wird es dann zwar wahrscheinlich dennoch nicht sein, etwas zu kopieren. Man wird auf der einen Seite eine Hand benötigen, die das zu kopierende Objekt festhält und die andere, um im Multitasking-Menü nach der passenden App zu blättern und diese auszuwählen. Kurzum: Das iPhone muss auf einem Tisch (o.ä.) liegen, um dieses kleine Kunststück zu vollführen.

Trotzdem freue ich mich über die neue Kopier-Option.