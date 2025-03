iOS 18 wurde zusammen mit dem iPhone 16 vorgestellt und brachte bahnbrechende neue Funktionen für iPhone-Nutzer/innen. Seit der Veröffentlichung hat Apple mehrere schrittweise Updates herausgebracht, die jeweils wichtige Neuerungen mit sich brachten, z. B. eine Reihe innovativer Apple Intelligence Tools und wichtige Verbesserungen. Wir haben die wichtigsten neuen Funktionen in iOS 18 zusammengestellt, die Ihr kennen müsst.

iOS 18: Neue Funktionen

Seit März 2025 hat Apple das iOS-18.3-Update für die in Frage kommenden iPhone- und iPad-Modelle ausgerollt, die iOS-18.4-Beta ist bereits in Arbeit. Diese neuesten Versionen führen neue Funktionen und Verbesserungen ein, die auf den ursprünglichen Funktionen aufbauen, die wir im Folgenden vorstellen.

iOS 18 bringt eine Reihe von KI-Funktionen und führt umfangreiche Anpassungen der Benutzeroberfläche und ausgewählter Erstanbieter-Apps ein, um das Nutzererlebnis zu verbessern. Außerdem gibt es verbesserte Datenschutz- und Messaging-Funktionen, die für jeden etwas bieten.

Personalisierung des Startbildschirms

iOS 18 bietet mehr Flexibilität bei der Anpassung des iPhone-Startbildschirms. App-Symbole und Widgets können jetzt frei platziert werden und lösen sich damit von dem starren Rastersystem. Das ermöglicht eine individuellere und effizientere Gestaltung des Homescreens.

Von links nach rechts bestehen die Setups aus dem dunklen Modus mit dunklerer Ansicht, dem hellen Modus, dem dunklen Modus mit dunklerer Ansicht und dem getönten Modus mit dunklerer Ansicht. © nextpit

Anpassung des Dark Mode

Apple hat die Optionen für den Dark Mode in iOS 18 erweitert, so dass die Nutzer/innen die Schattierungen für Hintergrundbilder und App-Symbole anpassen können. Außerdem unterstützen jetzt mehr Apps den Dark Mode und bieten eine größere Auswahl an Kombinationen mit dunklen Themen.

Nach einiger Bearbeitung habe ich beschlossen, dass dies meine neue bevorzugte Benutzeroberfläche auf meinem iPhone ist. Ich verwende die Konfiguration „Getönt“ für das Thema „Dunkler Modus“. © nextpit

Überarbeitetes Kontrollzentrum

Das Kontrollzentrum wird in iOS 18 grundlegend überarbeitet. Nutzer können jetzt mehrere kategorisierte Seiten mit einzigartigen Layouts, Shortcuts und Toggles erstellen, um schneller und effizienter auf die Steuerelemente zugreifen zu können. Diese Widgets lassen sich jetzt in der Größe verändern und verschieben und bieten so ein dynamischeres Erlebnis.

Drückt lange auf einen beliebigen leeren Bereich, um die Anpassung des Control Centers zu starten. © nextpit Tippt auf die Schaltfläche Steuerelement hinzufügen, um das Menü Umschaltungen zu öffnen. © nextpit Tippt auf die Konnektivitätsschaltfläche, die Ihr in Eurem Kontrollzentrum hinzufügen möchtet. © nextpit Ihr könnt diese Konnektivitätssteuerungen neu positionieren oder ihre Größe ändern. © nextpit

Besserer App-Schutz mit App Lock und Hidden Apps

iOS 18 stärkt Apples Engagement für den Datenschutz mit der Einführung einer App-Sperre, die es Nutzern ermöglicht, Apps mit Face ID oder einem Passcode zu sichern. Außerdem können Nutzer/innen mit der Seite "Versteckte Apps" Apps in einem sicheren Ordner verstecken und sperren, auf den sie nur mit Authentifizierung zugreifen können.

Um die Sicherheit zu erhöhen, sorgen Private Device Connections für verschlüsselte und private Interaktionen mit anderen Geräten und schützen Datenübertragungen und Bluetooth-Verbindungen. Diese datenschutzfreundlichen Funktionen geben den Nutzern mehr Kontrolle über ihre Daten.

Navigiert zum Startbildschirm und drückt lange auf die App, die Ihr ausblenden möchtet. © nextpit Navigiert zum linken Teil des Startbildschirms und scrollt nach unten, um den Ordner „Ausblenden“ zu sehen. Tippt darauf und authentifiziert Euch, um auf gesperrte und versteckte Apps zuzugreifen. © nextpit

Verbesserte Messaging-Funktionen

iOS 18 führt mehrere Verbesserungen in Messages und Mail ein. Nutzer/innen können jetzt auf Nachrichten mit Emojis über Tapbacks reagieren, was die Konversation noch ausdrucksstärker macht. Außerdem können iPhone-Nutzer/innen jetzt Nachrichten für eine spätere Zustellung planen - eine Funktion, die bisher nur auf Android-Geräten verfügbar war.

Neue Formatierungsoptionen wie fett, kursiv und unterstrichen verbessern die Klarheit und den Ausdruck des Textes. Texteffekte bereichern die Unterhaltungen zusätzlich, indem sie die Nachrichten visuell ansprechend gestalten.

Verfasst eine Nachricht in der iMessage-App. © nextpit Tippt auf die Schaltfläche Später senden, um die Planung zu starten. © nextpit Geplante Nachrichten sind mit Datum und Uhrzeit gekennzeichnet. © nextpit

Die Funktion Satellite Messaging, die zunächst auf der iPhone 14 Serie verfügbar war, wurde auf weitere iPhone-Modelle ausgeweitet. Damit können Nutzer/innen verschlüsselte Nachrichten über Satellit verschicken, wenn keine Mobilfunk- oder Wi-Fi-Verbindungen verfügbar sind, und so die Kommunikation in abgelegenen Gebieten sicherstellen.

Apple hat außerdem RCS-Nachrichten (Rich Communication Services) eingeführt, die die gemeinsame Nutzung von Medien und die plattformübergreifende Kompatibilität verbessern, insbesondere zwischen iPhones und Android-Geräten.

Verbesserte E-Mail-Kategorisierung

Die Verwaltung von E-Mails wird mit den erweiterten Kategorisierungsfunktionen von iOS 18 noch intuitiver. Die Mail-App priorisiert jetzt wichtige E-Mails, indem sie sie ganz oben im Posteingang platziert, so dass sie leichter zugänglich sind.

Neue Kategorien wie "Transaktionen", "Updates" und "Aktionen" helfen den Nutzern, verschiedene Arten von E-Mails schnell zu finden. Für Vielreisende fasst die Fluginformationsfunktion alle Flugdetails in einer einzigen Ansicht zusammen und vereinfacht so die Reiseplanung.

Nutzer/innen können E-Mails jetzt manuell neu kategorisieren und ihren Posteingang nach persönlichen Vorlieben organisieren. Diese Verbesserungen machen das E-Mail-Management effizienter und benutzerfreundlicher.

Umgestaltete Fotos-App

Die Fotos-App wurde in iOS 18 stark überarbeitet. Ein neues, intuitiveres Layout fasst alle Bilder in einer einheitlichen Ansicht zusammen und ermöglicht so ein nahtloses Durchsuchen.

Die wichtigsten Werkzeuge befinden sich jetzt am unteren Rand des Bildschirms, um den Zugriff zu erleichtern. Erweiterte Filter ermöglichen es den Nutzern, bestimmte Bilder, wie z. B. Screenshots, schnell zu finden, was die Suche effizienter macht.

Neue Fotos-App unter iOS 18: Dies ist die Ansicht Ihrer Sammlung der letzten Tage. © nextpit Neue Fotos-App unter iOS 18: Endlich gibt es die Möglichkeit, die gesamte erste Seite der Fotos-App individuell zu gestalten. © nextpit

Neue intelligente Sammlungen kategorisieren Fotos automatisch nach Themen wie Reisen, letzte Tage, Menschen und Haustiere und vereinfachen so die Organisation. Außerdem bietet ein neues Karussellformat für hervorgehobene Fotos eine visuell ansprechende Möglichkeit, Erinnerungen wieder aufleben zu lassen.

Barrierefreiheit: Funktion hilft gegen Reisekrankheit

iOS 18 führt die Vehicle Motion Cues ein, eine neue Funktion zur Verringerung der Reisekrankheit bei der Nutzung des iPhones in einem fahrenden Auto. Animierte Punkte erscheinen an den Rändern des Bildschirms und bewegen sich synchron mit der Bewegung des Fahrzeugs.

Verwendung von iOS Vehicle Motion Cues auf dem iPhone © nextpit Verwendung von iOS Vehicle Motion Cues auf dem iPhone © nextpit Verwendung von iOS Vehicle Motion Cues auf dem iPhone © nextpit

Diese visuellen Hinweise helfen dem Gehirn, Bewegungen genauer zu interpretieren, und verringern so die Beschwerden von Nutzern, die zur Reisekrankheit neigen, wenn sie auf ihren Geräten lesen oder navigieren.

Videoaufnahme ohne Tonunterbrechung

Eine praktische Neuerung in iOS 18 ist die Möglichkeit, Videos aufzunehmen, ohne die Audiowiedergabe im Hintergrund zu unterbrechen. Ein neuer Schalter in den Kameraeinstellungen mit der Bezeichnung "Audiowiedergabe zulassen" sorgt dafür, dass Nutzer/innen Videos aufnehmen können, während sie weiterhin Musik oder andere Audiosignale hören.

Der Schalter „Audiowiedergabe zulassen“ wurde im Abschnitt „Kameraton“ in den Einstellungen hinzugefügt. © nextpit

Verbesserte Apps und Funktionen

iOS 18 bringt erhebliche Verbesserungen für die wichtigsten Apps auf dem iPhone.

Apples Karten-App enthält jetzt topografische Karten mit detaillierten Geländeansichten. Außerdem können die Nutzer/innen Karten für die Offline-Navigation herunterladen und haben so auch ohne Internetverbindung zuverlässigen Zugriff.

Die Wallet App wurde um "Tap to Cash" erweitert, was nahtlose Transaktionen mit Apple Pay und Apple Card ermöglicht. Die Verwaltung von Veranstaltungstickets wurde ebenfalls verbessert, mit integrierten Veranstaltungsführern, die einen einfachen Zugang zu Veranstaltungsdetails bieten.

iOS 18 führt den Spielmodus ein, der die Spielleistung durch Minimierung der Hintergrundaktivität optimiert. Dadurch werden Unterbrechungen reduziert und der Spielfluss verbessert, ähnlich wie es Android-Nutzer/innen schon lange gewohnt sind.

Die Taschenrechner-App unterstützt jetzt Gesten zur Wiederholung von Berechnungen. Nutzer/innen können die Gleichheits-Taste mehrmals drücken, um den letzten Vorgang zu wiederholen, was die Berechnung von Zinseszinsen oder andere sich wiederholende Berechnungen erleichtert.

Aufzeichnung von Telefongesprächen

Mit iOS 18.1 hat Apple die Aufnahme von Telefongesprächen mit integrierter Transkription und Zusammenfassung für Modelle mit Apple Intelligence, wie das iPhone 15 Pro, eingeführt.

Die Aufzeichnung muss manuell aktiviert werden und alle Teilnehmer erhalten eine automatische Benachrichtigung, um Transparenz und die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen zu gewährleisten.

Räumliche Videos

Das iPhone 15 Pro und spätere Modelle verfügen jetzt über einen neuen räumlichen Videoaufnahmemodus. Dieser nimmt Videos mit zusätzlicher Tiefe auf und erzeugt einen 3D-Effekt, der für die Betrachtung mit dem Apple Vision Pro Headset entwickelt wurde. Bei der Wiedergabe auf anderen Apple-Geräten werden diese räumlichen Videos im normalen 2D-Format angezeigt.

Apple Intelligence auf dem iPhone

Apple Intelligence wurde erstmals mit iOS 18.1 eingeführt und war zunächst nur in ausgewählten Ländern und Sprachen verfügbar. Mit der Einführung von iOS 18.2 und iOS 18.3 wurde die Verfügbarkeit erheblich ausgeweitet und es wird erwartet, dass iOS 18.4, das im April 2025 erscheinen soll, Apple Intelligence endlich auch für europäische Nutzer/innen verfügbar macht.

Apple integriert KI-gesteuerte Funktionen in iOS, um das Nutzererlebnis zu verbessern und gleichzeitig strenge Datenschutzstandards einzuhalten. Einige KI-Funktionen werden vollständig auf dem Gerät ausgeführt, während andere eine private Cloud nutzen, um ein nahtloses, sicheres und personalisiertes Erlebnis zu gewährleisten.

Apple Intelligence wird auf dem iPhone 15 Pro (Test) (einschließlich Pro Max), der iPhone-16-Serie, dem iPhone 16e (Test), iPads mit Apple M-Series Chipsätzen und Vision Pro unterstützt.

Wir haben einen eigenen Apple-Intelligence-Leitfaden, aber hier sind einige der neuen Funktionen, die dein iPhone mit den letzten Updates erhalten hat.

Image Playground

Mit der Funktion Image Playground können Nutzer/innen KI-generierte Bilder direkt auf ihrem iPhone erstellen und in der Vorschau anzeigen. Mit Stilen wie Animation, Illustration und Skizze können Nutzer/innen einzigartige Bilder mit Voreinstellungen, Textbeschreibungen und vorhandenen Fotos - oder einer Kombination aus allen dreien - erstellen.

Diese Funktion ist in Apps wie Keynote, Pages, Freeform und Messages integriert, so dass die Nutzer/innen mühelos KI-generierte Bilder erstellen und teilen können. Die Bilder können auch gespeichert und später mit Freunden und Familie geteilt werden.

Ihr könnt das generierte AI-Bild anpassen, indem Ihr in Image Playground Stile, Themen oder Beschreibungen hinzufügt. © nextpit Ihr könnt die von der KI generierten Bilder auf Eurem iPhone speichern und später weitergeben. © nextpit

Genmoji und personalisierte Emojis

Apple Intelligence führt Genmoji ein, mit dem Nutzer/innen individuelle Emojis erstellen können, die ihre Stimmungen oder Persönlichkeiten widerspiegeln. Mit dieser Funktion können Nutzer/innen personalisierte Emojis entwerfen, die Freunde und Familie zeigen und so Unterhaltungen eine einzigartige und ausdrucksstarke Note verleihen. Genmoji ist nahtlos in die Tastatur des iPhones integriert.

Personalisiert das Genmoji mit Textbeschreibungen. © nextpit Mischt bei der Erstellung von Genmojis verschiedene Beschreibungen. © nextpit Genmojis werden auf der Registerkarte Emoji/Genmoji der Tastatur hinzugefügt. © nextpit

Schreibwerkzeuge

Apple Intelligence verbessert das Schreiben durch KI-gestützte Werkzeuge, die den Stil verfeinern, den Tonfall anpassen und sogar neue Inhalte auf Basis der Benutzerpräferenzen erstellen. Die Werkzeuge helfen beim Zusammenfassen, Korrekturlesen und Verbessern der Klarheit. Sie können in den meisten Apple Apps verwendet werden, darunter Mail, Pages, Safari, Notizen und Nachrichten. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Komponistenfunktion von ChatGPT zu nutzen.

Ihr könnt auch den ChatGPT-Komponisten unter Schreibwerkzeuge verwenden. © nextpit Visuelle Intelligenz nutzt KI zur Analyse von Objekten und Texten. © nextpit

Außerdem machen Smart Replies das Beantworten von Nachrichten mühelos, indem sie kontextabhängige, vorformulierte Antworten vorschlagen. Lange E-Mails werden außerdem automatisch zusammengefasst, damit die Nutzer/innen die wichtigsten Punkte schnell erfassen können, ohne lange Texte lesen zu müssen.

Intelligente Benachrichtigungen für bessere Konzentration

Eine wichtige Funktion von Apple Intelligence ist Reduce Interruptions, eine KI-gesteuerte Funktion im Focus Mode, die unwichtige Benachrichtigungen herausfiltert, damit die Nutzer/innen bei der Sache bleiben können.

Eine weitere Funktion, Intelligent Breakthrough and Silencing, priorisiert Notfälle und kritische Benachrichtigungen und stellt sicher, dass wichtige Nachrichten nicht verpasst werden.

Mit iOS 18 werden außerdem Benachrichtigungszusammenfassungen eingeführt, die mehrere Benachrichtigungen in einer interaktiven und übersichtlichen Zusammenfassung zusammenfassen und es so erleichtern, eingehende Benachrichtigungen zu durchsuchen und zu priorisieren. Die Nutzer/innen können selbst bestimmen, welche Apps in diese Zusammenfassungen aufgenommen werden, um ein noch individuelleres Erlebnis zu erhalten.

Visuelle Intelligenz

Visual Intelligence ist die neue Bilderkennungstechnologie von Apple, die mit Google Lens konkurrieren soll. Mit der Kamerasteuerungstaste können Nutzer/innen Fotos von Restaurants, Objekten oder Sehenswürdigkeiten machen und sofort Details wie Bewertungen, Menüs und zusätzliche Informationen über ChatGPT oder die Google-Suche abrufen.

Visuelle Intelligenz nutzt KI zur Analyse von Objekten und Texten. © nextpit Es besteht die Möglichkeit, zu fragen oder zu suchen, was sich auf der Visual Intelligence-Kamera befindet. © nextpit Ihr könnt Google-Suchergebnisse erhalten. © nextpit Alternativ könnt Ihr das Bild auch über ChatGPT abfragen. © nextpit

Diese Funktion lässt sich auch in die Kalender-App integrieren, so dass die Nutzer/innen Veranstaltungsplakate scannen und Details wie Veranstaltungsnamen und -daten automatisch direkt in ihren Kalender eintragen können.

Intelligente Integration von Siri und ChatGPT

Im Laufe der Jahre hat sich Siri von einem einfachen Sprachassistenten zu einem intelligenten und persönlichen KI-Begleiter entwickelt. Mit Apple Intelligence versteht Siri jetzt Echtzeitkorrekturen und macht Interaktionen natürlicher und flüssiger, ähnlich wie Modelle wie ChatGPT-4o.

Nutzer/innen können jetzt komplexe, mehrstufige Befehle geben, wie z. B. einen Wecker stellen, während sie gleichzeitig nach relevanten Informationen suchen. Siri lässt sich auch in Bildschirmaufgaben integrieren und hilft bei Aktionen wie dem Hinzufügen neuer Kontakte oder dem Erkennen von Bildern.

Mit einem Doppelklick ruft Ihr Siri auf. © nextpit Die Antworten von ChatGPT werden auf einer schwebenden Karte im oberen Bereich angezeigt. © nextpit

Außerdem wurde die Benutzeroberfläche von Siri mit einem leuchtenden Lichteffekt an den Rändern des Bildschirms umgestaltet, der anzeigt, wann Siri aktiv und bereit ist, zu helfen.

Apple hat außerdem die ChatGPT-Integration eingeführt, die es Nutzern ermöglicht, bei komplexen Fragen und Interaktionen auf einen fortschrittlicheren KI-Chatbot zuzugreifen. Dieser bietet eine intelligentere und leistungsfähigere Alternative zu Siri, wenn es um anspruchsvolle Anfragen geht.

Verbesserungen in der Fotobibliothek

Apple Intelligence verbessert die Organisation und Bearbeitung von Fotos mit KI-gesteuerten Werkzeugen. Nutzer/innen können jetzt unerwünschte Objekte und Hintergründe in Fotos entfernen, was die Bearbeitung einfacher und präziser macht.

Die Suche nach Bildern wird durch die KI-gestützte Objekt- und Gesichtserkennung vereinfacht, sodass die Nutzer/innen bestimmte Fotos oder Videos sofort finden können. Außerdem können Nutzer/innen mit der Funktion Memory Movies kuratierte Videogeschichten erstellen, indem sie einfach eine Aufforderung eingeben. Diese automatisch zusammengestellten Videos kombinieren ausgewählte Fotos mit Musik von Apple Music und erstellen so persönliche Highlight-Reels.

Mehr private KI-Verarbeitung

Apple legt großen Wert auf den Datenschutz und stellt sicher, dass KI-gestützte Funktionen Daten verarbeiten, ohne persönliche Informationen zu sammeln.

Für komplexe KI-Aufgaben, die zusätzliche Rechenleistung erfordern, nutzt Apple sein privates Cloud-System, das auf Apple-Silicon-Chips für eine sichere, effiziente und private Datenverarbeitung setzt. Durch die Kombination von geräteinterner KI mit cloudbasierter Intelligenz gewährleistet Apple ein hohes Maß an Datensicherheit und den Schutz der Privatsphäre der Nutzer/innen.

Apple Intelligence stellt einen bedeutenden Sprung in der Art und Weise dar, wie Nutzer/innen mit ihren iPhones und iPads interagieren. Durch die Integration modernster KI-Funktionen bei gleichzeitiger Wahrung des Datenschutzes sorgt Apple für ein nahtloses und intelligentes Nutzererlebnis.

Ist Euer iPhone mit iOS 18 kompatibel?

Obwohl das Update eine breite Palette von Geräten unterstützt - vom iPhone XR bis hin zur aktuellen iPhone-16-Serie - gibt es einen wichtigen Haken: Apples neue Intelligence-Funktionen sind exklusiv für das iPhone 15 Pro und neuere Modelle - einschließlich des neuen iPhone 16e.

Das heißt, wenn Ihr ein iPhone 15 Pro oder ein älteres Modell besitzt, werdet Ihr diese KI-gestützten Verbesserungen nicht nutzen können, was verständlicherweise bei vielen Nutzern für Frustration sorgt. Zukünftige iOS-18-Versionen, wie iOS 18.4, werden weitere Verbesserungen bringen, von denen vor allem die neueste iPhone-16-Reihe profitieren wird.

Diese Übersicht über die Funktionen von iOS 18 wurde im März 2025 mit Informationen über die neuesten Funktionen des Betriebssystems aktualisiert.