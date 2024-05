Die Entwicklung von iOS 18 ist in vollem Gange und die WWDC, die am 10. Juni beginnt, steht bereits vor der Tür. In diesem Beitrag gibt Euch nextpit eine Übersicht zu allen Funktionen und Änderungen, mit denen wir bei diesem großen Software-Update fürs iPhone rechnen dürfen.

Bislang sind es nur Gerüchte, die uns verraten, was da mit iOS 18 auf uns zurauscht, aber gemunkelt wird, dass wir es womöglich mit dem größten Software-Update in der Geschichte des iPhones zu tun bekommen. Alles, was wir bereits über die kommende Software aus Cupertino gehört haben, fassen wir Euch hier zusammen.

Was von iOS 18 zu erwarten ist

Die mit Spannung erwartete Veröffentlichung von iOS 18 rückt langsam aber sicher näher und die Tech-Community spekuliert bereits jetzt eifrig. Wir erwarten, dass die kommende Version des Apple-Betriebssystems viele neue Funktionen, Verbesserungen und vielleicht auch ein paar Überraschungen mit sich bringt, die die Art und Weise, wie wir mit unseren iPhones interagieren, neu definieren.

Basierend auf den neuesten Gerüchten, Expertenanalysen und unserem Verständnis von Apples Innovationskurs wird iOS 18 voraussichtlich Funktionen einführen, von denen viele dachten, sie seien vergessen (ich allerdings nicht). Die RCS-Unterstützung, die von Apple bereits bestätigt wurde, wird die langjährige Debatte über "grüne Sprechblasen" möglicherweise beenden.

Außerdem wird erwartet, dass Apple generative KI-Technologie in das System integriert, angefangen bei Siri bis hin zu fortgeschrittenen Aufgaben. Berichten zufolge konzentriert sich Apple darauf, eine möglichst breite Palette von KI-Funktionen in iOS 18 zu implementieren.

Außerdem können wir Verbesserungen bei der Gestaltung der Benutzeroberfläche und erweiterte Sicherheitsmaßnahmen erwarten. Werfen wir also ohne Umschweife einen Blick darauf, was Apple im Jahr 2024 für uns plant.

Gerüchte über die Funktionen von iOS 18

In diesem Abschnitt tauchen wir ein in die brodelnde Gerüchteküche und das Geflüster von Insidern, die auf die möglichen Funktionen von iOS 18 hinweisen. Während Apple wie üblich eisern schweigt, führt die Detektivarbeit der Tech-Welt zu interessanten Mutmaßungen.

Im Folgenden gehen wir die am meisten diskutierten Gerüchte durch. Angefangen bei der Tatsache, dass Apple für das kommende iOS-18-Update vor allem die Leistung und Stabilität verbessert, nachdem die Veröffentlichung von iOS 17 von Fehlern und Problemen geplagt war. Einem aktuellen Bericht zufolge konzentriert sich das Unternehmen darauf, die Fehler in der ersten Version von iOS 18 zu beheben, bevor es neue Funktionen einführt.

Nach den neuesten Gerüchten und Berichten wird iOS 18 jedoch voraussichtlich einige bemerkenswerte Funktionen einführen.

Erweiterte Funktionen zur Barrierefreiheit

Wie kürzlich von Apple angekündigt, baut iOS 18 auf den Zugänglichkeitsfunktionen von iOS 17 auf. Die Neuerungen in diesem Bereich werden jedoch sowohl Nutzer:innen zugute kommen, die auf unterstützende Technologien angewiesen sind, als auch solchen, die dies nicht sind.

Das größte der neuen Tools ist KI-gestützte Eye Tracking, das per OTA-Update auf iPhone und iPad aktiviert wird. Wie der Name schon sagt, nutzt es maschinelles Lernen und die Frontkamera dieser Geräte, um eine freihändige Steuerung beim Navigieren in offiziellen Apps und Diensten sowie in unterstützten Apps von Drittanbietern zu ermöglichen.

Mit dem iOS-18-Update führt Apple eine Eye-Tracking-Funktion für iPhone und iPad ein. / © Apple

Eine weitere neue Funktion, die sich auf die Benutzerfreundlichkeit konzentriert, nennt sich Music Haptics. Apple beschreibt, dass die Funktion die Taptic Engine des iPhones nutzt, um unterschiedliche Vibrationen zur Melodie eines Liedes oder Tracks zu erzeugen.

Menschen, die zu Reisekrankheit neigen, profitieren von der neuen iOS-18-Funktion Vehicle Motion Cues (Fahrzeugbewegungshinweise), wenn sie in einem fahrenden Auto unterwegs sind. Wenn die Funktion aktiviert ist, werden animierte Punkte an den Rändern des Bildschirms angezeigt, die sich je nach Richtung oder Bewegung des Fahrzeugs bewegen.

Wichtige Anpassungen des Startbildschirms

Im März tauchten im Internet Gerüchte über eine umfangreiche Anpassung des Homescreens für iPhones auf. Ich weiß nicht, wie es Euch geht, aber ich warte schon sehnsüchtig auf dieses Update. Was bedeutet das? Nach Angaben von Bloomberg werden die Nutzer:innen ab iOS 18 die Freiheit haben, Apps und Widgets auf ihrem Homescreen so anzuordnen, wie sie es für richtig halten, und sich damit von der halbgeschlossenen Gitteransicht früherer Versionen zu lösen.

Und im neuesten Update von Gurman beschreibt dieser, dass Nutzer:innen auch die Icons für Apps anpassen können, z. B. indem sie die Farbe und das Design jedes Icons ändern. Das ist eine ähnliche Funktion, die es bei Android schon lange gibt und die einen großen Einfluss auf die Art und Weise haben würde, wie Ihr mit Euren iPhones interagiert.

UI-Änderungen inspiriert von VisionOS

Wir hatten noch keine Gelegenheit, die Apple Vision Pro zu testen, aber es ist kein Geheimnis, dass ihre Benutzeroberfläche und Systemnavigation ziemlich faszinierend sind. Es wird gemunkelt, dass iOS 18 einige UI-Änderungen einführen wird, die von VisionOS inspiriert sind, Apples neuer Plattform für Spatial Computing und Mixed-Reality-Geräte.

Wir können also davon ausgehen, dass sich die visuellen Aspekte von iOS ändern werden, z. B. durch abgerundete und detailliertere Elemente und eine optimierte Workflow-Ansicht für Multitasking. Da wir den Ansatz von Apple kennen, werden wir zwar keine massive Überarbeitung der Navigation sehen, aber eine intelligentere und effizientere Art, mit dem iPhone zu interagieren.

Apple kündigte an, seine iPhones bis 2024 mit dem RCS-Protokoll auszustatten, um Android-Nutzer:innen endlich ein besseres Messaging-Erlebnis bei der Kommunikation mit iPhone-Nutzer:innen zu ermöglichen. RCS bietet Vorteile gegenüber Apples iMessage, wie z. B. die Unterstützung von Bildern und Videos mit höherer Auflösung, größere Dateigrößen und eine bessere Kompatibilität zwischen verschiedenen Messaging-Apps.

Derzeit zeigt iMessage Chats von Android-Geräten in grünen Sprechblasen an, was zu Diskriminierung und Inkompatibilitätsproblemen führt. Da es keine Anwendungen von Drittanbietern gibt, die diese Lücke schließen können, kommt die Entscheidung von Apple Vielen recht. Der Streit zwischen blauer und grüner Sprechblase könnte endlich beigelegt werden.

Wichtige KI-Funktionen

Berichten zufolge konzentriert sich Apple generell darauf, mehr KI-Funktionen in iOS 18 einzubauen. Dazu gehören neben der bereits erwähnten Siri eine KI-Integration in der Nachrichten-App zur Beantwortung von Fragen und zur automatischen Vervollständigung von Sätzen, automatisch generierte Wiedergabelisten in Apple Music und generative KI-Funktionen in iWork-Apps und Xcode.

2023 gaben Quellen aus der Lieferkette an, dass Apple KI-Server aufbaut und plant, deren Einsatz in diesem Jahr zu erweitern. Die Einrichtung dieser Server ist jedoch noch kein Garant für die Implementierung von LLM-basierten Funktionen in Apples Geräten.

Am 18. März wurden in der Tech-Branche Gerüchte über eine mögliche Partnerschaft zwischen Apple und Google laut, die sich auf die Übernahme von Googles KI-Modell Gemini durch Apple beziehen. Auch eine Partnerschaft mit OpenAI war im Gespräch, aber Google scheint die Nase vorn zu haben. Es gibt nämlich Gerüchte, dass Apple mit Google über die Lizenzierung der Gemini-Modelle für KI-Funktionen in iPhones verhandelt.

Diese Zusammenarbeit könnte Cloud-basierte KI-Funktionen umfassen, wie z. B. die Generierung von Text in Bilder und das Schreiben von Aufsätzen durch Eingabeaufforderungen. Dennoch könnte Apple für das iPhone 16 einzigartige KI-Funktionen auf dem Gerät anbieten, die von dem neuen A18-Chipsatz und einer verbesserten Neural Engine profitieren.

Wie auch immer der Ansatz aussieht, Apple geht Berichten zufolge vorsichtig vor, um sicherzustellen, dass die Datenschutz- und Sicherheitsstandards eingehalten werden. Das Unternehmen wägt die Vorteile der KI auf dem Gerät, die Geschwindigkeit und Datenschutz bietet, gegen einen cloudbasierten Ansatz ab, der komplexere Operationen ermöglicht. Möglicherweise wird eine hybride Methode eingesetzt.

Cloud-basierte KI

Laut jüngsten Gerüchten von Bloombergs Gurman treibt Apple viele der fortschrittlichen generativen KI-Funktionen in iOS 18 über Cloud-Server an. Allerdings stattet Cupertino seine neuen Server mit seinen M2-Ultra-Chipsätzen aus. Grundlegende KI-Prozesse sollen hingegen auf dem Gerät ausgeführt werden.

Das würde auch bedeuten, dass Apples iPhone 16 und iPhone 16 Pro mit exklusiven KI-Funktionen ausgestattet sein könnten, da sie mit dem neueren und kommenden A18-Chipsatz laufen. Wir werden jedoch nicht allzu lange warten müssen, um herauszufinden, welche Funktionen in kompatiblen und älteren iPhone-Modellen zum Einsatz kommen.

Smarte Siri

Es wird erwartet, dass Siri durch die Integration von generativer KI-Technologie noch intelligenter wird. Dazu könnte die Fähigkeit gehören, komplexe Aufgaben zu automatisieren, Fragen besser zu beantworten und Sätze automatisch zu vervollständigen. Es wird erwartet, dass sich diese Fortschritte auch auf andere Apple-Apps wie Apple Music, Pages und Keynote auswirken.

Siri wird mit dem Update auf iOS 18 im Jahr 2024 noch intelligenter. / © Free Ukraine&Belarus / Adobe Stock

Unsichtbarer Face-ID-Scanner in Entwicklung

Einem aktuellen Bericht zufolge wird Apple wahrscheinlich Touch ID komplett abschaffen und sich bei seinen zukünftigen Geräten auf Face ID konzentrieren. Ein glaubwürdiger Informant behauptet, dass Apple die Anlagen zur Herstellung von Komponenten für den Fingerabdruckscanner auf unbestimmte Zeit stillgelegt hat, was darauf hindeutet, dass die kommenden iPhones und möglicherweise auch zukünftige iPads nicht mit Touch ID ausgestattet werden.

Stattdessen könnte Apple die Entwicklung eines unsichtbaren Face-ID-Scanners in Erwägung ziehen, der unter dem Display des iPhones verborgen sein würde. Auch wenn noch nicht klar ist, wie sich dies auf die Benutzerfreundlichkeit des Betriebssystems auswirkt, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich die Benutzeroberfläche insgesamt verändern dürfte.

Apples Patent für das unsichtbare Dynamic Island auf iPhones. / © Patently Apple

Geht mal davon aus, dass die Veröffentlichung von iOS 18 auf der WWDC 2024 bekannt gegeben wird. Diese Vorhersagen beruhen jedoch auf Gerüchten und Erwartungen, und die tatsächlichen Funktionen und der Zeitplan für die Veröffentlichung können sich ändern, wenn Apple seine Pläne für iOS 18 finalisiert.

Sobald mehr Informationen verfügbar sind, werden wir diesen iOS-18-Beitrag mit neuen Gerüchten aktualisieren. Setzt also ein Lesezeichen für diese Seite, um über die neuesten Entwicklungen bei Apples neuen iOS-Funktionen informiert zu bleiben.

Erscheinungsdatum und Verfügbarkeit von iOS 18

Eine der drängendsten Fragen, die sich jeder iPhone-Fan stellt, ist: "Wann ist es verfügbar?" In diesem Abschnitt konzentrieren wir uns darauf, die Hinweise und Erkenntnisse zusammenzutragen, um das Veröffentlichungsdatum und die Verfügbarkeit von iOS 18 vorherzusagen.

In der Vergangenheit hielt Apple einen relativ konstanten Zeitplan für seine iOS-Updates ein, der einen Rahmen für die Vorhersage des Veröffentlichungszeitraums bietet. Die Veröffentlichung des neuesten Apple-Betriebssystems erfolgt in der Regel, nachdem die Entwicklerversion auf der WWDC vorgestellt wurde, gefolgt von einer öffentlichen Beta-Version etwa einen Monat später. DieWWDC 2024 Keynote ist für den 10. Juni geplant.

Deshalb ist zu erwarten, dass die Verfügbarkeit der stabilen Version mit der Veröffentlichung der iPhone-16-Serie zusammenfällt, die normalerweise im September stattfindet.

Zeitplan für die Veröffentlichung von iOS Version iOS 18 (2024) iOS 17 (2023) iOS 16 (2022) iOS 15 (2021) WWDC-Ankündigung 10. Juni 5. Juni 6. Juni 6. Juni Öffentliche Beta Noch zu bestätigen 12. Juli 11. Juli 30. Juni Stabile Veröffentlichung Wird noch bestätigt 17. September 12. September 20. September

Liste der iPhones, die für das iOS-18-Update in Frage kommen

Eine weitere wichtige Frage, die sich iPhone-Nutzer:innen stellt: "Wird mein Gerät mit dem neuen Update kompatibel sein?" In diesem Abschnitt findet Ihr eine umfassende Liste der iPhones, die für das iOS-18-Update infrage kommen.

Apples Verhalten bei der Unterstützung aktueller Gerätemodelle gibt uns eine solide Grundlage, um vorherzusagen, welche iPhones das Update erhalten. Egal, ob ihr noch ein älteres Modell besitzt oder das neueste iPhone: Ob Euer Modell für die Neuerungen von iOS 18 geeignet ist, entnehmt Ihr der folgenden Liste:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (2022) (3. Generation)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone SE (2022)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

Und das war es mit unserem ersten Überblick zur kommenden Software von Apple. Diesen Beitrag werden wir stetig aktualisieren, um Euch auf dem neuesten Stand zu halten. Was sind Eure Erwartungen für iOS 18? Teilt Eure Gedanken in den Kommentaren unten mit.

Dieser Leitfaden für iOS 18 wurde im Mai 2024 aktualisiert, um neue Gerüchte vor der offiziellen Vorstellung im Rahmen der WWDC aufzunehmen.