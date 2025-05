iOS 19: Bessere Akkulaufzeit für alte und neue iPhones

Im kommenden September soll eine vollständig neue iPhone-Variante erscheinen. Das derzeit als iPhone 17 Air gehandelte Modell soll deutlich dünner als die aktuellen Apple-Smartphones sein. Das bedeutet bei sonst ähnlichen Dimensionen gleichzeitig einen zwangsläufig dünneren und damit kleineren Akku. Darunter wird auch die Laufzeit leiden. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, arbeitet Apple in iOS 19 an neuer Software, die dank AI Strom sparen soll.

iOS 19: Künstliche Intelligenz soll beim Stromsparen helfen

Der aktuelle Bericht kommt abermals vom üblicherweise gut informierten Bloomberg-Reporter Mark Gurman. Ihm zufolge soll iOS 19 die neue Software zur Analyse und Steuerung des Smartphones beinhalten.

Wenn die finale Version im kommenden September erscheint, soll diese deine persönliche Nutzung beobachten und analysieren. Basierend auf diesen Erkenntnissen soll die AI in iOS 19 dann dafür sorgen, dass der Akku in Eurem iPhone länger hält. Die neue Funktion soll dazu in der Lage sein, den Stromverbrauch einzelner Apps oder Features zu steuern und zu senken.

Hauptanlass für die Entwicklung des Features ist das oben angesprochene iPhone 17 Air im Speziellen. Gurman schreibt jedoch, dass es für alle iPhone-Modelle verfügbar sein wird, auf denen iOS 19 läuft. Gleichzeitig arbeitet Apple auch an einem neuen Status, der Euch auf dem Sperrbildschirm anzeigt, wie lange es noch dauert, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Neue iPhone-Software: Erste Beta kommt Anfang Juni

Die erste Vorschau, die sich traditionell nur an Entwickler richtet, wird aller Voraussicht nach auch in diesem Jahr im Rahmen der WWDC Anfang Juni erscheinen. Üblicherweise erscheint diese erste Beta direkt nach der Keynote, die in diesem Jahr am 9. Juni stattfindet.

Laut Gurman werdet Ihr neben dem AI-Feature auch ein neues Design für iOS 19 und iPadOS 19 zu Gesicht bekommen. Es soll sich stärker an visionOS für die Vision Pro orientieren. Des Weiteren sollen Apples Entwickler stärker darauf achten, dass ihre Software korrekt funktioniert. iOS 18 wurde von vielen Nutzern immer wieder kritisiert, weil die Features für Probleme sorgten.