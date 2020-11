iPad Pro: Neuer Tablet-Fahrplan sagt OLED-Displays voraus

Bislang setzt Apple beim iPad Pro im Gegensatz zu Apple Watch oder iPhone auf traditionelle LCD-Technik. Wie die koreanische Seite The Elec nun berichtet, könnte sich dies im kommenden Jahr gleich mehrfach ändern.

Die Seite schließt sich zunächst aktuellen Gerüchte an und sagt, dass Apple in der ersten Jahreshälfte 2021 ein erstes iPad Pro mit Mini-LED vorstellen werde. Doch dann geht man einen Schritt weiter und sagt, dass in der zweiten Jahreshälfte neue Modelle des iPad Pro mit OLED-Display erscheinen würden.

The Elec schreibt weiter, dass Samsung Display und LG Display derzeit damit beschäftigt sind, ihre Fertigung für die Produktion von OLED-Panels fürs iPad Pro zu entwickeln. Ross Young, Gründer von DisplaySearch, sagte auf Twitter, dass Samsung und LG diesem Bericht widersprochen haben. Es sei aber möglich, dass eine OLED-Fertigung fürs iPad Pro im Jahr 2022 beginnen könnte.

Samsung and LG Display each refuted the story about making OLEDs for the iPad Pro in 2021. 2022 may be possible though...