iPhone 13, iPads, MacBooks und die Apple Watch: Alles schon im September?

Apple könnte den Monat September zu einem wahren Produktfeuerwerk nutzen und bis zu drei Keynotes planen, um so das iPhone 13 , neue MacBooks, die neuen iPads, sowie die Apple Watch Series 7 vorzustellen.

Traditionell verteilt Apple seine Produktpräsentationen auf die Monate September, Oktober und November. Das taiwanische Online-Magazin Digitimes (hinter einer Paywall) ist sich hingegen sicher, dass das Unternehmen aus Cupertino den Spätsommermonat für seine diesjährigen Keynotes nutzen wird.

iPhone 13 macht den Anfang, was aber folgt ist unklar

Für Apple ist und bleibt das iPhone die wichtigste Kategorie. Entsprechend eröffnet das Smartphone-Segment auch den Präsentationsmarathon. Ob danach nun die MacBooks, ein Mac Mini, die iPads samt Zubehör oder vielleicht doch die AirPods 3 folgen, bleibt derzeit noch offen.

Als sehr wahrscheinlich gilt, dass das iPhone 13 (dagegen ist allerdings unklar, ob das Telefon echt die Nummer 13 im Namen trägt) zusammen mit der Apple Watch Series 7 mit seinem Zubehör am 14. September vorgestellt wird.

Normalerweise stünde der nächste Termin dann erst wieder im Oktober an, wenn Apple in der Regel seine iPad-Modelle aktualisiert. In diesem Jahr wird kolportiert, dass Apple mindestens ein völlig überarbeitetes iPad Mini zeigt.