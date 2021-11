iPhone 13 mini effektiv umsonst: Hammer-Vertrag auch am Cyber Monday nutzbar

Handyverträge sind in ganz seltenen Fällen eine gute Möglichkeit, günstig oder sogar umsonst an ein Handy zu kommen. Bei Otelo gilt das jetzt für das iPhone 13 mini , für das Ihr im Laufe von 2 Jahren weniger zahlt, als bei aktuellen Angeboten im Netz. Für NextPit verrate ich Euch, warum der Handy-Deal zum Cyber Monday so gut ist.

Rund um den Black Friday hat ein Handyvertrag die NextPit-Community besonders begeistert: die Allnet-Flat Classic mit 15 Gigabyte Datenvolumen bei Otelo. Der Grund: Ihr bekommt zu einem Monatspreis von 29,99 € das iPhone 13 mini dazu. Das Handy wird auf 24 Monate gerechnet dadurch kostenlos.

Einmalig müsst Ihr für das Handy eine Anzahlung von einem Euro zahlen. Anschließend geht es monatlich mit gerade einmal 29,99 Euro weiter. Falls Ihr noch dabei seid, fassen wir Euch im Tarif-Check alle Details zum Vertrag zusammen.

Apple iPhone 13 Mini + Allnet-Flat Classic mit 15 GB im Tarif-Check

Ja, es handelt sich hier tatsächlich um ein sagenhaftes Angebot von Otelo! Wir reden über den "Allnet-Flat Classic"-Tarif mit aktuell 15 statt 5 GB Volumen. Für den Tarif werden monatlich 19,99 Euro fällig. Der Vertrag läuft über 24 Monate (3 Monate Kündigungsfrist).

In diesem Fall gibt es das iPhone 13 Mini dazu für eine einmalige Anzahlung von lediglich einem Euro. Ebenfalls einmalig fällig wird die Anschlussgebühr von 9,99 Euro. Für das Handy kommen monatlich zehn Euro drauf, so dass Ihr monatlich 29,99 Euro auf den Tisch legen müsst.

In der Summe zahlt Ihr dann über 24 Monate exakt 730,75 Euro. Für die Allnet-Flat plus iPhone 13 Mini bezahlt Ihr damit also innerhalb dieses Deals weniger, als wenn Ihr Euch das Smartphone allein für den derzeitigen Tiefstpreis sichert. Unser Preisvergleich am Ende des Artikels verrät Euch, dass Ihr das Gerät aktuell im günstigsten Fall für etwa 780 Euro kaufen könnt! Schaut hier jetzt erst einmal auf alle wichtigen Daten zum Angebot im Überblick:

Alle Details im Überblick Eigenschaft iPhone 13 Mini + Allnet Flat Classic bei Otelo Monatspreis 29,99 Euro (nach 24 Monaten 19,99) Anschlussgebühr 9,99 Euro Datenvolumen pro Monat 15 Gigabyte LTE-Speed bis zu 21,6 Mbit/s Telefonie-Flat? Ja, Allnet SMS-Flat? Ja, Allnet EU-Roaming inklusive? Ja Laufzeit (Minimum) 24 Monate Gesamtkosten über 24 Monate 730,75 € Zum Angebot

Hättet Ihr Euch das iPhone Mini 13 also für den aktuellen Tiefstpreis gegönnt zusammen mit diesem Handytarif, gäb's das Handy nicht nur geschenkt. Denn durch die 50 Euro Bonus und den günstigen Monatspreis zahlt Ihr für das iPhone 13 mini effektiv -4,09 Euro monatlich!

Ihr könnt noch 50 Euro Startguthaben in der Otelo-App einkassieren, außerdem zehn Euro Gutschrift bei Rufnummernmitnahme. Der angesprochene kleine Haken? Ihr habt einen LTE-Speed von maximal 21,6 Mbit/s. Wer mag, könnte jedoch für einen Fünfer monatlich den Speed auf 100 Mbit/s anheben.

Ganz ehrlich: Selbst, wenn Ihr den Tarif gar nicht benötigt und die 24 Monate einfach runterlaufen lasst, wäre das Angebot allein fürs iPhone 13 Mini schon richtig gut. Wer aber eh auf der Suche nach einem neuen Anbieter ist, wird bei Otelo perfekt bedient – oder was sagt Ihr?