iPhone 14 kommt am 7. September: Apple bestätigt Datum der Keynote

Apple gibt offiziell bekannt, dass das nächste iPhone-Event am 7. September stattfindet. In der an die Medien verschickten Einladung mit dem Motto "Far Out" und dem Thema Weltraum heißt es, dass es sich um eine Veranstaltung handelt, die um 19 Uhr deutscher Zeit im Steve Jobs Theatre stattfindet. Außerdem gibt es eine Live-Übertragung, die vermutlich über die Apple-Website und -Kanäle online gestreamt wird.

Apple bestätigt das iPhone-Event am 7. September.

Die Veranstaltung findet persönlich statt und wird gestreamt.

Es wird erwartet, dass Apple das iPhone 14, die Watch Series 8 und die AirPods 2 vorstellt.