Wie bei Apple Watch: So soll Always-on-Display im iPhone aussehen

Die Kollegen von 9to5Mac haben in iOS 16 Software-Referenzen ausgemacht, die auf eine Always-on-Funktionalität beim iPhone 14 Pro hinweisen. Wir kennen diese Technologie bereits bei der Apple Watch Series. Anders als bei Android-Geräten, wo man in der Regel auf spezielle Always-on-Sperrbildschirme setzt, verfolgt Apple einen etwas anderen Ansatz. Das Unternehmen scheint eine Reihe von dynamischen Hintergrundbildern zu verwenden, die sowohl in voller Farbe als auch in der neuen "Sleep"- oder dunklen Version angezeigt werden, wenn das Gerät gesperrt ist.

Illustration des farbigen Hintergrundbildes des iPhone 14 (links) und der dunklen Version, wenn "Always on" aktiviert ist (rechts). / © 9to5Google

Diese Funktion ahmt den Always-on-Modus der Smartwatch von Apple nach. Dort seht Ihr ähnliche Hintergrundbilder für den entsperrten und den gesperrten Status. Nur beim Sperren des Geräts werden auf dem Bildschirm die Uhr und andere ausgewählte Widget-Inhalte angezeigt. Der restliche Bildschirmhintergrundbereich erscheint pechschwarz oder mit reduzierter Farbe und Helligkeit.

Der große Nachteil dieser immer verfügbaren Inhalte auf dem Bildschirm: Die ständig aktiven Pixel entziehen dem iPhone weiterhin Saft und sorgen für eine kürzere Akkulaufzeit. Apple will dieses Problem mit Hilfe von LTPO-Displays lösen. Der besagte Bildschirmtyp kann seine variable Bildwiederholfrequenz auf bis zu 1 Hz senken. Beim iPhone 13 Pro beispielsweise ist bei 10 Hz die Grenze. Es ist noch nicht klar, wie Apple dieses dynamische Always-on-Display auf weitere Modelle bringen will.

Was haltet Ihr von Apples Implementierung des Always-On-Displays? Teilt uns Eure Meinung im unten stehenden Kommentarbereich mit.