iPhone mit Fortnite für 2.500 Euro: eBay-Auktionen boomen

Nachdem Apple und Google aufgrund von Verstößen gegen die App-Store-Richtlinien von Spieleentwickler Epic Games das beliebte Spiel Fortnite aus dem App Store verbannt haben, erscheinen immer mehr eBay-Auktionen für teils alte iPhone-Modelle mit vorinstalliertem Fortnite. In den USA verlangt man bis zu 10.000 Dollar. Hierzulande sind die Angebote günstiger: nur 2.500 Euro für ein iPhone 7 mit Fortnite.

Ihr wollt reich werden, wisst aber nicht wie? SO macht Ihr 10.000 Dollar im Handumdrehen. Was Ihr braucht? Ein altes iPhone mit vorinstalliertem Fortnite! Nein – das ist keine skurrile Werbeanzeige auf einer fragwürdigen Website, sondern bittere Realität. Nachdem Apple in der vergangenen Woche Epic Games' Fortnite aus dem Apple App Store verbannt hatte, versuchen eBay-Verkäufer nun kräftig Profit zu. machen und stellen iPhones zu horrenden Preisen beim digitalen Auktionshaus ein. Denn wer ein iPhone besitzt, auf dem Fortnite vor dem Bann bereits installiert war, kann weiter unter iOS zocken.

Wie Business Insider berichtet, fanden sich gestern Abend bereits über 100 Treffer zur Suchanfrage "iPhone Fortnite installiert" auf der amerikanischen Plattform von eBay. Darunter eine Anzeige für ein iPhone X aus 2017 inklusive Fortnite für 10.000 Dollar. Angesichts der Tatsache, dass Fortnite plattformübergreifend auf zahlreichen Konsolen und unter Android auch abseits des Play Stores munter gezockt werden kann, verwundert es nicht, dass keine der Anzeigen nennenswerte Gebote vorweisen.

Auch in Deutschland finden sich mittlerweile zahlreiche eBay-Auktionen für iPhones mit installiertem Fortnite. Hierzulande scheinen die Verkäufer aber realistischer an die Sache heranzugehen: Für ein iPhone 7 mit installiertem Shooter verlangt man durchschnittlich schlappe 2.500 Euro.

Ein iPhone für 2.500 Euro? Das hat sich selbst Apple bisher nicht getraut. / © NextPit (Screenshot)

Es ist höchst unwahrscheinlich, dass irgendjemand diese Preise für veraltete Technik und ein Spiel, das man überall anders zocken kann, bezahlt. Anfang der Woche war der Streit zwischen Epic Games und Apple eskaliert. Das iPhone-Unternehmen verbannte nicht nur Fortnite aus dem App Store, sondern drohte mit der Einstellung des Developer-Kontos von Epic Games, sollte die alternative Zahlungsmethode, mit der der Spieleentwickler die 30 Prozent App-Store-Abgaben einsparen könnte, nicht zurückgenommen werden. Indes verklagte Epic Games in einer groß angelegten #FreeFortnite-Kampagne Apple und Google aufgrund monopolistischer Praktiken.