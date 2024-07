iPhone oder Samsung: Welches Smartphone bietet 2024 am meisten?

iPhone oder Samsung Galaxy? Das ist die Frage, die sich heute viele von uns stellen. Sowohl Samsung mit seinem Galaxy S24 (Vergleich) als auch Apple mit seinem iPhone 15 (Vergleich) bieten gute Smartphones an, bei denen die Wahl schwerfällt. In diesem Produktvergleich werden wir nicht nur die neuesten Geräte, sondern auch ihre Betriebssysteme und Ökosysteme unter die Lupe nehmen. Lasst uns eintauchen: Galaxy oder iPhone ?

Was ist besser, Apple oder Samsung? Obwohl beide ein komplettes Ökosystem mit Produkten, Online-Diensten und einzigartigen Betriebssystemen anbieten, geht es hier nicht nur um persönliche Vorlieben. Dieser Artikel soll Euch helfen, bei Eurem nächsten Smartphone-Kauf eine kluge Wahl zu treffen.

iPhone oder Samsung: Angebot und Preise

Wie sind die beiden Hersteller aufgestellt? An dieser Stelle vergleichen wir die Smartphone-Kataloge von Samsung und Apple mit einander. Los geht's in Cupertino!

iPhone-Katalog und Preise

Apple ist bekannt dafür, nichts wie andere Hersteller zu machen. Während Marken wie Oppo oder Xiaomi bei den Smartphones unübersichtliche Produktpaletten mit vielen fast identischen Modellen haben, hat der Riese aus Cupertino immer darauf geachtet, einen möglichst sauberen Katalog zu haben. So sind es in diesem Jahr acht Modelle, die das Unternehmen in seinem Shop anbietet. Bei der Einführung des iPhone 15 wurde auch das iPhone 13 mini gestrichen. Stattdessen setzt Apple neben dem Basismodell wieder auf die Modelle Plus, Pro und Pro Max

Von den acht Modellen in Apples Katalog im Frühjahr 2024 kamen "nur" vier im Jahr 2023 auf den Markt – drei im Jahr 2022 und eines im Jahr 2021. Neben der neuen iPhone-15-Serie lässt Apple auch das iPhone 14 und 14 Plus, das iPhone 13 und das iPhone SE (2022) im Programm. Das iPhone SE (2022), das als Einstiegsmodell fungiert, wurde im März 2022 eingeführt. Trotz des für Handys beinahe biblischen Alters bietet es viele Features der aktuellen iPhone-Generation – iOS 17 sei dank!

Samsung-Galaxy-Katalog und Preise

Während man die iPhones auch 2024 an den eigenen Fingern (mit zwei Händen, versteht sich) abzählen kann, ist Samsungs Katalog viel umfangreicher. Dabei geht's los mit preiswerten Einsteiger-Smartphones bis hin zu sauteuren Foldables mit Top-Hardware.

Samsungs Mobiltelefone sind alle Teil der Galaxy-Familie, zu der auch die Galaxy-Smartwatches, Samsungs Galaxy-Tab-Portfolio sowie diverse Notebooks und andere Gadgets gehören. Die Handy-Familie selbst ist in die folgenden Kategorien unterteilt:

Galaxy Z – faltbare Smartphones

Galaxy S – Premium-Handys

Galaxy A & Galaxy M – Einsteiger- und Mittelklassemodelle

Galaxy XCover – Rugged-Phones, die eher für Business-Kunden gedacht sind

Um welche Smartphones sprechen wir also ganz konkret, wenn wir Samsung und Apple miteinander vergleichen? In diesem Abschnitt wollen wir die wichtigsten Handys der Hersteller direkt gegenüberstellen.

Alle aktuellen iPhones im Vergleich

Alle acht Modelle sind 5G-kompatibel. Außerdem besitzen alle aktuellen Modelle – mit Ausnahme des iPhone SE (2022) – ein OLED-Display.

Die wichtigsten aktuellen Samsung-Handys im Vergleich

Da Apple keine Einsteiger- und Mittelklasse-Smartphones anbietet, konkurrieren die Modelle der Galaxy A-, M- und XCover-Reihe nicht direkt mit den Modellen der Marke. Deshalb haben wir für diesen Vergleich nur Modelle berücksichtigt, die in der gleichen Preisklasse liegen wie die von Apple verkauften iPhone-Modelle. Außerdem gibt es trotz jahrelanger Gerüchte keine faltbaren iPhones, so dass die Galaxy Z-Reihe nur mit ihren Android-Kollegen konkurriert. Hier findet Ihr das komplette Samsung-Portfolio im Vergleich.

2024 ist das Preis-Argument nicht mehr so relevant wie früher, da Samsungs Smartphones in der Spitze fast genauso teuer sind wie die von Apple. Während die Preise für Apples Modelle jedoch in der Regel bis zur Veröffentlichung einer neuen Generation einigermaßen stabil bleiben, sinken die Preise für Samsung-Smartphones recht schnell. Das iPhone stellt sich also als gute Wertanlage heraus.

Das wirkt sich auf die sinkenden Preise und den Wiederverkaufspreis der Geräte aus, die im Fall des iPhones in der Regel mehrere Jahre lang mit neuen Systemversionen und Sicherheitsupdates versorgt werden. Den Vorteil Apples hat Samsung in den letzten Jahren allerdings mit seiner Update-Politik kompensiert – für die S24-Serie verspricht Samsung sieben Jahre Android-Updates!

Fazit

Vorteile bei Samsung

Mehr Vielfalt bei Produkten und Modellen

Günstigere Preise

Vorteile bei Apple

Übersichtlichere Produktpalette

Funktionen und Leistung älterer Modelle immer noch wettbewerbsfähig.

iPhone oder Samsung: Die Hardware

Um es gleich vorwegzunehmen: Apple ist eindeutig kein Meister des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Die Firma aus Cupertino ist dafür bekannt, dass sie weniger innovative Smartphones anbietet als ihre Konkurrenz, dafür aber zu höheren Preisen. Samsungs Preise drangen allerdings in den letzten Jahren immer mehr in Apple-Gefilde vor. Stets versucht das Unternehmen aber, mit jeder neuen Generation von Flaggschiffen die neuesten technologischen Innovationen anzubieten – wie dieses Jahr mit der Galaxy AI (zum ersten Test).

Vergleichen wir zum Beispiel die Datenblätter der letzten "Vanilla"-Flaggschiffe von Apple und Samsung, d. h. des Galaxy S24 und des iPhone 15, sehen wir deutlich, dass Samsung ein viel interessanteres Smartphone anbietet. Das gilt fürs Display, die Kamera und selbst fürs Schnellladen. Technische Daten sind allerdings nicht alles. Das zeigt sich auch bei der Softwareoptimierung von Apples iPhone. Bemerkenswert ist allerdings, dass Apple zumindest in Europa die Preise gegenüber dem Vorjahr gesenkt hat. Somit ist das iPhone 15 exakt so teuer/günstig wie das Galaxy S24, zumindest beim Blick auf die jeweils unverbindlichen Preisempfehlungen.

Apple iPhone 15 vs. Samsung Galaxy S24

In der nachfolgenden Tabelle seht Ihr die beiden Standard-Modelle von Samsungs und Apples Smartphone-Top-Lineup im direkten Vergleich.

Apple Samsung Modell Apple iPhone 15 Samsung Galaxy S24 Bild SoC Apple A16 Bionic Samsung Exynos 2400 Speicher 128 GB

256 GB

512 GB 128 GB

256 GB

512 GB Erweiterbarer Speicher Nein Display 6,1 Zoll OLED "Super Retina XDR"

1170 x 2532 Pixel, 460 dpi

60 Hz Bildwiederholrate

Maximale Helligkeit von 2.000 Nits 6,1-Zoll-OLED "Dynamic AMOLED 2X"

1080 x 2400 Pixel, 422 dpi

120 Hz Bildwiederholfrequenz

Maximale Helligkeit von 2.600 Nits Kamera Hauptkamera 48 MP: Blende f/1.6 / Dual Pixel PDAF / OIS Sensor-Shift

12 MP Ultraweitwinkel-Kamera: Blende f/2.4 / 120° FOV

Selfie-Kamera 12 MP: Blende f/2.2 / 1/3.6" / 120° FOV 50 MP Hauptkamera: f/1.8 Blende / Dual Pixel AF / OIS

12 MP Ultra-Weitwinkelkamera: f/2.2 Blende / Dual Pixel PDAF / 120° FOV

10 MP Telekamera: f/2.4 Blende / OIS / 3x optischer Zoom / 36° Blickwinkel

12 MP Selfie-Kamera: Blende f/2.2 Akku Kabelgebundenes Laden 20 W USB PD 2.0

Kabelloses Laden 15 W Qi/MagSafe

Ladegerät nicht enthalten 3.400 mAh

Kabelgebundenes Laden: 25 W USB PD 3.0

Kabelloses Laden: 15 W Qi

Umgekehrtes kabelloses Laden: 4.5 W

Ladegerät nicht enthalten Audio Stereo-Lautsprecher

Kein Kopfhöreranschluss Preis ab 949 Euro ab 899 Euro

Apple iPhone 15 Pro Max vs. Samsung Galaxy S24 Ultra

Und hier noch die beiden Spitzenmodelle im direkten Vergleich – das iPhone 15 Pro Max und das Galaxy S24 Ultra.

Apple Samsung Modell Apple iPhone 15 Pro Max Samsung Galaxy S24 Ultra Abbildung SoC Apple A17 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Speicher 256 GB

512 GB

1 TB 256 GB

512 GB

1 TB Erweiterbarer Speicher Nein Bildschirm 6,7" OLED Super Retina XDR

2.796 x 1.290 Pixel, 460 dpi

120 Hz Bildwiederholrate

Maximale Helligkeit von 2.000 Nits 6,8" OLED Dynamic AMOLED 2X

3.088 x 1.440 Pixel, 515 DPI

120 Hz Bildwiederholfrequenz

Maximale Helligkeit von 2.600 Nits Kamera Hauptkamera: 48 MP | F1.78 Blende | 2.44 µm Pixel | 24 mm Brennweite | Sensor-Shift OIS

Ultraweitwinkelkamera: 12 MP | Blende f/2.2 / 120° FOV / PDAF

Telekamera (5x): 12 MP | F2.8 | 120 mm Brennweite | Sensor-Shift OIS

Selfie-Kamera: 12 MP | Blende f/1.9 | 1/3.6" | 120° FOV Hauptkamera: 200 MP | Blende f/1.7 | multidirektionaler PDAF | OIS

Ultraweitwinkelkamera: 12 MP | Blende f/2.2 | 120° FOV

Teleobjektiv (3x): 10 MP | Blende f/2.4 | Dual Pixel PDAF | OIS

Teleobjektiv (5x): 50 MP | f/3.4 Blende | Dual Pixel PDAF | OIS

Selfie-Kamera: 12 MP | f/2.2 Blende | Dual Pixel PDAF Akku Kabelgebundenes Laden 20 W USB PD 2.0

Kabelloses Laden 15 W Qi / MagSafe

Ladegerät nicht enthalten 5.000 mAh

45 W USB PD 3.0 kabelgebundenes Laden

Kabelloses Laden 15 W Qi

Kabelloses Reverse-Laden 4,5 W

Ladegerät nicht enthalten Audio Stereo

Kein Kopfhöreranschluss Preis ab 1.449 Euro ab 1.449 Euro

Nach der Einführung der 120-Hz-Bildwiederholrate mit dem ProMotion-Modus im Jahr 2021 hat Apple in diesem Jahr mit einer neuen Kamera sowie mit dem Notch-Ersatz namens Dynamic Island Zeichen gesetzt. Dieses Jahr wurden für alle neuen iPhones endlich die USB-Typ-C-Anschlüsse eingeführt. Die neuen Pro-iPhones von 2023 bieten zudem ein Gehäuse aus Titan, verfügen über schlankere Display-Ränder und werden vom A17 Pro angetrieben. Neu ist auch die Action-Taste, die den Mute-Button beerbt.

Bei Samsung gibt's dafür deutlich mehr Kameras, mehr Auflösung, schnelleres Laden inklusive kabelloses Rückwärtsladen, und die zuvor erwähnte Sammlung an KI-Features namens Galaxy AI. Und wie sieht's mit der Rechenleistung aus? Lange Zeit waren Apples iPhones hier der gesamten Branche voraus – die folgende Tabelle zeigt allerdings, dass der Benchmark-Vergleich zwischen Samsung und Apple im Jahr 2024 gar nicht mehr so eindeutig ausfällt:

iPhone 15 und iPhone 15 Pro Max vs. Samsung Galaxy S23, S24+ und S24 Ultra Grafik-Benchmarks Test iPhone 15 (A16 Bionic) iPhone 15 Pro Max (A17 Pro) Galaxy S24 Ultra (Snapdragon) Galaxy S24+ (Exynos) Galaxy S23 (Snapdragon) Geekbench Einzel: 2.623

Mehrfach: 6.605

(v6) Einzel: 2.936

Multi: 7.453

(v6) Einzel: 2.252

Multi: 7.107

(v6) Einzel: 2.131

Multi: 6.676

(v6) Einzel: 1.537

Mehrfach: 4.807

(v5) Wild Life Extreme

Stresstest Bester Loop: 3.253

Schlechtester Loop: 2.271 Bester Loop: 3.400

Schlechtester Loop: 2.741 Bester Loop: 5.160

Schlechtester Loop: 3.013 Bester Loop: 4.242

Schlechtester Loop: 2.637 Bester Loop: 3.762

Schlechtester Loop: 2.467

Kurz gesagt: Das beste Smartphone ist nicht unbedingt das mit den besten technischen Spezifikationen – denn es reicht nicht immer aus, die neuesten modischen Komponenten zu haben. Das gilt auch für den Preis, denn das teuerste Flaggschiff ist nicht immer das beste. Das iPhone 15 mit 128 GB ist nach einer Preissenkung Apples allerdings preislich fast mit dem Samsung Galaxy S24 identisch. Am oberen Ende des Marktes bieten Apple und Samsung mehr oder weniger das Gleiche an – das Pro Max und das Ultra nehmen sich preislich nicht viel.

Vor allem in der Mittelklasse hat Samsung einen klaren Vorteil, da... Nun, da Apple in diesem Segment fast gar nicht vertreten ist. Hier gibt es lediglich das iPhone SE 2022, das noch am ehesten mit Samsungs A54 vergleichbar ist. Der Formfaktor ist allerdings ein ganz anderer, und damit hinkt der Vergleich auf jeden Fall.

Fazit

Die Vorteile von Samsung im Vergleich zu Apple:

Bessere technische Daten

Ein leistungsstarkes und erschwinglicheres Mittelklassegerät

Die besten Bildschirme aller Smartphones.

Die Vorteile von Apple gegenüber Samsung:

Nicht übermäßig hohe Preise im oberen Preissegment

Die Leistung ist oft besser als das Datenblatt verspricht

Die leistungsstärksten Smartphones auf dem Markt

iPhone oder Samsung: Die Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche war schon immer Apples große Stärke im Kampf gegen Samsung. iOS wird für seine sehr gute Optimierung und seine nahezu perfekte Integration in das Ökosystem der Marke mit dem Apfel gelobt. Kauft Ihr ein iPhone, profitiert Ihr von der erfolgreichen Vernetzung der verschiedenen Apple-Produkte.

Samsung seinerseits hat im Laufe der Jahre gegenüber Apple aufgeholt und bietet ein Ökosystem, das zwar nicht ganz so ausgereift, aber durchaus funktional und effizient ist. Mit Elementen wie dem Samsung-Konto, SmartThings oder exklusiven Gerätefunktionen wie dem Dex-Modus versucht Samsung, eine ähnliche Experience wie Apple zu bieten – aber mit einem weniger geschlossenen Ökosystem. Heutzutage gehen Apple und Samsung in ähnliche Richtungen, und die Nutzer:innen beider Lager genießen auf den Produkten ein tolles Software-Erlebnis.

Je nachdem, ob Ihr Euch für ein iPhone oder ein Galaxy entscheidet, habt Ihr 2024 entweder iOS 17 auf Eurem Smartphone – oder One UI 6, das inzwischen die meisten aktuellen Galaxy-Geräte erreicht hat und ab Werk auf der S24-Serie läuft. Die User-Experience beider Systeme ist auf einem sehr hohen Niveau und hat hier wie dort zurecht viele Fans.

Apple iOS 17

Mit iOS 17 hat Apple hart daran gearbeitet, das Smartphone persönlicher zu machen – das reicht von Kommunikationsfeatures wie den Kontaktpostern und NameDrop bis hin zu Standby, das Euer iPhone in Verbindung mit dem passenden Ladedock in einen smarten Nachttisch-Wecker verwandelt.

Die meisten der neuen Funktionen des iPhone 15 Pro Max sind softwarebasiert. / © nextpit

Ihr wollt mehr über die speziellen Funktionen der iPhones wissen? Dann werft unbedingt einen Blick in unseren Tipps&Tricks-Artikel zu iOS 17. Hier findet Ihr die Lieblingsfeatures der nextpit-Redaktion auf iPhones!

Samsung One UI

Die One UI ist neben Xiaomis MIUI die wohl beliebteste Android-Oberfläche. Samsungs One UI wird auch häufiger genutzt als "Stock Android", die ursprüngliche Android-Oberfläche von Google. Optisch weicht One UI ziemlich stark von Stock Android ab und ist mit seinen unzähligen Effekten und Features teilweise ziemlich schwerfällig, dafür aber eben auch extrem mächtig und umfangreich.

One Ui hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt./ © nextpit

Samsungs One UI bietet ein gutes Multitasking-Erlebnis dank Funktionen wie geteiltem Bildschirm, schwebenden Fenstern oder der Möglichkeit, Anwendungen zu klonen, um zwei Konten zu haben. Schaut unbedingt mal in unseren großen Tipps&Tricks-Artikel für Samsung-Smartphones rein und wenn Ihr mehr zu erfahren möchtet, lest gerne unseren Test zu One UI 6.

iOS und One UI werden sich immer ähnlicher, sodass die endgültige Wahl letztlich von Euren persönlichen Vorlieben abhängt. Beachtet jedoch, dass iOS exklusiv für Apple ist, während One UI bei den Android-Updates auch immer von Google abhängt. Daher werdet Ihr auf einem Samsung-Smartphone niemals so schnell die neueste OS-Version erhalten wie auf einem Apple iPhone.

Um alle Funktionen der iOS- und Android-Updates von 2023 zu sehen, schaut Euch unsere Übersichtsseiten mit allen bestätigten Änderungen an beiden Betriebssystemen in den unten verlinkten Artikeln an:

Fazit

Vorteile bei Samsung:

Software mit mehr Einstellmöglichkeiten

Besseres Multitasking

Vorteile bei Apple:

Gleiche Software-Experience auf allen aktuellen iPhones

Sehr hohe Datensicherheit

Hochwertige native Anwendungen

Längere Funktions- und Sicherheitsupdates

Klare und übersichtliche Gestaltung

iPhone oder Samsung: Die Update-Politik

Die Update-Politik war eines der Hauptverkaufsargumente für Apples iPhone, aber im Laufe der Jahre hat sich Samsung auch hier verbessert und den Unterschied bei der Softwarepflege deutlich reduziert. Das iPhone wird normalerweise etwa fünf Jahre lang auf dem neuesten Stand gehalten, und alle betroffenen Modelle erhalten das Update fast zur gleichen Zeit. Samsung verspricht jetzt sogar sieben Jahre lang Android- und Sicherheitsupdates für seine Galaxy-S24-Handys. Für die Flaggschiffe von 2023 gibt es immerhin vier Jahre lang Android-Updates und fünf Jahre lang Sicherheitspatches.

Die Update-Politik von Apple

Auf der offiziellen Seite von Apple können wir sehen, dass iOS 17 zum Beispiel sogar für das iPhone XS verfügbar ist, das 2018 auf den Markt kam. Diese Modelle haben also seit ihrer Markteinführung 5 iOS-Versionen erhalten (die bei der Veröffentlichung standardmäßig vorhandene Version nicht mitgezählt). Bis 2023 bot kein Android-Hersteller eine so umfangreiche Softwarepflege an.

iPhone vs. Samsung: So schlagen sich die Smartphones historisch bei den Updates. 2024 hat Samsung allerdings mächtig aufgeholt und verspricht sieben Jahre OS-Updates für das Galaxy S24! / © Wimpires via Reddit

Die obige Grafik veranschaulicht diesen Unterschied recht gut. Ein Hinweis nur der Vollständigkeit halber: Die Methodik, mit der die Nachhaltigkeit der Software-Updates berechnet wird, ist fehlerhaft. Die Grafik geht nämlich davon aus, dass ein Jahr einem Update entspricht. Bei iPhones funktioniert das, da jedes neue Modell zur gleichen Zeit wie jede neue (Haupt-)Version von iOS herauskommt. Aber bei Samsung werden die Flaggschiffe zu Beginn des Jahres mit der Android-Version des Vorjahres auf den Markt gebracht und dann im selben Jahr aktualisiert, sobald die neue Android-Version herauskommt – entsprechend fehlt hier jeweils ein Jahr.

Die Update-Politik von Samsung

In den letzten Jahren hat Samsung mit seiner Update-Politik große Fortschritte gemacht. Während die meisten Android-Hersteller nur zwei oder drei Android-Versionen und drei oder vier Jahre Sicherheitspatches anbieten, verspricht der südkoreanische Hersteller für seine Flaggschiff-Modelle S und Z 2024 sieben Jahre lang Android-Updates und Sicherheitspatches. Die S23-Serie bekommt immerhin noch vier Jahre lang Android-Updates und fünf Jahre lang Sicherheitspatches.

Mit einem Galaxy S23 zum Beispiel solltet Ihr also im Jahr 2026 noch Android 17 erhalten. Ursprünglich galt dieses Versprechen nur für High-End-Modelle, aber später wurde es auch auf Modelle der oberen Mittelklasse wie das Galaxy A54 und A34 angewendet, die 2023 auf den Markt kommen sind. Das Galaxy S24 soll im Jahr 2031 noch Android 21 erhalten.

Fazit

Mit den Galaxy S24-Modellen hat Samsung im Wesentlichen mit den am besten unterstützten iPhone-Modellen gleichgezogen, wenn es um Funktionsupdates geht.

Allerdings erhielten einige iPhone-Modelle in Ausnahmefällen auch sieben Jahre nach der Markteinführung noch Sicherheitsupdates.

iPhone oder Samsung: Datenschutz

iOS ist sicherer als Android, das ist eine Tatsache. Der Datenschutz ist einer der Punkte, in denen Apple Samsung voraus ist. Dennoch ist der Abstand in den letzten Jahren, vor allem dank der Fortschritte von Android 12 im Bereich der Datensicherheit, viel geringer geworden.

Wenn es um die Sicherheit geht, ist die Zahl der zu berücksichtigenden Kriterien zu groß, als dass sie in diesem Artikel behandelt werden könnten. Aus diesem Grund haben wir uns auf die Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen der einzelnen Hersteller beschränkt.

Samsungs Datenschutzfunktionen

Mit One UI 4 zeigte Samsung einen schnellen Rollout der neuen Funktionen von Android 12, einschließlich neuer Datenschutzkontrollen. Das Datenschutz-Panel ist nun im Datenschutz-Menü zu finden. Wie bei iOS 14 werden Nutzer benachrichtigt, wenn Apps Funktionen wie Geolocation, Kamera und Mikrofon verwenden.

Es ist auch ein Vorteil, dass die Geolokalisierung nicht sofort im Hintergrund aktiviert werden kann. Dies muss über die Seite für die jeweilige App in den Systemeinstellungen erfolgen. Diese zusätzlichen Schritte sollen Euch dazu bringen, intensiver darüber nachzudenken, bevor Ihr einer App das Tracking erlaubt.

Der isolierte Speicher (eingeführt in Android 10), ermöglicht es Euch zudem, die Daten aufzuteilen, die bestimmte Apps zur Nutzung brauchen. In der Praxis bedeutet das, dass der Zugriff von Apps auf einige wenige Ordner des internen Speichers beschränkt werden kann, sodass Apps sensible oder personenbezogene Daten gar nicht erst zu Gesicht bekommen.

App-Zugriffsanzeigen auf das Mikrofon und die Kamera waren in MIUI und iOS vor Android 12 verfügbar. / © Google.

Für Dateimanager brauchte One UI 4 eine neue Berechtigung namens "Zugriff auf alle Dateien". Allerdings muss die App bestimmte Bedingungen erfüllen, um diese Berechtigung zu erhalten. Für alle anderen Anwendungen gilt die Beschränkung "Nur Zugriff auf Medien".

One UI 4 erlaubt es auch, nur Euren ungefähren Standort anzugeben. Fragt eine App zum ersten Mal nach der Erlaubnis, auf den Standort zuzugreifen, könnt Ihr Euch auch dafür entscheiden, dass Euer genauer Standort nicht geteilt wird.

Samsung bietet auch seinen Secret Folder an, mit dem Ihr all Eure Fotos, Videos, Dateien, Apps und Daten vor neugierigen Blicken geschützt speichert. Für den Zugriff braucht es Euer Passwort oder den Fingerabdrucksensor. Dieser Ordner wird von Samsung Knox vor bösartigen Attcken geschützt.

Außerdem bietet One UI 4 eine praktische Funktion für den Samsung-Browser. Samsung Internet startet automatisch im privaten Browsermodus, wenn Ihr diesen Modus beim letzten Surfen genutzt habt.

Apples Datenschutzfunktionen

Mit iOS 14.5 hat Apple mit der ATT ein für Smartphones damals einmaliges Feature eingeführt. Die App-Tracking-Transparenz gibt Usern die Kontrolle über ihre persönlichen Daten zurück und ist ein deutlicher Pluspunkt für die Verwendung von Apple-Smartphones. Dabei könnt Ihr noch im Betriebssystem die Weitergabe personenbezogener Daten an Facebook, Google und Co. sperren.

iOS 15 brachte eine Reihe weiterer Neuerungen zum Schutz der Privatsphäre mit sich. Falls Ihr es noch nicht getan habt, lest bitte unseren kompletten Überblick zu iOS 15. Mit iOS 16 führte Apple dann den Safety Check ein, welcher Apple-Nutzer:innen mehr Kontrolle über ihre Passwörter gibt. Safety Check hilft bei der Bekämpfung von Missbrauch in toxischen Beziehungen, indem es schnell den Zugriff auf Daten und den Standort widerruft, die zuvor mit anderen Personen geteilt wurden.

Automatische Verifizierung ist eine neue Funktion von Apple, mit der Ihr CAPTCHAs umgeht – diese nervigen Verifizierungstools, die sicherstellen sollen, dass Ihr kein Roboter seid.

Fazit

iOS und Android/OneUI haben in Sachen Datenschutz große Fortschritte gemacht. Die Hersteller haben erkannt, dass Sicherheit ein wichtiges Kaufkriterium bei der Anschaffung neuer Smartphones ist.

Aber in jedem Fall gilt: Egal, wie viel Kontrolle Euch eine Schnittstelle über Eure Daten gibt: Das Ausmaß der Bedrohung hängt von Faktoren ab, die sich Eurer Kontrolle entziehen, wie z. B. unregelmäßige Updates und die Geschwindigkeit, mit denen sich Hacker auf neue Systeme einstellen.

Apple bietet häufigere und regelmäßigere Updates für alle seine Geräte, ein geschlossenes Ökosystem, das schwerer zu durchdringen ist, und einen App-Store mit einem strengeren Überprüfungsprozess. All diese Faktoren fehlen Android noch. Auch wenn das Kräfteverhältnis nicht mehr so unausgewogen ist wie in der Vergangenheit, liegt Apple immer noch einen Schritt vorne.

iPhone oder Samsung: Der Preis beim Wiederverkauf

Im Allgemeinen wechselt der Durchschnittsbürger sein Mobiltelefon alle 2 bis 3 Jahre. Der Weiterverkauf Eures alten Handys zur Finanzierung eines neuen Handys ist dabei natürlich gängige Praxis. Tatsache ist jedoch, dass Android-Handys viel schneller an Wert verlieren als iPhones.

Laut einer in Auftrag gegebenen und im Januar 2022 veröffentlichten Studie von Bankmycell, verlieren Android-Smartphones im Jahr 2020 durchschnittlich mehr als 33 Prozent ihres Wertes, verglichen mit etwa 16 Prozent bei iPhones. Dieser Rückgang macht bei einem Mittelklasse-/Einsteiger-Smartphone über 50 Prozent seines Preises aus.

Android-Smartphones der Spitzenklasse verlieren ein Jahr nach der Markteinführung mehr als 30 Prozent ihres ursprünglichen Wertes. / © BankMyCell

Android-Smartphones verlieren viel schneller an Wert als iPhones. Deshalb verkauft Ihr ein iPhone besser weiter als ein Galaxy-Smartphone. Das muss aber nicht zwingend schlecht sein. Wollt Ihr nämlich ein neues Samsung-Flaggschiff kaufen, reicht es, ein paar Monate zu warten, bis der Preis sinkt. Beim iPhone passiert das deutlich langsamer.

Dieses Jahr ist die Situation etwas anders, da Apple trotz der Veröffentlichung des iPhone 14 den Preis fürs iPhone 13 nicht gesenkt hat. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass das iPhone 13 in den kommenden Monaten so stark im Preis sinkt wie seine Vorgänger, und zwar sowohl bei Händlern wie Amazon als auch bei Verkäufern auf dem Gebrauchtmarkt.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr Euer altes iPhone zum besten Preis weiterverkauft.

Fazit

Vorteile von Samsung im Vergleich zu Apple:

Möglichkeit, Smartphones nur wenige Monate nach der Veröffentlichung zu einem besseren Preis zu bekommen.

Der Gebrauchtmarkt zwingt E-Commerce-Anbieter, regelmäßig Sonderangebote zu machen.

Vorteile von Apple im Vergleich zu Samsung:

Die Möglichkeit, das iPhone ein oder zwei Jahre nach dem Kauf zu einem guten Preis weiterzuverkaufen.

Für diejenigen, die diesen Artikel bis zum Ende gelesen haben, hoffe ich, dass dieser Vergleich zwischen Apple und Samsung hilfreich war. Bitte zögert nicht, uns Feedback zu geben. Wir haben versucht, so umfassend wie möglich zu sein, ohne ein 50-seitiges Buch zu schreiben. Sollten wir aber ein entscheidendes Element übersehen oder einen Fehler gemacht haben: Schreibt's uns in die Kommentare.

